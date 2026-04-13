소통은커녕 ‘그들’과 ‘우리’… 檢·警 수십년째 불협화음

[검찰개혁, 수사·기소 분리 넘어 협력으로] <3> 롤모델이라는 영국 시스템



“‘원팀’(One prosecution team)으로 일하기보다는 ‘그들 vs 우리’(them and us)로 나뉘어 협력하지 못하는 문화가 존재한다.”



영국 왕립기소청(CPS·Crown Prosecution Service)과 경찰청의 독립감찰기관이 발간한 사건처리 과정(case building) 감사보고서에서 검경 관계를 한 줄로 평가한 대목이다. 수사와 기소를 분리한 형사사법 체계를 운용한 지 수십 년이 지났지만 일선에서는 여전히 불협화음이 심각하다는 지적이었다. 이 보고서는 왕립기소청 감찰국(HMCPSI)과 경찰·소방감찰국(HMICFRS)이 합동조사를 거쳐 지난해 7월 발간했다.



여권이 추진 중인 수사·기소 분리 체계는 영국식 모델(잉글랜드·웨일스 지역 국한)을 사실상 답습한 것이란 평가가 많다. 잉글랜드·웨일스에서는 과거 경찰이 수사·기소권을 모두 갖고 있었는데, 부실 기소에 따른 범죄자 무죄 석방이나 고문 등 수사권 오남용 사례가 발생하면서 견제가 필요하다는 사회적 여론이 형성됐다. 공소 제기·유지 기능을 전담하는 왕립기소청은 이 같은 분위기 속에서 1986년 신설됐다. 검찰 견제에 초점을 맞춘 한국과 달리 경찰의 권한 분산이 계기였던 셈이다.



여권 내 검찰개혁 강경파는 영국식 수사·기소 분리 체계를 ‘선진 사법 모델’로 내세운다. 김용민 더불어민주당 의원은 지난해 9월 24일 국회 법제사법위원회에서 왕립기소청 설립 사례를 언급하며 “영국 의회에서도 격론이 벌어졌고 우려가 제기됐으나 실제 분리해서 제대로 운영하고 나니 기소율도 높아졌고 잘못된 기소는 대폭 줄었다”고 호평했다.



반면 전문가 사이에서는 ‘영국 모델이 만병통치약이 아니다’는 반응이 적지 않다. 이창온 이화여대 법학전문대학원 교수는 지난달 11일 검찰개혁추진단 주최 공청회에서 “오래 전에 수사·기소 분리 체계가 구축된 영국에서도 상당한 제도적 노력에도 불구하고 서로 관점이나 책임, 동기 구조가 다른 수사기관 사이 협업할 수 있는 구조를 만드는 게 쉽지 않다”고 밝혔다. 이는 보고서가 서두에서 문제의식을 담아 던지는 ‘검경이 사건처리 과정에서 어떻게 하면 소통과 협력 관계를 발전시켜 국민에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는가’라는 질문과 공명하는 지점이다.



보고서에는 영국의 수사·기소 기관 또한 보완수사요구(action plan)를 통한 ‘사건 핑퐁’ 문제를 겪는 현실이 적나라하게 드러나 있다. 44개 지방경찰청을 조사한 결과 보완수사요구 비율은 2019년 38.8%(15만8135건 중 6만1427건)에서 2023년 기준 43.2%(16만9915건 중 7만3324건)로 증가했다.



원인은 검경의 소통 단절 구조에 있다. 영국 경찰은 독자적 수사 개시·종결권이 있고, 왕립기소청 검사는 보안 이메일 또는 서면 형태로 경찰에게 보완수사를 요구할 수 있다. 다만 이는 강제성 있는 ‘수사지휘’가 아니라 ‘조언’이나 ‘자문’에 가깝다.



문제는 이 과정에서 검경이 평행선을 달리고 있다는 점이다. 김광현 국회입법조사처 입법조사관은 지난해 9월 연구 보고서 ‘영국 수사 체계의 연혁과 그 시사점’에서 “최근 현장 연구에 따르면 경찰은 공소관(검사)이 요구하는 보완수사의 이유 설명이 부족하다고 느끼거나 납득하지 못하겠다는 반응을 종종 보이고, 공소관은 경찰이 필요한 증거를 간과하고 일부 보완 항목만 완료하는 경우가 많다는 반응을 보였다”고 밝혔다.



