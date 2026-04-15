‘중동 위기’에 서울시 1조4570억원 추경 편성
피해계층 밀착지원 1202억원
“민생부담 완화, 고유가 대응”
서울시가 중동발 정세 불안에 따른 민생 경제 위기에 대응하기 위해 1조4570억원 규모의 추가경정예산을 긴급 편성했다.
서울시는 14일 청사에서 기자설명회를 열고 1조4570억원 규모의 올해 첫 추경안을 발표했다. 기정예산 51조4857억원의 2.8% 규모로, 15일 서울시의회에 제출할 예정이다. 이번 추경은 피해계층 밀착지원, 고유가 대응 체질개선, 고유가 피해지원금 매칭지원, 자치구 지원 등으로 구성됐다. 민생 부담 완화와 고유가 대응에 방점이 찍혔다.
먼저 피해계층 밀착지원을 위해 1202억원을 투입한다. 소상공인 지원 811억원, 중소기업 지원 88억원, 취약계층 생활안정 303억원 등이다.
고유가 대응 체질 개선엔 4976억원을 배정했다. 예산의 대부분인 4695억원이 대중교통 이용 활성화에 쓰인다. 서울교통공사와 시내버스 회사들에 각각 1000억원씩 총 2000억원을 지원하고, ‘K-패스’ 한시 할인에 1571억원, 기후동행카드 한시 할인에 1068억원을 사용한다.
정부의 고유가 피해지원금 사업의 신속한 추진을 위해 시 부담분 1529억원도 편성했다. 시는 “서울시의 경우 국고보조율이 다른 시도보다 10% 낮은 70%에 불과하다. 이런 불합리한 구조 속에서도 시민 어려움 해소를 위해 정부 매칭 시비 전액을 편성했다”고 밝혔다.
이밖에 자치구 재정 지원을 위해 조정교부금 3530억원을 선제 배정해 지역 단위 민생 대응력을 높이기로 했다. 이동률 시 기획조정실장 직무대리는 “의회 의결 즉시 신속히 집행해 시민의 삶을 지키는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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