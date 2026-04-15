요시토모 150억 vs 백남준 6억6000만원… 이상한 미술시장

[손영옥의 미술시장 사람들] ⑫ 저평가된 비디오아트 창시자

백남준의 조카 하쿠다 켄이 지난 1일 서울 용산구 아모레퍼시픽미술관 APMA캐비닛에서 열린 백남준 특별전에서 1969년 샬롯 무어만이 TV 브라를 착용하고 첼로를 연주하는 장면을 담은 사진 앞에서 당시 상황을 설명하고 있다.

지난달 국내 경매 최고가인 150억원에 낙찰된 나라 요시토모의 ‘낫싱 어바웃 잇’. 서울옥션 제공

2017년 6억6000만원에 낙찰된 백남준의 ‘수사슴’. 서울옥션 제공

2022년 울산시립미술관이 소장품 1호로 30억원에 구입한 백남준의 ‘거북’. 국민일보DB

#가고시안 국내 첫 백남준 개인전



전시에 출품된 ‘살아있는 조각을 위한 TV 브라’.

#피카소와 같이 언급되는 20세기 거장



#미술시장에서 저평가된 이유들

