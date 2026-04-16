‘철 없는’ 제철 음식

[k컨슈머]

기후변화에 달라진 제철

여름 과일 참외, 1월 말부터 수확

봄철 참외 매출 20% 넘게 상승

복숭아도 5월 말부터 일부 출하

게티이미지뱅크



기후변화가 일상화되면서 소비자 밥상에도 큰 변화가 찾아오고 있다. 사과, 시금치, 수박 등 우리에게 익숙한 과일과 채소 등의 재배 지역은 북상하거나 깊은 산지로 변화하는 추세다. 광어 양식장은 수온이 상대적으로 낮은 깊은 수심의 바닷물을 끌어오는 시설 설비에 공을 들이고 있다. 대표적인 저수온 양식 생물인 멍게는 아예 양식 시설을 더 깊은 곳으로 옮기고 있다.



유통업체도 기후가 적합한 지역의 새 농가를 탐색하고 있지만, 출하량을 안정시키고 유통망을 다시 갖추는데 막대한 시간과 자금이 들어가고 있는 형편이다.



15일 유통업계에 따르면 대표적인 양식어종인 멍게 양식은 최근 기후변화로 인해 괴멸적인 타격을 입었다. 2024년 멍게 주산지인 남해 멍게 양식장의 폐사율은 95%에 달했다. 연평균 해수면 온도가 18.6도로 치솟으면서 저수온성 생물인 멍게가 견뎌내지 못한 것이다. 멍게 제철(3~5월) 출하량이 줄면서 시장 판매가는 50% 이상 폭등했다.



게티이미지뱅크

남해 수온이 지속해서 오르면서 유통업계는 동해안의 피멍게를 대체재로 도입하기도 했다. 하지만 동해안은 대형 유통을 위한 설비가 갖춰져 있지 않아 남해안(통영·거제) 가공 시설로 보냈다가 전국으로 다시 유통하는 복잡한 과정을 거쳤고, 이 과정에서 가격이 올랐다.



유통업체와 양식 어가는 나름의 방법을 찾아냈다. 롯데마트와 계약한 남해안 지역 양식업자들은 이상 고온에 대처하기 위해 기존 수심 10m 내외에서 양식하던 것을 15m 이상 깊은 곳으로 조정했다. 수심이 깊어질수록 수온이 낮아지는 특성을 활용해 해수면 온도가 급상승해도 멍게가 적정 수온을 유지할 수 있도록 한 것이다. 롯데마트 측도 다른 양식업자들에게 노하우를 적극적으로 공유했다. 결국, 폐사량이 줄면서 전체 공급량은 빠르게 회복되는 추세다. 롯데마트는 “3월 초부터 멍게를 선보인 결과, 올해 멍게 매출은 지난해 같은 기간보다 388% 급증했다”며 “공급이 원활했던 2024년 3월 매출과 비교해도 18% 이상 높은 수치”라고 말했다.



광어 양식장도 2024년 큰 피해를 보았다. 광어 양식의 적정 수온은 18~24도로 25도가 넘어버리면 먹이활동이 줄고 폐사로 이어진다. 그런데 2024년은 고수온 특보(해수면 온도가 28도 이상 시 발령)가 역대 최장인 71일(7월 24일~10월 2일) 이어졌다.



이마트는 이런 폭염이 매년 지속할 것으로 보고 광어목장을 확대했다. 광어목장은 출하 품질을 높이기 위해 2㎏ 이상의 광어만 청결한 환경하에서 관리하기 위해 만들어졌다. 최근에는 이상기후에 대응하기 위해 바다목장의 해수 취수관 증설비용을 지원해 400m였던 취수관을 900m까지 확장했다. 더 깊은 수심에서 더 차가운 해수를 공급하기 위한 장치다. 또한 2023년 17개였던 목장을 현재 24개까지 늘려서 운영 중이다.



기후변화로 인한 양식·재배 환경 변화는 바다에서만 벌어지는 일이 아니다. 겨울과 봄에 남해안 지역에서 주로 생산되는 시금치도 고온에 취약하다. 롯데마트는 해발 400m 이상의 강원도 평창군 대관령 일대에서 신규 농가를 발굴했다.



컬리가 직매입하는 시나노골드(노란) 사과는 대부분 경북 청송, 의성 일대에서 출하됐다. 하지만 현재는 충남 부여, 예산까지 재배 지역이 북상했다. 이로 인해 사과의 ‘제철’은 다소 확장됐지만, 출하량이 따라 주지는 못해 가격은 오히려 더 불안정해졌다. 복숭아 산지도 기존 경북 경산, 의성, 청도, 음성에서 영천, 김천까지 확대됐다.





실제로 한국농촌경제연구원 농업관측센터에 따르면 올해 사과의 재배 면적은 지난해보다 0.2% 감소한 3만3149㏊로 예상됐다. 전국의 사과 재배 면적은 영남이 70.1%로 여전히 가장 많지만, 강원지역에서도 3.5% 넓어질 것으로 관측됐다. 사과를 포함한 6대 과일(배·감귤·단감·포도·복숭아)의 올해 재배 면적은 10만4943㏊로 추산된다. 지난해의 10만5959㏊에 비해 1016㏊ 적다. 전체 감소 규모는 여의도 면적(290㏊)의 3.5배에 이른다. 센터는 농촌의 고령화뿐 아니라 기후 변화도 재배 면적 축소를 불러왔다고 짚었다.



