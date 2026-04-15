‘아침엔 편의점, 점심은 거지맵, 저녁엔 마감할인’

고물가에 식비 줄이는 전략 나와

오전 편의점 간편식사 매출 급등

소비기한 임박 상품도 높은 인기

시민들이 14일 거지맵에 등록된 서울 서대문구 영천시장의 한 식당 앞에서 줄을 서 대기하고 있다. 물가와 경기 침체 여파로 식비 부담을 느낀 시민들 사이에서 가성비 식당 정보를 공유하는 거지맵이 화제를 모으고 있다. 뉴시스

서울 동작구에 사는 이모(26)씨는 최근 배달 음식을 일절 끊었다. 이씨는 “배달을 한 번 시키면 2만원은 기본”이라며 “파스타나 떡볶이처럼 집에서 해먹을 수 있는 건 직접 해 먹으려 한다”고 말했다. 고물가 기조가 장기화되면서 소비자들이 식비를 줄이기 위한 생존 전략 마련에 나섰다. 편의점 간편식으로 끼니를 해결하고 저가 식당을 찾아다니는 등 한 푼이라도 아끼기 위한 움직임이 확산하는 모습이다.



14일 유통업계와 온라인 커뮤니티 등에 따르면 1만원 이하 가성비 식당 정보를 공유하는 지도 서비스 ‘거지맵’이 화제를 모으고 있다. 누구나 가게를 등록하고 후기를 남길 수 있는 서비스다. ‘탄수화물 위주 음식은 6000원미만’, ‘백반은 8000원 이상도 합리적’이라는 나름의 기준도 있다. 직장인 송모(25)씨는 “점심은 1000원짜리 간편식으로 해결하고 저녁엔 5500원짜리 구내식당을 이용하며 하루 식비를 관리한다”고 말했다.



배달 소비를 줄이기 위한 이색적인 서비스도 등장했다. 실제 엑스(X·옛 트위터)에선 실제 결제 없이 주문 과정만 체험하는 ‘음식만안와요’ 사이트가 유행 중이다.



최근 5년간 음식서비스 소비자물가지수는 약 25% 상승하며 서민들의 지갑을 압박하고 있다. 한국소비자원조사 결과 지난 2월 서울 기준 냉면 한 그릇은 1만2538원, 삼겹살 200g은 2만1000원을 넘어섰다. 김밥 한 줄 가격은 3800원으로 5년 전(2692원)보다 약 41% 급등했다.





외식비 부담이 커지면서 편의점 간편식으로 끼니를 대신하려는 수요도 늘고 있다. 특히 아침식사를 간편하게 해결하려는 ‘편조족’이 증가하는 추세다. CU의 아침시간대(5~9시) 간편식사 매출 신장률은 2023년 17.2%, 2024년 16.4%, 지난해 18.2%로 해마다 두자릿수 성장세를 보이고 있다.





저녁 시간대엔 마감 할인을 노리는 수요가 뚜렷하다. 올해 들어 이마트에선 오후 8~9시 이후 최대 40% 할인되는 신선·델리 식품 매출이 전년 대비 크게 올랐다. 가격 부담이 있는 생선회(69.3%)와 양장피 등 요리류(69.5%) 수요가 많았고, 최근 가격이 급등한 고등어 매출도 10.6% 증가했다. GS25는 ‘우리동네GS’ 앱으로 소비기한 임박 상품을 최대 45% 할인 판매하고 있는데, 지난 1분기 매출이 전년 대비 35.9% 늘었다.



농림축산식품부는 올해 주요 외식 트렌드로 ‘서바이벌 다이닝’을 제시했다. 가성비를 넘어 초가성비를 추구하는 불황형 생존 소비가 확산되고 있다는 분석이다. 지난해 국가데이터처 사회조사에선 가구의 재정 상황이 악화된다면 우선적으로 외식비를 줄이겠다는 응답이 67.2%로 가장 높았다.



