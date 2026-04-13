신임 작전사령관에 ‘非육사’ 이상렬 3군단장
국방부는 신임 육군 지상작전사령관에 제3군단장인 이상렬(사진) 육군 중장을 내정했다고 13일 밝혔다. 두 번째 비(非)육사 출신 지작사령관이다. 이 내정자는 학군31기로 1993년 임관해 제3군단장, 과학화전투훈련단장, 제21보병사단장, 제1포병여단장 등을 역임한 야전형 지휘관이다. 지난해 11월 소장에서 중장으로 진급해 3군단장에 임명됐다. 이번 인사로 약 5개월 만에 4성 장군(대장)으로 초고속 진급하게 됐다.
국방부는 “한반도 안보 상황과 불안정한 국제안보 정세 속에서 확고한 군사 대비태세를 공고히 할 작전 지휘능력과 다양한 전투훈련 경험을 갖췄다”며 “지상 작전에 대한 풍부한 이해와 전략적 식견으로 전구 작전을 주도하고 미래 지상군 역량을 강화할 수 있는 리더십을 갖춘 최적임자”라고 설명했다. 지작사는 12·3 비상계엄 연루 의혹을 받는 주성운 전 사령관이 지난 2월 직무 배제되면서 약 두 달간 직무대리 체제로 운영됐다. 계엄 당시 1군단장이었던 그는 지난해 9월 지작사령관에 보임됐으나, 헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF) 조사에서 계엄 관여 의혹이 파악됐다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
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