보고서에는 경찰이 ‘기준 미달’ 사건을 송치하는 현실이 잘 나타나 있다. 이는 왕립기소청이 경찰 송치 사건에 대해 형식적·절차적 요건을 만족했는지 판단하는 ‘초기 선별’(triage) 단계에서부터 극명하게 드러난다. 보완수사요구에 대한 판단은 이 관문을 통과한 이후의 일이다.



보고서에 따르면 표본 사건 120건 중 이 단계를 통과한 경우는 69.3%에 불과했다. 세 번 이상 반려된 경우는 8.9%였다. 더욱 심각한 것은 합동감사 도중 자체 평가한 결과 통과율이 40.6%로 더욱 낮아졌다는 점이다. 실제 현장에서는 기준을 충족하지 못한 사건이 선별 단계를 통과하기도 했다는 얘기다.



검사의 보완수사요구도 부실하기는 마찬가지였다. 표본 사건 중 검사가 보완수사요구를 했는데 최소 한 가지 이상의 조치 사항을 누락한 경우는 70.7%였고, 세 가지 이상을 빠뜨린 비율도 40.6%나 됐다. 보완수사가 필요한 이유를 설명하지 않은 경우는 37.7%, 불필요한 보완을 요구한 경우는 24.6%였다. 이와 관련해 한 검찰 관계자는 “기소만 책임지는 검사 입장에선 유죄율을 높이기 위해 ‘되는 사건’만 신경 쓰는 현실이 반영된 것 아니겠느냐”고 말했다.



법조계에서는 영국식 수사·기소 분리 모델 자체가 검경 간 책임 공방을 피하기 어려운 구조라는 지적이 우세하다. 한 검사장 출신 변호사는 “영국 모델은 상시적으로 검경 갈등이 생길 수밖에 없는 구조”라며 “그렇다고 소통·협력을 강화하는 방향으로 나아가면 다시 수사·기소 분리라는 근본 원리와 상충하는 모순이 발생한다”고 지적했다.



이 교수는 13일 통화에서 “영국 모델은 경찰은 기소 결과를, 검사는 수사 내용을 각각 책임지지 않는 구조라 책임의 사각지대가 발생할 수밖에 없다”고 말했다. 그러면서 “지금 정치권의 수사·기소 분리 논의는 제도를 만들면 각 주체가 알아서 취지대로 움직여줄 것이라고 가정하는 것”이라며 “우리 상황과 전혀 다른 영국의 시스템을 단순 이식한다고 해서 문제가 한 번에 해결되지는 않는다”고 말했다.



