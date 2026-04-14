‘산재와의 전쟁’ 첫 성과 나왔다… 올 1분기 산재 사망 113명 최저
작년 동기 137명서 24명 줄어
50인 이하·건설업 사망 감소 덕
영세 건설업 추락사 큰 폭 하락
올해 1분기 산업재해 사망자 수가 통계 작성 이래 가장 낮은 수치를 기록했다. 정부는 ‘산재와의 전쟁’을 선언하면서 사업장 점검·감독을 늘린 게 성과를 냈다고 자평했다. 다만 제조업에서는 오히려 산재 사망자가 늘면서 관련 대책이 필요하다는 주문이 나왔다.
14일 고용노동부에 따르면 1분기 재해조사 대상 사고사망자는 113명으로 지난해 같은 기간 137명보다 24명 줄었다. 지난달 20일 대전 안전공업 화재 사고로 14명이 사망한 점이 반영됐음에도 2022년 통계 작성 이래 1분기 기준 최저치다. 사고 건수도 129건에서 98건으로 31건 감소했다. 노동부는 산업현장에서 발생한 근로자 사망사고 중 사업주의 ‘법 위반 없음’이 명백한 경우를 제외하고 산재 사망자 수를 집계한다.
감소세는 건설현장에서 두드러졌다. 건설업 사고사망자는 71명에서 39명으로 45.1% 줄었다. 규모별로는 ‘상시근로자 50인 미만 또는 공사금액 50억원 미만’ 사업장에서 사고사망자가 83명에서 59명으로 28.9% 줄었다. 이 가운데 ‘5인 미만 또는 5억원 미만’ 사업장의 감소 폭이 특히 컸다. 유형별로 봤을 때 ‘떨어짐’ 사망자가 62명에서 31명으로 절반이 됐다.
노동부는 지난해 하반기부터 소규모 사업장 점검·감독을 늘리고 지방정부·관계부처·민간기관과 협업을 강화한 결과라고 평가했다. ‘떨어지면 죽습니다’로 상징되는 추락사고 집중 계도와 반복 점검이 누적되면서 효과가 나타나기 시작했다는 것이다.
전체 사망자는 줄었지만 제조업과 화재·폭발로 인한 사망자는 되레 늘었다. 제조업 사고사망자는 29명에서 52명으로 79.3% 증가했고 화재·폭발 사망자도 10명에서 20명으로 배가 됐다.
노동부는 대전 사고가 영향을 미쳤다고 설명했지만 이를 제외하더라도 제조업에서 산재 사망자 수는 늘어나는 추세다. 대전 사고를 제외했을 때 제조업 사망자 수는 38명으로 지난해 29명보다 많다. 특히 50인 이상 제조업 사업장의 사고사망자는 지난해 10명에서 올해 36명으로 크게 늘었다. 지게차 사고와 부딪힘·끼임·깔림 유형이 주된 이유로 분석됐다.
김영훈 노동부 장관은 이날 국무회의에서 제조업 사고가 늘어나고 있다는 점을 과제로 꼽았다. 김 장관은 “제조업 끼임 사고가 계속 발생 중인데 모든 회전체를 점검할 때는 반드시 전원을 차단해야 한다”고 지적했다.
이에 이재명 대통령은 지난 10일 경기도 시흥의 삼립(구 SPC삼립) 시화공장에서 노동자 두 명의 손가락이 기계에 절단된 사고와 관련해 철저한 조사를 지시했다. 이 대통령은 “(삼립이) 사고 방지를 위해 노력했는데도 발생한 사고가 아니라는 설이 있다”며 “주관적 의도에 관한 부분을 잘 조사하라”고 지시했다. 삼립이 실제 사고 방지를 위해 노력했는지 들여다보라는 취지다.
이 대통령은 “작업장의 안전 조치를 미이행하는 경우 대부분 벌금형이고, 평균 벌금액수가 140만원인데 누가 지키겠느냐”며 “과징금과 형사처벌을 병행해 ‘법을 위반해서 돈 번다’는 생각을 못하게 해야 한다”고 강조했다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
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