기후 변화가 유통업체가 주로 취급하는 품종을 바꾸기도 한다. 딸기는 야간 온도가 15도를 넘기면 과피가 물러진다. 특히 가장 대중적인 품종인 설향 딸기가 큰 영향을 받는다. 이에 따라 이마트는 설향 딸기 비중을 줄이고 골드베리, 핑크캔디, 아리향 등 다른 품종의 비중을 55%까지 확대했다.



재배 농가가 점점 더 깊은 산지로 이동하기도 한다. 컬리가 취급하는 수박은 전라도, 경상도, 충청도 일대에서 주로 출하됐는데 현재는 경기도 양평과 강원도 양구 일대까지 확장됐다. 일반 산지는 지대가 낮아 배수가 어렵고, 폭염으로 비닐하우스 온도가 40도 이상 치솟게 되면 수박이 농익는다. 양평과 양구 일대는 해발고도가 높아 배수가 편하고 기온이 낮다. 폭염과 장마에도 대응할 수 있다는 장점이 있다.



컬리는 “산지 품질이 기준 이하인 경우 양질의 상품을 수급하기 위해 그동안 거래하지 않았던 지역의 상품을 확보해야 한다”며 “품질과 가격에 대한 정보가 많지 않아 기존의 가격과 대비해 변동성이 클 수밖에 없다”고 토로했다.



출하 시점은 전반적으로 앞당겨지고 있다. 여름에 즐겨 찾는 참외는 3년 전부터 1월 말~2월 1주차부터 산지 출하가 진행되고 있다. 지난달까지 컬리의 참외 매출은 지난해 같은 기간보다 20% 이상 성장했다. 7~8월이 제철로 알려진 복숭아도 올해는 5월 말부터 일부 지역 출하가 예상된다.



컬리 관계자는 “평년 대비 기온이 1~1.5도 올라갈 경우, 농작물들은 2~3주까지 출하시기가 앞당겨지는 것으로 보고 있다”며 “산지에서 수확 직후 예냉(Pre-cooling) 처리를 진행하고 풀콜드체인을 활용한 저온 출하를 강화하는 등 상품성을 유지하기 위해 노력하고 있다”고 설명했다.