구자창 기자 critic@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 구자창 기자 critic@kmib.co.kr 1288 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. “‘원팀’(One prosecution team)으로 일하기보다는 ‘그들 vs 우리’(them and us)로 나뉘어 협력하지 못하는 문화가 존재한다.”영국 왕립기소청(CPS·Crown Prosecution Service)과 경찰청의 독립감찰기관이 발간한 사건처리 과정(case building) 감사보고서에서 검경 관계를 한 줄로 평가한 대목이다. 수사와 기소를 분리한 형사사법 체계를 운용한 지 수십 년이 지났지만 일선에서는 여전히 불협화음이 심각하다는 지적이었다. 이 보고서는 왕립기소청 감찰국(HMCPSI)과 경찰·소방감찰국(HMICFRS)이 합동조사를 거쳐 지난해 7월 발간했다.여권이 추진 중인 수사·기소 분리 체계는 영국식 모델(잉글랜드·웨일스 지역 국한)을 사실상 답습한 것이란 평가가 많다. 잉글랜드·웨일스에서는 과거 경찰이 수사·기소권을 모두 갖고 있었는데, 부실 기소에 따른 범죄자 무죄 석방이나 고문 등 수사권 오남용 사례가 발생하면서 견제가 필요하다는 사회적 여론이 형성됐다. 공소 제기·유지 기능을 전담하는 왕립기소청은 이 같은 분위기 속에서 1986년 신설됐다. 검찰 견제에 초점을 맞춘 한국과 달리 경찰의 권한 분산이 계기였던 셈이다.여권 내 검찰개혁 강경파는 영국식 수사·기소 분리 체계를 ‘선진 사법 모델’로 내세운다. 김용민 더불어민주당 의원은 지난해 9월 24일 국회 법제사법위원회에서 왕립기소청 설립 사례를 언급하며 “영국 의회에서도 격론이 벌어졌고 우려가 제기됐으나 실제 분리해서 제대로 운영하고 나니 기소율도 높아졌고 잘못된 기소는 대폭 줄었다”고 호평했다.반면 전문가 사이에서는 ‘영국 모델이 만병통치약이 아니다’는 반응이 적지 않다. 이창온 이화여대 법학전문대학원 교수는 지난달 11일 검찰개혁추진단 주최 공청회에서 “오래 전에 수사·기소 분리 체계가 구축된 영국에서도 상당한 제도적 노력에도 불구하고 서로 관점이나 책임, 동기 구조가 다른 수사기관 사이 협업할 수 있는 구조를 만드는 게 쉽지 않다”고 밝혔다. 이는 보고서가 서두에서 문제의식을 담아 던지는 ‘검경이 사건처리 과정에서 어떻게 하면 소통과 협력 관계를 발전시켜 국민에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는가’라는 질문과 공명하는 지점이다.보고서에는 영국의 수사·기소 기관 또한 보완수사요구(action plan)를 통한 ‘사건 핑퐁’ 문제를 겪는 현실이 적나라하게 드러나 있다. 44개 지방경찰청을 조사한 결과 보완수사요구 비율은 2019년 38.8%(15만8135건 중 6만1427건)에서 2023년 기준 43.2%(16만9915건 중 7만3324건)로 증가했다.원인은 검경의 소통 단절 구조에 있다. 영국 경찰은 독자적 수사 개시·종결권이 있고, 왕립기소청 검사는 보안 이메일 또는 서면 형태로 경찰에게 보완수사를 요구할 수 있다. 다만 이는 강제성 있는 ‘수사지휘’가 아니라 ‘조언’이나 ‘자문’에 가깝다.문제는 이 과정에서 검경이 평행선을 달리고 있다는 점이다. 김광현 국회입법조사처 입법조사관은 지난해 9월 연구 보고서 ‘영국 수사 체계의 연혁과 그 시사점’에서 “최근 현장 연구에 따르면 경찰은 공소관(검사)이 요구하는 보완수사의 이유 설명이 부족하다고 느끼거나 납득하지 못하겠다는 반응을 종종 보이고, 공소관은 경찰이 필요한 증거를 간과하고 일부 보완 항목만 완료하는 경우가 많다는 반응을 보였다”고 밝혔다.보고서에는 경찰이 ‘기준 미달’ 사건을 송치하는 현실이 잘 나타나 있다. 이는 왕립기소청이 경찰 송치 사건에 대해 형식적·절차적 요건을 만족했는지 판단하는 ‘초기 선별’(triage) 단계에서부터 극명하게 드러난다. 보완수사요구에 대한 판단은 이 관문을 통과한 이후의 일이다.보고서에 따르면 표본 사건 120건 중 이 단계를 통과한 경우는 69.3%에 불과했다. 세 번 이상 반려된 경우는 8.9%였다. 더욱 심각한 것은 합동감사 도중 자체 평가한 결과 통과율이 40.6%로 더욱 낮아졌다는 점이다. 실제 현장에서는 기준을 충족하지 못한 사건이 선별 단계를 통과하기도 했다는 얘기다.검사의 보완수사요구도 부실하기는 마찬가지였다. 표본 사건 중 검사가 보완수사요구를 했는데 최소 한 가지 이상의 조치 사항을 누락한 경우는 70.7%였고, 세 가지 이상을 빠뜨린 비율도 40.6%나 됐다. 보완수사가 필요한 이유를 설명하지 않은 경우는 37.7%, 불필요한 보완을 요구한 경우는 24.6%였다. 이와 관련해 한 검찰 관계자는 “기소만 책임지는 검사 입장에선 유죄율을 높이기 위해 ‘되는 사건’만 신경 쓰는 현실이 반영된 것 아니겠느냐”고 말했다.법조계에서는 영국식 수사·기소 분리 모델 자체가 검경 간 책임 공방을 피하기 어려운 구조라는 지적이 우세하다. 한 검사장 출신 변호사는 “영국 모델은 상시적으로 검경 갈등이 생길 수밖에 없는 구조”라며 “그렇다고 소통·협력을 강화하는 방향으로 나아가면 다시 수사·기소 분리라는 근본 원리와 상충하는 모순이 발생한다”고 지적했다.이 교수는 13일 통화에서 “영국 모델은 경찰은 기소 결과를, 검사는 수사 내용을 각각 책임지지 않는 구조라 책임의 사각지대가 발생할 수밖에 없다”고 말했다. 그러면서 “지금 정치권의 수사·기소 분리 논의는 제도를 만들면 각 주체가 알아서 취지대로 움직여줄 것이라고 가정하는 것”이라며 “우리 상황과 전혀 다른 영국의 시스템을 단순 이식한다고 해서 문제가 한 번에 해결되지는 않는다”고 말했다.구자창 기자 critic@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지