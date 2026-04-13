박수근 중노위원장 “사용자성 인정, 임금 인상과 별개”
“대화 문 여는 절차적 판단일 뿐”
노란봉투법 한달새 294건 접수
박수근(사진) 중앙노동위원회 위원장이 13일 정부세종청사에서 기자간담회를 열고 “‘노란봉투법’(개정 노동조합법)상 원청의 사용자성이 인정됐다고 해서 하청 노조의 주장을 모두 받아들여야 하는 건 아니다”고 밝혔다. 사용자성 인정은 ‘대화의 문’을 여는 절차적 판단일 뿐이라는 설명이다.
그는 “(원청의) 사용자성을 인정하는 판단은 원청과 대화할 수 있는 하청 노조의 지위를 인정하는 것이지 하청 노동자들의 임금을 올려주거나 이들을 직접 고용해야 하는 건 아니다”고 말했다.
박 위원장은 하청 노조와 대화에 응했다가 불법파견 책임이나 임금 인상, 직접고용 요구까지 줄줄이 엮일 수 있다는 경영계의 우려에 대해 “노동위가 그렇게까지 판단하지는 않을 것”이라며 “(노동계가) 너무 많은 기대, 너무 많은 주장을 하고 있다”고 지적했다.
노란봉투법 시행 한 달을 맞은 지난 10일 기준 노동위에 접수된 원청의 사용자성 판단 사건은 294건, 교섭단위 분리 신청 사건은 117건으로 집계됐다.
박 위원장은 교섭단위 분리 판단에서 포스코 하청 노조의 신청이 인용된 데 대해 “정규직 중심 한국노총과 하청 노동자 중심 민주노총의 입장차가 워낙 커 ‘분리하는 게 맞는다’는 쪽으로 경북지노위가 판단한 것 같다”고 말했다. 반면 쿠팡CLS는 심야 노동을 둘러싼 양대 노총의 갈등이 교섭단위를 나눠야 할 정도로 심각한 건 아니라고 말했다.
그는 노란봉투법 시행 이후 원청 정규직과 하청 노동자 사이의 입장차가 표면화되고 있다며 “양대 노총이 간접고용 하청 노동자를 제대로 대변해왔다고 생각하지 않는다”고 말했다. 이어 “원청에 고용된 사람들은 하청이 더 나은 대접을 받으면 장기적으로 자기가 불리해진다고 보는 것”이라고 말했다.
박 위원장은 포스코가 하청 노동자 7000명을 직고용하기로 한 데 대해 “이 법(노란봉투법)의 효과라고 볼 수 있다”고 평가했다.
세종=황민혁 기자
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