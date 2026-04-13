“하정우 부산북갑 쉽지 않다” 민주서 신중론
보수성향 강해 승리 장담 못해
더불어민주당 지도부 내에서 하정우(사진)청와대 AI미래기획수석의 부산 북구갑 출마 전략을 두고 신중론이 제기된 것으로 파악됐다. 당 비공개 최고위원회의에서 “현지 여건상 승부가 쉽지 않아 차출을 신중하게 고려해야 한다”는 의견이 나온 것으로 전해졌다.
13일 국민일보 취재를 종합하면 민주당 비공개 최고위원회의에서 이언주 최고위원은 부산 북구 지역 특성을 설명하며 험지 차출에 신중할 필요가 있다고 강조했다고 한다. 이 최고위원은 “북구는 고령화가 강하게 진행된 지역으로 보수 성향이 강한 곳”이라며 “우리 당 입장에서는 표가 쉽지 않은 지역”이라고 말한 것으로 알려졌다.
이 최고위원은 외부 인사의 갑작스러운 출마에 대한 거부감이 큰 지역 정서도 변수로 지목했다. 그는 “지역에 뿌리를 내릴 각오 없이 출마했다가 낙선 뒤 떠나면 이후 선거에도 악영향을 줄 수 있다”고 설명한 것으로 전해졌다.
이 최고위원은 국민일보에 “박민식 전 국민의힘 의원과 전재수 민주당 의원은 그간 지역에 뿌리를 두고 활동해온 이력이 있는데, 전 의원이 좋은 일로 출마하다 보니 이번에는 박 의원을 밀어주려는 동정 여론도 있다”며 “하 수석은 지금은 할 일이 많은 만큼 다음 총선에서 제대로 나서는 것도 방법이라고 생각한다”고 말했다. 정 대표는 별다른 코멘트 없이 논의를 경청한 것으로 알려졌다. 강준현 민주당 수석대변인은 기자들과 만나 “정 대표가 이번 주 내로 (하 수석을) 만날 것”이라고 말했다.
하 수석은 국민일보에 “아직 연락받은 건 없다. 대표가 보자는데 문전박대하는 건 예의가 아니다”며 “연락이 오면 정무수석이나 비서실장과 상의해 판단할 것”이라고 말했다. 북갑 지역구와의 인연에 대해선 “태어나고 자란 곳은 사상(당시 북구)이지만 중학교 때는 덕천동 쪽으로 학원을 다녔고, 대학 시절에도 그 일대에서 많이 활동했다”며 “북갑은 바로 옆 동네”라고 말했다. ‘작업에 넘어가지 말라’는 대통령 언급과 관련해선 “(지금 일을 계속하고 싶다는 입장은) 여전히 변한 게 없다”고 말했다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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