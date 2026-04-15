[임성수 특파원의 여기는 워싱턴] 원래 트럼프 전공인데 반격 만만찮네… 美-이란 ‘밈의 전쟁’

미국과 이란은 지난 2월 개전 이후 소셜미디어에 서로를 조롱하는 ‘밈(Meme)’을 게시하며 여론전을 펼치고 있다. 짐바브웨 주재 이란 대사관은 지난 7일 오후 8시를 ‘문명 말살’의 데드라인으로 예고한 트럼프에게 시간 변경을 요구하며 비꼬았다. 엑스 캡처

석기시대 협박에 ‘원시인 트럼프 밈’

이란, 주재국 반발 않는 대사관 이용

미국 겨냥 소셜미디어 글 집중 게시

NYT “젊은 세대에 영향 미치려는 것”



태국 주재 이란 대사관은 자국을 “석기시대로 되돌려놓겠다”는 도널드 트럼프 미국 대통령을 원시인으로 묘사한 인공지능(AI) 사진을 배포하고 있다. 엑스 캡처

남아프리카공화국 주재 이란 대사관은 옛 소련 해체를 업적으로 말하는 로널드 레이건 전 미국 대통령에게 “나는 미국을 파괴했다”고 답하는 트럼프 그림을 올렸다. 엑스 캡처

도널드 트럼프 미국 대통령을 ‘레고’ 모양의 광대로 그려내는 식의 인공지능(AI) 영상을 배포하고 있다. 틱톡 캡처