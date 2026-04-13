‘노딜’에 중동 다시 전운… “트럼프, 이란 공습 재개 검토”
협상 압박 위해 군사력 사용 가능성
이란 “싸움 걸어온다면 응하겠다”
이스라엘도 전투 준비 태세 올려
도널드 트럼프 행정부가 이란과의 첫 대면 협상을 ‘노딜’로 끝낸 뒤 호르무즈 해협 ‘역(逆)봉쇄’에 이어 ‘제한적 공습 재개’까지 선택지로 검토하며 압박 수위를 끌어올리고 있다. 이스라엘군이 이란과의 교전 재개를 준비하고 나섰다는 보도도 나왔다. 미국과 이란의 ‘2주 휴전’으로 잠시 닫혔던 중동의 포문이 다시 열릴 기미를 보이고 있다.
월스트리트저널(WSJ)은 12일(현지시간) 소식통들을 인용해 “트럼프 대통령과 참모들이 대이란 협상의 교착을 깨는 해법으로 호르무즈 해협 봉쇄 조치와 더불어 제한적으로 공습을 재개하는 방안을 검토 중”이라며 “이는 파키스탄에서 이란과의 협상이 결렬된 지 수시간 뒤 트럼프가 구상한 방안 중 하나”라고 전했다. 트럼프가 오는 21일까지 발효되는 휴전 기간 중 이란을 다시 협상장으로 불러내고 대화의 주도권도 잡기 위해 군사력을 사용하는 방안을 모색하고 있다는 것이다. 실제로 트럼프는 이날 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 “그렇게 하고 싶지 않지만, 그곳(이란)의 해수 담수화 시설과 발전소는 타격하기에 너무 쉬운 표적”이라며 위협 수위를 높였다.
미국이 휴전 기간 중 군사 행동을 단행하면 이란은 ‘합의 파기’로 인식해 전면적인 보복 공격으로 응수할 가능성이 크다. 이란 협상단을 이끈 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장은 파키스탄에서 자국으로 돌아간 이날 취재진과 만나 “미국은 지난 1년여 동안 협상하면서 우리를 두 차례나 공격했다. 신뢰를 회복해야 하는 쪽은 우리가 아니라 미국”이라며 “미국이 싸움을 걸어온다면 우리도 응하겠다”고 경고했다. 마수드 페제시키안 이란 대통령은 이날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 전화 통화에서 대미 협상 결과를 설명하던 중 “가장 큰 걸림돌은 미국의 이중잣대와 패권적 태도”라고 말했다고 준관영 파르스통신이 전했다.
트럼프 행정부 관계자들도 중동 정세 불안정과 장기전 확대를 우려해 제한적 공습 재개를 가능성이 적은 선택지로 보고 있다고 WSJ는 짚었다. 올리비아 웨일스 백악관 대변인은 WSJ에 “대통령은 이미 호르무즈 해협 봉쇄를 지시해 이란의 (통항료) 갈취를 막았으며 현명하게도 모든 추가 선택지를 가지고 있다”며 “대통령의 다음 계획을 안다는 사람들의 주장은 억측에 불과하다”고 말했다.
미국과 이란의 협상이 결렬된 직후 이스라엘군은 이란과의 교전 준비를 강화하고 나섰다. 이스라엘 매체 와이넷은 “에얄 자미르 참모총장이 ‘이란과의 적대 행위 재개에 대비하라’고 군에 명령하며 준비 태세 격상을 지시했다”고 보도했다. 이후 이스라엘 채널13방송은 “자미르 참모총장이 ‘전투 준비 절차를 시작하라’고 지시했으며 군의 준비 태세가 상당히 강화됐다”고 전했다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 현재 교전 중인 레바논의 남부 완충지대를 이날 직접 방문해 “전쟁은 여전히 계속되고 있다”고 말했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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