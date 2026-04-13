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[포토] 현대차 니로 고전압 배터리

입력:2026-04-13 22:48
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관람객들이 13일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 서울국제생산제조기술전(SIMTOS 2026)에서 현대자동차 니로 플러그인 하이브리드 시스템의 고전압 배터리를 살펴보고 있다. 연합뉴스

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