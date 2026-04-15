국민연금 국내 주식 평가액 224조 증가… 절반이 ‘삼전닉스’ 몫
국민연금의 국내 주식 보유 평가액이 최근 1년여 동안 3배 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 증가분의 절반 이상은 삼성전자와 SK하이닉스에 집중됐다.
14일 기업분석연구소 리더스인덱스에 따르면 국민연금이 5% 이상 지분을 보유해 공시한 267개 상장사의 평가액은 2024년 말 129조1610억원에서 지난 4월 353조3618억원으로 늘었다. 증가액은 224조2008억원이다. 증가율은 173.6%다. 평균 보유 지분율도 7.33%에서 7.50%로 소폭 상승했다.
평가액 급증은 삼성전자와 SK하이닉스가 이끌었다. 국민연금의 삼성전자 보유지분율은 7.3%에서 7.8%로 0.5% 포인트 증가했다. 보유지분 가치는 23조572억원에서 94조7880억원으로 4배 이상(71조7308억원) 늘었다. SK하이닉스 보유지분 평가액도 9조5583억원에서 58조9906억원으로 증가했다. 보유 지분율은 7.6%에서 8.1%로 확대됐다. 삼성전자와 SK하이닉스의 평가액 증가분은 총 121조1631억원이다. 전체 증가액의 54%에 해당한다.
업종별로는 철강의 증가율이 가장 높았다. 국민연금이 5% 이상 지분을 보유한 철강사는 6곳에서 9곳으로 늘었다. 조선·방산 업종 평가액 역시 9조4709억원에서 31조6666억원으로 3배 이상 증가했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
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