‘깜깜이 이란전’ 길어지나… 미 하원 청문회 내달 19일로 연기
미국 하원 군사위원회 요청으로 오는 21일 열릴 예정인 이란 전쟁 관련 청문회가 다음 달 19일로 연기됐다. 피트 헤그세스 국방장관이 참석하는 하원 군사위원회 예산 청문회는 예정대로 진행된다.
뉴욕타임스(NYT)는 13일(현지시간) 민주당 간사인 애덤 스미스 하원 의원이 “이란 전쟁이 시작된 지 6주가 지났지만 충분한 정보를 제공받지 못하고 있다”며 요청한 청문회가 연기됐다고 보도했다. 공화당 의원들이 국방부 고위 관리들에 대한 공개 질의 기회를 막고 광범위한 군사 작전에 대한 의회의 감독권 행사에도 계속 협조하지 않았기 때문이라고 NYT는 설명했다.
당초 청문회에는 브래드 쿠퍼 미 중부사령관과 다그빈 앤더슨 미 아프리카사령관이 출석해 증언할 예정이었다. 오는 23일로 예정된 상원 군사위원회에서 두 사령관이 예정대로 증언할 것이냐는 질문에 로저 위커 공화당 상원 군사위원원장은 답변을 거부했다.
NYT는 도널드 트럼프 대통령의 호르무즈 해협 역봉쇄 작전 등을 둘러싸고 의회와 갈등을 빚고 있는 상황과 무관하지 않다고 분석했다. 다만 오는 29일로 예정된 헤그세스 장관의 출석 일정은 유지된다. 이란 전쟁 발발 후 첫 장관급 증언이다. 이는 연례 예산 심의로 이란 전쟁 청문회와는 성격이 다르다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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