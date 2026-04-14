헤즈볼라 “협상 거부”… 이스라엘, 레바논 맹폭
이스라엘과 레바논의 평화 협상을 앞두고 레바논 내 친이란 무장단체 헤즈볼라의 지도자가 “협상 취소를 요구한다”며 레바논 정부를 압박했다. 이스라엘도 협상 직전까지 헤즈볼라의 본거지인 레바논 남부를 공습하면서 갈등이 고조되고 있다.
헤즈볼라의 수장 나임 카셈 사무총장은 13일(현지시간) 공개된 TV 연설에서 “찬탈자 이스라엘과의 협상을 거부한다”며 “이스라엘의 레바논 공격에 계속 맞서겠다”고 말했다. 이어 레바논 정부를 향해 “이번 협상을 취소함으로써 역사적이고 영웅적 결단을 내리라”고 촉구했다. 그는 레바논 정부를 “이스라엘의 도구”라고 비판한 후 “우리는 항복하지 않을 것이며 마지막 숨을 거둘 때까지 전장에 남겠다”고 강조했다.
레바논에 대한 이스라엘의 공세도 계속됐다. 로이터통신에 따르면 이스라엘은 이날 헤즈볼라의 거점으로 알려진 레바논 남부 빈트 주베일 마을을 공격했다. 이스라엘은 레바논 남부 주둔을 통해 헤즈볼라 무장해제를 노리는 것으로 전해졌다. 알자지라방송은 이스라엘 매체 채널14를 인용해 이스라엘이 협상에서 레바논 남부 장기 주둔 계획을 제시하기 위해 준비 중이라고 보도했다. 이스라엘은 레바논 일부 지역을 완충지대로 삼고 이 지역에서 헤즈볼라가 무장해제하기 전까지 철수하지 않는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.
한편 14일 예정된 협상에는 마코 루비오 미국 국무장관이 참석한다. 악시오스는 루비오 장관이 회담을 주최하고 양국 간 직접 협상 개시를 논의할 예정이라고 보도했다. 협상 테이블에는 휴전 가능성과 헤즈볼라의 무장해제, 평화 협정 가능성 등이 오를 것으로 전해졌다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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