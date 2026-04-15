“할 수 있고, 하면 된다”… AI로 불러낸 SK 창업세대
고 최종건·최종현 회장 모습 재현
창립 73주년 맞아 창업정신 되새겨
SK그룹이 창립 73주년을 맞아 인공지능(AI)으로 고(故) 최종건 창업회장과 고 최종현 선대회장의 모습을 재현한 영상을 제작했다. SK그룹이 창업세대를 기리는 영상 제작에 AI 기술을 전면적으로 활용한 건 처음이다.
SK그룹은 지난 13일부터 서울 종로구 SK서린빌딩 1층 미디어월(전광판)에서 창업·선대회장의 경영 철학을 담은 5분 분량의 AI 제작 영상을 상영 중이라고 14일 밝혔다. 영상은 두 회장이 6·25 전쟁으로 폐허가 된 SK의 전신 선경직물을 1953년 재건하는 장면에서 시작한다. 이어 석유와 이동통신, 반도체 사업으로 이어진 SK그룹의 성장 역사를 회고하는 내용으로 구성됐다.
창업세대의 경영 철학이 담긴 어록도 소개됐다. “잿더미밖에 안 남은 공장을 보고 다들 끝났다고 했어. 세상 사는 데 쉬운 일이 있나? 경영도 늘 마찬가지였지. 하지만 기회 앞에서는 망설이지 않았어.” “할 수 있고, 해야 되고, 하면 된다는 게 내 신념”(최 창업회장), “위기를 두려워하지 마라. 기업가라면 늘 10년을 내다봐야 해. 우리 안에 있는 원칙과 기준, 그걸 지키면서도 끊임없이 새로 쓰는 거야.”(최 선대회장) 등 두 회장의 패기와 도전 정신을 강조하는 메시지가 담겼다. 영상 후반에는 최태원 현 회장의 기념사도 들었다. “두 분에게 물려받은 치열함과 고귀한 정신, 단단한 저력으로 다시 한번 크게 도약하는 새 역사를 써 내려가자”는 것이다.
이번 AI 영상은 최 회장이 “AI를 활용해 SK그룹 창업세대가 간직한 패기와 지성의 DNA를 구성원과 나누면 좋겠다”고 제안해 만들어진 것으로 알려졌다. 최 회장은 지난 8일 서울 종로구 선혜원에서 열린 메모리얼데이 행사에서 해당 영상을 본 뒤 “영상과 음성의 정확도가 상당한 수준”이라며 “1~2년 뒤면 수준이 훨씬 더 높아질 것 같다”고 만족감을 표했다.
영상 제작을 위한 AI 학습에는 과거 발간된 SK그룹 사사(社史), 선대회장의 저서, 디지털로 복원된 육성 녹음 자료 3000여건으로 구성된 ‘선경실록’ 등이 이용된 것으로 알려졌다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
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