이홍주 숙명여대 소비자경제학과 교수는 “실질 소득이 감소하면서 소비자들이 당장 줄일 수 있는 식비를 중심으로 ‘버티기형 소비’에 나서고 있는 것”이라며 “기업은 차별화된 가격 전략으로 소비자 선택지를 넓히고, 정부는 공공식당 등 인프라 확대와 농산물 가격 안정화 방안을 고민할 필요가 있다”고 말했다.



신주은 기자 june@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 서울 동작구에 사는 이모(26)씨는 최근 배달 음식을 일절 끊었다. 이씨는 “배달을 한 번 시키면 2만원은 기본”이라며 “파스타나 떡볶이처럼 집에서 해먹을 수 있는 건 직접 해 먹으려 한다”고 말했다. 고물가 기조가 장기화되면서 소비자들이 식비를 줄이기 위한 생존 전략 마련에 나섰다. 편의점 간편식으로 끼니를 해결하고 저가 식당을 찾아다니는 등 한 푼이라도 아끼기 위한 움직임이 확산하는 모습이다.14일 유통업계와 온라인 커뮤니티 등에 따르면 1만원 이하 가성비 식당 정보를 공유하는 지도 서비스 ‘거지맵’이 화제를 모으고 있다. 누구나 가게를 등록하고 후기를 남길 수 있는 서비스다. ‘탄수화물 위주 음식은 6000원미만’, ‘백반은 8000원 이상도 합리적’이라는 나름의 기준도 있다. 직장인 송모(25)씨는 “점심은 1000원짜리 간편식으로 해결하고 저녁엔 5500원짜리 구내식당을 이용하며 하루 식비를 관리한다”고 말했다.배달 소비를 줄이기 위한 이색적인 서비스도 등장했다. 실제 엑스(X·옛 트위터)에선 실제 결제 없이 주문 과정만 체험하는 ‘음식만안와요’ 사이트가 유행 중이다.최근 5년간 음식서비스 소비자물가지수는 약 25% 상승하며 서민들의 지갑을 압박하고 있다. 한국소비자원조사 결과 지난 2월 서울 기준 냉면 한 그릇은 1만2538원, 삼겹살 200g은 2만1000원을 넘어섰다. 김밥 한 줄 가격은 3800원으로 5년 전(2692원)보다 약 41% 급등했다.외식비 부담이 커지면서 편의점 간편식으로 끼니를 대신하려는 수요도 늘고 있다. 특히 아침식사를 간편하게 해결하려는 ‘편조족’이 증가하는 추세다. CU의 아침시간대(5~9시) 간편식사 매출 신장률은 2023년 17.2%, 2024년 16.4%, 지난해 18.2%로 해마다 두자릿수 성장세를 보이고 있다.저녁 시간대엔 마감 할인을 노리는 수요가 뚜렷하다. 올해 들어 이마트에선 오후 8~9시 이후 최대 40% 할인되는 신선·델리 식품 매출이 전년 대비 크게 올랐다. 가격 부담이 있는 생선회(69.3%)와 양장피 등 요리류(69.5%) 수요가 많았고, 최근 가격이 급등한 고등어 매출도 10.6% 증가했다. GS25는 ‘우리동네GS’ 앱으로 소비기한 임박 상품을 최대 45% 할인 판매하고 있는데, 지난 1분기 매출이 전년 대비 35.9% 늘었다.농림축산식품부는 올해 주요 외식 트렌드로 ‘서바이벌 다이닝’을 제시했다. 가성비를 넘어 초가성비를 추구하는 불황형 생존 소비가 확산되고 있다는 분석이다. 지난해 국가데이터처 사회조사에선 가구의 재정 상황이 악화된다면 우선적으로 외식비를 줄이겠다는 응답이 67.2%로 가장 높았다.이홍주 숙명여대 소비자경제학과 교수는 “실질 소득이 감소하면서 소비자들이 당장 줄일 수 있는 식비를 중심으로 ‘버티기형 소비’에 나서고 있는 것”이라며 “기업은 차별화된 가격 전략으로 소비자 선택지를 넓히고, 정부는 공공식당 등 인프라 확대와 농산물 가격 안정화 방안을 고민할 필요가 있다”고 말했다.신주은 기자 june@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지