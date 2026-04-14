美 이란 치는 사이 문 여는 中… 베이징에 몰린 정상들

“정글의 법칙으로 퇴행 않도록 협력”

호르무즈 봉쇄, 미·중 회담 변수로

시진핑 중국 국가주석이 14일 베이징 인민대회당에서 칼리드 빈 무함마드 자예드 알 나흐얀(위쪽 사진) 아랍에미리트(UAE) 아부다비 왕세자, 페드로 산체스(아래 사진) 스페인 총리와 악수를 나누고 있다. 신화, 로이터연합뉴스

중동정세의 불안이 이어지는 가운데 중국이 외교적 보폭을 넓히고 있다. 이란 공격을 강행한 미국을 견제하고 다음 달 미·중 정상회담에서 협상력을 높이려는 의도로 풀이된다.



14일 로이터통신과 중국 관영 신화통신 등에 따르면 시진핑 중국 국가주석은 이날 페드로 산체스 스페인 총리와 만나 “이란전쟁으로 국제질서가 붕괴하고 있다”고 경고했다. 이어 “중국과 스페인은 원칙과 신의를 지키는 나라”라며 “정글의 법칙으로 퇴행하지 않도록 긴밀히 협력하자”고 촉구했다.



산체스 총리도 “신냉전과 디커플링(탈동조화), 공급망 단절에 반대한다. 유럽과 중국이 소통과 이해를 증진하고 협력을 강화하는 것을 지지한다”고 답했다. 평소 중국과의 협력을 강조해온 산체스 총리는 최근 이란전쟁을 비판하고 미 군용기의 스페인 기지 사용을 불허하는 등 도널드 트럼프 미국 대통령과 대립각을 세우고 있다. 그는 13일 사흘간의 일정으로 중국을 방문했다.



시 주석은 이날 아랍에미리트(UAE)의 칼리드 빈 모하메드 알 나흐얀 아부다비 왕세자도 만나 “세계가 전례 없는 변화를 겪고 있는 가운데 중국과 아랍 세계 간에 더 강력하고 역동적인 파트너십을 구축해야 한다”고 촉구했다. UAE 는 중국의 주요 원유 공급국 중 하나다.



14일 중국 국빈 방문에 나선 또럼(가운데) 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석이 베이징에 도착해 환영 인파를 향해 손을 흔드는 모습. 신화연합뉴스

또럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석과 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 이날 중국에 도착했다. 럼 서기장은 지난 7일 국가주석을 겸직하게 된 후 첫 해외 방문이다. 시 주석과 만나 양국 우호·협력 강화 방안을 논의할 것으로 예상된다. 라브로프 장관은 왕이 중국 외교부장과 회담을 갖고 중동 정세와 우크라이나 문제 등 현안에 대한 의견을 나눌 계획이다.



해외 정상 등의 중국 방문이 줄을 잇는 가운데 중국 내에선 호르무즈해협 봉쇄가 장기화하면 중국이 경제적으로 큰 타격을 입을 수 있어 이 문제가 한 달 앞으로 다가운 미·중 정상회담에 변수로 작용할 수 있다는 분석을 내놓고 있다.



상하이 국제문제연구원 진량샹 선임연구원은 “이란과 미국의 이중 봉쇄가 해협의 완전한 봉쇄를 초래해 중국의 이익에 막대한 타격을 줄 것”이라며 “중국의 공급망, 에너지 안보, 걸프 국가들과의 무역에 악영향을 미칠 수 있다”고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 말했다. 이어 “호르무즈 해협 위기를 해결하지 못하면 트럼프가 중국을 방문할 가능성은 낮아질 것”이라고 전망했다. 트럼프 대통령은 다음 달 14~15일 중국을 방문한다고 밝혔지만, 중국은 아직 이를 확인하지 않고 있다.



베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 중동정세의 불안이 이어지는 가운데 중국이 외교적 보폭을 넓히고 있다. 이란 공격을 강행한 미국을 견제하고 다음 달 미·중 정상회담에서 협상력을 높이려는 의도로 풀이된다.14일 로이터통신과 중국 관영 신화통신 등에 따르면 시진핑 중국 국가주석은 이날 페드로 산체스 스페인 총리와 만나 “이란전쟁으로 국제질서가 붕괴하고 있다”고 경고했다. 이어 “중국과 스페인은 원칙과 신의를 지키는 나라”라며 “정글의 법칙으로 퇴행하지 않도록 긴밀히 협력하자”고 촉구했다.산체스 총리도 “신냉전과 디커플링(탈동조화), 공급망 단절에 반대한다. 유럽과 중국이 소통과 이해를 증진하고 협력을 강화하는 것을 지지한다”고 답했다. 평소 중국과의 협력을 강조해온 산체스 총리는 최근 이란전쟁을 비판하고 미 군용기의 스페인 기지 사용을 불허하는 등 도널드 트럼프 미국 대통령과 대립각을 세우고 있다. 그는 13일 사흘간의 일정으로 중국을 방문했다.시 주석은 이날 아랍에미리트(UAE)의 칼리드 빈 모하메드 알 나흐얀 아부다비 왕세자도 만나 “세계가 전례 없는 변화를 겪고 있는 가운데 중국과 아랍 세계 간에 더 강력하고 역동적인 파트너십을 구축해야 한다”고 촉구했다. UAE 는 중국의 주요 원유 공급국 중 하나다.또럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석과 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 이날 중국에 도착했다. 럼 서기장은 지난 7일 국가주석을 겸직하게 된 후 첫 해외 방문이다. 시 주석과 만나 양국 우호·협력 강화 방안을 논의할 것으로 예상된다. 라브로프 장관은 왕이 중국 외교부장과 회담을 갖고 중동 정세와 우크라이나 문제 등 현안에 대한 의견을 나눌 계획이다.해외 정상 등의 중국 방문이 줄을 잇는 가운데 중국 내에선 호르무즈해협 봉쇄가 장기화하면 중국이 경제적으로 큰 타격을 입을 수 있어 이 문제가 한 달 앞으로 다가운 미·중 정상회담에 변수로 작용할 수 있다는 분석을 내놓고 있다.상하이 국제문제연구원 진량샹 선임연구원은 “이란과 미국의 이중 봉쇄가 해협의 완전한 봉쇄를 초래해 중국의 이익에 막대한 타격을 줄 것”이라며 “중국의 공급망, 에너지 안보, 걸프 국가들과의 무역에 악영향을 미칠 수 있다”고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 말했다. 이어 “호르무즈 해협 위기를 해결하지 못하면 트럼프가 중국을 방문할 가능성은 낮아질 것”이라고 전망했다. 트럼프 대통령은 다음 달 14~15일 중국을 방문한다고 밝혔지만, 중국은 아직 이를 확인하지 않고 있다.베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지