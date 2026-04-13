걸프국 “천궁Ⅱ 빨리 달라, 더 달라”… 존재감 커진 K방산
[이슈 분석] 중동서 뜨는 K방산
미국·이란 전쟁을 계기로 한국이 중동 방산 시장의 핵심 공급자로 급부상하고 있다. 특히 국내 기술로 개발된 중거리 지대공 미사일 ‘천궁-Ⅱ’에 대한 중동 국가들의 조기 인도 요청 및 추가 공급 문의가 이어지는 중이다. 성능과 가격 경쟁력에 이어 실전 능력까지 입증되면서 ‘K-방산’이 기존 중동 방산 시장 구조 개편 과정에서 존재감을 키우고 있다는 평가가 나온다.
월스트리트저널(WSJ)은 12일(현지시간) “(미국·이란 전쟁 이후) 중동 지역의 방공 무기 재고가 크게 소진돼 재무장 경쟁이 시작되고 있다”며 “사우디아라비아 카타르 아랍에미리트(UAE)는 한국의 미사일 방어 시스템과 우크라이나 드론, 전통적인 미국 개틀링 기관총 등으로 눈을 돌리고 있다”고 보도했다.
매체에 따르면 사우디아라비아는 한국의 한화·LIG넥스원에 천궁II 인도 일정을 앞당길 수 있는지 문의했다. 2024년 체결된 10개 포대 계약 이행을 서두르는 것이다. 앞서 지난달 초 UAE도 한국 업체들에게 요격미사일 추가 공급을 요청한 것으로 알려졌다. UAE 역시 2022년 한국과 천궁Ⅱ 10개 포대를 도입하는 계약을 체결했고 초기 인도 받은 포대 2대를 실전 배치한 상태다.
WSJ는 “이는 러시아의 우크라이나 침공 이후 수요가 급증했음에도 불구하고 방산 산업의 생산 능력이 부족하다는 점을 드러낸다”며 “문제의 핵심은 전 세계가 전쟁 중인 상황에서 미국의 무기 생산이 이를 따라가지 못한다는 점”이라고 짚었다.
천궁Ⅱ는 항공기뿐 아니라 탄도미사일, 순항 미사일, 드론 등 다양한 공중 위협을 동시에 요격할 수 있는 국산 중거리 지대공 미사일 체계다. 노후화된 호크 미사일을 대체하기 위해 국방과학연구소(ADD) 주도로 개발됐다.
다기능 위상배열레이더(MFR)와 교전통제소, 발사대로 구성돼 있으며 표적을 탐지·추적·요격까지 일괄 수행하는 통합 방공 시스템으로 운용된다. 특히 고도 15㎞ 이하에서 목표물과 직접 충돌하는 ‘히트 투 킬(Hit-to-Kill)’ 방식을 채택해 고정밀 요격 능력을 갖췄다.
중동 사태는 한국의 방공 체계 성능을 재조명하는 계기가 되고 있다. 지난달 국회 국방위원회 소속 유용원 국민의힘 의원은 UAE에 실전 배치된 천궁 II 2개 포대가 60여발의 요격미사일을 발사했으며, 이 가운데 96%가 표적을 정확히 요격했다고 밝혔다. 미 뉴욕타임스는 이를 “천궁Ⅱ의 강렬한 실전 데뷔”라고 보도하며 세계 무기 시장에서 한국 방산 업체들이 중요한 주체로 부상했음을 보여주는 사례라고 전했다.
가격 경쟁력도 강점으로 꼽힌다. 천궁Ⅱ 요격미사일은 1발 당 약 15억원 수준으로, 미국산 패트리엇 PAC-3 대비 4분의 1 수준이다. 또한 패트리엇 시스템의 경우 주문 후 인도까지 평균 3~5년이 소요되지만, 한국은 그보다 빠른 생산과 조기 인도가 가능한 것으로 알려져 있다.
전문가들은 장기전으로 접어든 미국·이란 전쟁 과정에서 중동의 방공 전략 역시 구조적으로 변화하고 있다고 분석한다. 저가 드론을 활용한 대량 공격이 현실화되면서 고가 방공체계만으로는 대응이 어려워졌으며, 중층·하층 방공망을 포함한 다층 방어체계 구축 필요성이 커졌다는 것이다. 석유화학단지, 발전소 등 에너지 인프라에 대한 방어 수요까지 확대되면서 전쟁이 끝나더라도 중동 지역의 군비 지출은 지속적으로 늘어날 거라는 전망이 우세하다.
한국은 2022년 러시아·우크라이나 전쟁 발발 이후 성능, 가격, 신속한 납기라는 ‘3박자’를 갖춘 방산 공급자로 주목받았다. 여기에 더해 미국 의존도가 높았던 중동 국가들이 무기를 현대화하고 수입 경로를 다변화하는 과정에서 한국 방산 기업들이 ‘대체 공급자’가 아닌 ‘핵심 공급자’로 역할을 할 수 있다는 전망이 나온다.
한화에어로스페이스는 이집트의 K9 기수주 물량에 더해 사우디등 중동 지상무기 수출 확대를 추진 중이다. 현대로템은 이라크 전차 사업 등 수출 기회를 모색하고 있고, LIG D&A(구 LIG넥스원)는 UAE, 사우디아라비아 등의 기수주 사업에 더해 중층 방공체계 수요 등이 확대될 거란 관측이 나온다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
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