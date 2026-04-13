정부포상 161만점 전수조사… 반헌법 행위자 등 취소 검토
간첩 조작 사건 등 우선 조치 방침
정부가 국가폭력 가해자나 반헌법적 행위자에게 수여된 정부 포상 취소를 추진한다. 검토 대상은 1948년 정부 출범 이후 수여된 훈장, 포장, 대통령 표창, 국무총리 표창 등 약 161만점이다. 정부는 전수조사를 통해 고문과 간첩 조작 사건 등 과거사 재심 무죄 사건 관련자의 포상 취소를 우선 검토할 방침이다. 앞으로 부적절한 정부 포상이 대거 취소될 전망이다.
행정안전부는 13일 정부세종청사에서 열린 ‘정부 포상 전면 재검토 정책설명회’에서 반헌법 행위로 상훈의 영예성을 훼손한 사례를 적극 발굴하겠다며 이같이 밝혔다. 그동안 포상 박탈은 주로 서훈을 추천했던 기관이 행안부에 이를 취소해달라고 요청하는 절차를 거쳤다. 하지만 과거 국가폭력 사건 피해자가 재심에서 무죄 판결이 확정되더라도 추천기관에서 이를 바로 확인하기 어려워 정부 포상 취소가 제때 이뤄지지 못한 측면이 있었다.
78년간 수여된 정부 포상이 취소된 사례는 883점(0.05%)에 불과하다. 지난달 사망한 ‘고문 기술자’ 이근안씨의 경우 그가 받은 상훈 17점 중 1점만 취소된 사실이 알려졌다. 이와 관련해 이재명 대통령은 “국가폭력 범죄자들의 훈장과 포장을 박탈하는 건 당연한 조치”라고 밝힌 바 있다.
행안부는 12·3 비상계엄 사태 가담자가 1년 이상 징역형을 확정받을 경우 사태 이전에 받은 훈포장을 취소할 수 있다고 밝혔다. 김영수 행안부 의정관은 “12·3 계엄으로 (가담자가) 받은 상훈은 없지만 상훈법에 따라 1년 이상 징역형을 받으면 상훈 취소가 가능하다”고 설명했다.
행안부는 경찰청, 국가정보원 등이 진행 중인 포상 재검토 상황을 직접 관리하기로 했다. 앞서 정부는 지난 3월 12·12 군사반란 가담자 등 10명의 무공훈장을 취소한 바 있다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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