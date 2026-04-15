“정책 답변부터 유사 법안 추천까지”… ‘AI 국회’ 문 열렸다
국회·삼성SDS, 플랫폼 1단계 완료
의원·보좌관 등 위한 전용 AI시스템
미국·EU·일본도 입법용 AI 가속화
이제 입법도 인공지능(AI)과 함께하는 시대가 됐다. 대한민국 국회는 삼성SDS와 손잡고 국회 전용 생성형 AI 시스템을 공식 개통하며 ‘AI 국회’ 출범을 알렸다. 미국 등 해외 주요국들도 입법 지원용 AI 도입을 서두르는 상황이다.
삼성SDS는 ‘국회 빅데이터 플랫폼(AI 국회) 구축 1단계 사업’을 완료하고 ‘국회 AI 의정지원 플랫폼’을 공식 오픈했다고 14일 밝혔다. 이 플랫폼은 국회 내·외부 320개 기관과 연계해 구축한 데이터를 기반으로 문서 검색·분석·작성을 지원하는 국회 전용 생성형 AI 시스템이다. 국회의원과 보좌진을 포함해 국회 소속기관 종사자 약 5000명이 서비스를 활용할 예정이다.
제공하는 기능은 크게 세 가지다. ‘AI 어시스턴트’는 국회 업무나 정책 관련 질문에 답변을 제공하는 챗봇, 문서 초안 생성, 회의록 요약 등 업무지원 서비스를 수행한다. ‘지능형 검색’은 국회 내·외부 자료를 자연어로 통합 검색할 수 있는 기능이다. ‘법률안 서비스’는 AI가 유사한 법률안과 조문을 추천해준다. AI 국회 사업은 내년까지 총 3단계로 추진된다.
삼성SDS는 1단계 사업에서 국회 빅데이터 플랫폼 인프라도 구축했다. 그간 국회 안팎에 흩어져 있던 의정 자료와 공공·학술 데이터를 AI가 읽고 처리할 수 있는 형태로 전환해 단일 플랫폼으로 통합 제공하는 게 핵심이다. 이는 국내 공공부문이 AI 활용 과정에서 겪어왔던 고질적인 문제를 해소한 것이기도 하다. 소프트웨어정책연구소에 따르면 2024년 기준 국내 국가기관의 85.9%, 지자체 100%, 준정부기관 85.5%가 업무에 AI를 도입한 것으로 나타났다. 그러나 정작 전국 행정기관 종사자 91.1%는 행정문서를 HWP(한글), PDF 등 AI가 인식하기 어려운 형식으로 작성해 데이터 활용에 한계가 있다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.
삼성SDS는 “출처가 명확한 회의록, 보고서 등을 기반으로 답변을 생성해 신뢰도를 확보했으며 국회사무처 데이터센터 내 온프레미스 환경으로 보안성을 강화했다”고 설명했다.
해외 주요국도 AI 국회 전환에 속도를 내는 중이다. 미국 하원은 챗GPT 프로와 클로드 프로, 제미나이, 코파일럿 사용을 제한적으로 승인했다. 다만 유권자 개인식별정보를 입력하는 행위 등은 금지돼 있다. 미 상원은 챗GPT 엔터프라이즈, 구글 워크스페이스 및 제미나이, 코파일럿 채팅의 2단계 사용을 승인했다. 2단계에서는 상원 공식 데이터를 AI 모델에 입력할 수 있다.
유럽 의회는 다국어를 사용하는 입법 환경을 고려해 문서 번역·요약과 활동 보고서 생성, 음성 텍스트 변환 등에 AI를 적극 도입하고 있다. 내용을 입력하면 AI가 모든 유럽연합(EU) 공식 언어로 보고서를 작성해주는 식이다.
일본 디지털청은 다음 달부터 내년 3월까지 전 부처 약 18만명의 공무원을 대상으로 전용 AI 시스템 ‘겐나이’를 제공하는 대규모 시범 사업을 진행한다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
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