스페이스 X·아르테미스 2호에… 우주항공 향해 불붙는 투심
미래에셋그룹 스페이스X 공모주
국내 투자자 배정 가능 여부 주목
자산운용업계도 ETF 경쟁적 출시
‘세기의 기업공개(IPO)’로 불리는 스페이스X 상장 기대감과 미국 항공우주국(NASA)의 유인 달 탐사선 ‘아르테미스 2호’ 발사 일정 등이 맞물리며 우주항공 섹터에 투자 자금이 몰리고 있다. 스페이스X에 선제 투자해 수익을 거둔 미래에셋그룹은 스페이스X 공모주를 국내 투자자에게 배정하는 방안을 추진 중이다. 자산운용업계도 투자 수요를 흡수하기 위해 우주항공 상장지수펀드(ETF)를 잇달아 내놓고 있다.
14일 금융투자업계에 따르면 금융감독원은 최근 미래에셋증권의 스페이스X 국내 공모 절차 추진과 관련한 초기 검토에 들어갔다. 미래에셋증권은 오는 6월 상장이 거론되는 스페이스X로부터 조 단위 물량을 확보해 국내 개인·기관 투자자의 청약 신청을 받을 계획이다. 스페이스X는 이번 IPO를 통해 최대 750억달러(약 112조5000억원)를 조달할 것으로 예상된다. 미래에셋증권은 이번 IPO에 참여하는 20여개 글로벌 투자은행(IB) 가운데 한 곳이다.
다만 실제로 국내 투자자에게 공모 물량이 배정될 지 여부는 아직 미지수다. 가장 큰 쟁점은 해외 공모주를 한국에서 일반 공모 방식으로 배정할 수 있느냐다. 전례가 없는 데다 한국과 미국의 IPO 제도 자체가 다르기 때문이다. 미국 IPO는 주관사가 기관투자가를 중심으로 수요예측을 통해 물량을 배정하는 방식이다. 한국은 일반 투자자를 대상으로 공모 청약을 받으면 금융당국에 증권신고서를 제출하고 청약 절차를 거쳐야 한다.
시간도 빠듯하다. 스페이스X 상장이 오는 6월로 예상되고, 국내 증권신고서 효력 발생까지 최소 15영업일이 소요된다. 조 단위 거액의 물량을 상장 전까지 단기간에 소화해야 한다.
미래에셋증권 관계자는 “정확한 일정이나 우리 측에 배정될 물량, 총액인수(미매각분 주관사 전액 부담 방식)냐 매입주선(미매각 시 발행사가 위험을 부담하는 단순 판매 대행 방식)이냐도 정해지지 않은 상황”이라며 “시간은 빠듯한 상황”이라고 말했다. 한 금투업계 관계자는 “물량 배정이 빨리 될 줄 알았는데 언제 확정될지 모르는 상황으로 바뀐 것 같다”고 말했다.
국내 자산운용업계도 우주항공 투자 수요를 선점하기 위해 ETF 출시 경쟁에 나섰다. 미래에셋자산운용과 한국투자신탁운용은 이날 각각 ‘TIGER(타이거)미국우주테크’, ‘ACE(에이스)미국우주테크액티브’를 상장했다. 첫날 수익률은 각각 5.50%, 3.66%를 기록했다. 순자산은 약 300억원, 110억원이 몰렸다. 지난달 17일 삼성자산운용이 선보인 ‘KODEX(코덱스)미국우주항공’에는 이미 약 3600억원의 자금이 유입됐다.
김재임 하나증권 연구원은 “올해는 스페이스X 상장, 미국 정부의 다양한 우주 프로젝트가 예정돼있어 미국 우주 산업의 주요 종목들이 글로벌 투자 대상으로서 부각될 것”이라며 “향후 수년에 걸쳐 우주 산업은 막강한 투자 테마”라고 내다봤다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
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