이택현 기자 alley@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 첨단 농법으로 일년 내내 여러 과일과 채소를 맛볼 수 있는 시대다. 그래도 봄이면 봄동 비빔밥이 인기를 끌고 겨울에는 딸기 디저트가 쏟아져 나오고 있다. 제철코어라는 말이 있을 정도로 제철 식재료에 대한 수요는 여전히 높다.기후변화가 일상화되면서 소비자 밥상에도 큰 변화가 찾아오고 있다. 사과, 시금치, 수박 등 우리에게 익숙한 과일과 채소 등의 재배 지역은 북상하거나 깊은 산지로 변화하는 추세다. 광어 양식장은 수온이 상대적으로 낮은 깊은 수심의 바닷물을 끌어오는 시설 설비에 공을 들이고 있다. 대표적인 저수온 양식 생물인 멍게는 아예 양식 시설을 더 깊은 곳으로 옮기고 있다.유통업체도 기후가 적합한 지역의 새 농가를 탐색하고 있지만, 출하량을 안정시키고 유통망을 다시 갖추는데 막대한 시간과 자금이 들어가고 있는 형편이다.15일 유통업계에 따르면 대표적인 양식어종인 멍게 양식은 최근 기후변화로 인해 괴멸적인 타격을 입었다. 2024년 멍게 주산지인 남해 멍게 양식장의 폐사율은 95%에 달했다. 연평균 해수면 온도가 18.6도로 치솟으면서 저수온성 생물인 멍게가 견뎌내지 못한 것이다. 멍게 제철(3~5월) 출하량이 줄면서 시장 판매가는 50% 이상 폭등했다.남해 수온이 지속해서 오르면서 유통업계는 동해안의 피멍게를 대체재로 도입하기도 했다. 하지만 동해안은 대형 유통을 위한 설비가 갖춰져 있지 않아 남해안(통영·거제) 가공 시설로 보냈다가 전국으로 다시 유통하는 복잡한 과정을 거쳤고, 이 과정에서 가격이 올랐다.유통업체와 양식 어가는 나름의 방법을 찾아냈다. 롯데마트와 계약한 남해안 지역 양식업자들은 이상 고온에 대처하기 위해 기존 수심 10m 내외에서 양식하던 것을 15m 이상 깊은 곳으로 조정했다. 수심이 깊어질수록 수온이 낮아지는 특성을 활용해 해수면 온도가 급상승해도 멍게가 적정 수온을 유지할 수 있도록 한 것이다. 롯데마트 측도 다른 양식업자들에게 노하우를 적극적으로 공유했다. 결국, 폐사량이 줄면서 전체 공급량은 빠르게 회복되는 추세다. 롯데마트는 “3월 초부터 멍게를 선보인 결과, 올해 멍게 매출은 지난해 같은 기간보다 388% 급증했다”며 “공급이 원활했던 2024년 3월 매출과 비교해도 18% 이상 높은 수치”라고 말했다.광어 양식장도 2024년 큰 피해를 보았다. 광어 양식의 적정 수온은 18~24도로 25도가 넘어버리면 먹이활동이 줄고 폐사로 이어진다. 그런데 2024년은 고수온 특보(해수면 온도가 28도 이상 시 발령)가 역대 최장인 71일(7월 24일~10월 2일) 이어졌다.이마트는 이런 폭염이 매년 지속할 것으로 보고 광어목장을 확대했다. 광어목장은 출하 품질을 높이기 위해 2㎏ 이상의 광어만 청결한 환경하에서 관리하기 위해 만들어졌다. 최근에는 이상기후에 대응하기 위해 바다목장의 해수 취수관 증설비용을 지원해 400m였던 취수관을 900m까지 확장했다. 더 깊은 수심에서 더 차가운 해수를 공급하기 위한 장치다. 또한 2023년 17개였던 목장을 현재 24개까지 늘려서 운영 중이다.기후변화로 인한 양식·재배 환경 변화는 바다에서만 벌어지는 일이 아니다. 겨울과 봄에 남해안 지역에서 주로 생산되는 시금치도 고온에 취약하다. 롯데마트는 해발 400m 이상의 강원도 평창군 대관령 일대에서 신규 농가를 발굴했다.컬리가 직매입하는 시나노골드(노란) 사과는 대부분 경북 청송, 의성 일대에서 출하됐다. 하지만 현재는 충남 부여, 예산까지 재배 지역이 북상했다. 이로 인해 사과의 ‘제철’은 다소 확장됐지만, 출하량이 따라 주지는 못해 가격은 오히려 더 불안정해졌다. 복숭아 산지도 기존 경북 경산, 의성, 청도, 음성에서 영천, 김천까지 확대됐다.실제로 한국농촌경제연구원 농업관측센터에 따르면 올해 사과의 재배 면적은 지난해보다 0.2% 감소한 3만3149㏊로 예상됐다. 전국의 사과 재배 면적은 영남이 70.1%로 여전히 가장 많지만, 강원지역에서도 3.5% 넓어질 것으로 관측됐다. 사과를 포함한 6대 과일(배·감귤·단감·포도·복숭아)의 올해 재배 면적은 10만4943㏊로 추산된다. 지난해의 10만5959㏊에 비해 1016㏊ 적다. 전체 감소 규모는 여의도 면적(290㏊)의 3.5배에 이른다. 센터는 농촌의 고령화뿐 아니라 기후 변화도 재배 면적 축소를 불러왔다고 짚었다.기후 변화가 유통업체가 주로 취급하는 품종을 바꾸기도 한다. 딸기는 야간 온도가 15도를 넘기면 과피가 물러진다. 특히 가장 대중적인 품종인 설향 딸기가 큰 영향을 받는다. 이에 따라 이마트는 설향 딸기 비중을 줄이고 골드베리, 핑크캔디, 아리향 등 다른 품종의 비중을 55%까지 확대했다.재배 농가가 점점 더 깊은 산지로 이동하기도 한다. 컬리가 취급하는 수박은 전라도, 경상도, 충청도 일대에서 주로 출하됐는데 현재는 경기도 양평과 강원도 양구 일대까지 확장됐다. 일반 산지는 지대가 낮아 배수가 어렵고, 폭염으로 비닐하우스 온도가 40도 이상 치솟게 되면 수박이 농익는다. 양평과 양구 일대는 해발고도가 높아 배수가 편하고 기온이 낮다. 폭염과 장마에도 대응할 수 있다는 장점이 있다.컬리는 “산지 품질이 기준 이하인 경우 양질의 상품을 수급하기 위해 그동안 거래하지 않았던 지역의 상품을 확보해야 한다”며 “품질과 가격에 대한 정보가 많지 않아 기존의 가격과 대비해 변동성이 클 수밖에 없다”고 토로했다.출하 시점은 전반적으로 앞당겨지고 있다. 여름에 즐겨 찾는 참외는 3년 전부터 1월 말~2월 1주차부터 산지 출하가 진행되고 있다. 지난달까지 컬리의 참외 매출은 지난해 같은 기간보다 20% 이상 성장했다. 7~8월이 제철로 알려진 복숭아도 올해는 5월 말부터 일부 지역 출하가 예상된다.컬리 관계자는 “평년 대비 기온이 1~1.5도 올라갈 경우, 농작물들은 2~3주까지 출하시기가 앞당겨지는 것으로 보고 있다”며 “산지에서 수확 직후 예냉(Pre-cooling) 처리를 진행하고 풀콜드체인을 활용한 저온 출하를 강화하는 등 상품성을 유지하기 위해 노력하고 있다”고 설명했다.이택현 기자 alley@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지