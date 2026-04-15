[단독] 현대백화점 울산점, 허가구역 피한 10m 꼼수 영업
연결 인도교서 ‘뽑기판’ 집중 영업
백화점 “구청과 사전협의 거쳤다”
울산 남구 삼산동 현대백화점 울산점이 본관과 별관을 잇는 인도교에서 ‘뽑기판’ 영업을 하고 있다. 도로 점용 허가 구역을 피한 ‘꼼수 상술’ 아니냐는 지적이 나온다.
14일 울산 남구 등에 따르면 현대백화점 울산점의 길이 30m 2층 연결통로 중 도로 상공을 점유하는 20m 구간은 ‘통행’을 목적으로 한 점용 허가가 내려진 곳이다. 도로법상 점용 허가 구역 내 물품 진열 및 영업 행위는 엄격히 금지된다.
문제는 백화점 측이 이 규제를 피하려고 점용 허가 구역을 교묘히 비껴간 나머지 10m의 ‘백화점 부지’ 구간에 144대의 ‘가챠’(캡슐 토이) 머신을 집중적으로 몰아넣었다는 점이다. 어린이날을 겨냥해 5월 7일까지 ‘팝업스토어’ 형태로 운영 중이다. 팝업스토어의 경우 백화점이 전체 매출의 15%를 수수료로 가져가는 것으로 알려졌다.
안전 문제를 외면한 것 아니냐는 지적도 제기된다. 인도교는 건축법 및 소방법상 유사시 인명을 구조하는 핵심 피난 통로다. 하지만 이곳에는 폭 5m의 통로 상당 부분을 기계와 홍보물이 차지하고 있다. 지난 12일 오후에는 구경하는 사람들이 몰리며 이동이 어려울 정도의 병목 현상도 목격됐다. 김모(38·여)씨는 “기계들이 배치된 뒤로 이동이 너무 불편하다”며 “이동 통로에서까지 이렇게 장사를 해야 하느냐”고 말했다.
백화점 측은 과거 인도교 내 상업 행위가 논란이 됐던 사례를 의식해 선제적 조치를 취했다는 입장이다. 백화점 관계자는 “이번 행사는 남구청과 사전 협의를 거쳤다”고 해명했다.
남구는 평소 인도 위 노점이나 적치물 등을 단속해왔다. 하지만 인파가 몰리는 경우가 많은 대형 유통업체가 공공지를 사실상 활용해 대규모 영업을 하는 데 대해선 손을 놓고 있다는 비판이 뒤따른다. 이에 대해 남구 관계자는 “해당 시설물의 설치가 허가 조건을 위반했는지, 소방 및 안전 기준을 준수하고 있는지 현장 확인을 검토하겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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