위법수사 의혹만으로 공소취소?… 법조계 “국회 아닌 법정서 다툴 문제”
李사건 실제 공소취소 가능한가
여권을 중심으로 이재명 대통령이 기소된 사건 공소취소 필요성을 주장하고 나서면서 논란이 가열되고 있다. 여권은 사안과 관련한 국정조사까지 열어가며 검찰의 증거조작 등 위법수사 의혹을 공소취소 명분으로 내세우고 있다. 그러나 법조계에선 수사·기소가 위법했는지 여부는 국회가 아니라 법정에서 가려져야 할 문제라는 의견이 지배적이다.
13일 법조계에 따르면 공소취소는 검사가 제기한 공소를 스스로 거둬들이는 절차를 뜻한다. 1심 판결 선고 전까지만 취소할 수 있고, 서면 또는 법정에서 검사가 구두로 할 수도 있다. 이 대통령이 당선되면서 현재 1심에서 재판이 중단된 ‘대장동·백현동·위례 개발비리 및 성남FC 의혹 사건’과 ‘쌍방울 대북송금 의혹 사건’ ‘경기도 법인카드 유용 의혹 사건’ 3건은 원칙적으로 공소취소의 대상이 될 수 있다.
공소취소 조건에 관해서는 따로 규정이 없다. 공소취소가 공익에 부합하거나 실정법 등의 변화로 처벌가치가 감소한 경우 가능하다는 게 학계의 주류 의견이다. 현장에서는 소송조건의 결여 등 형식적 사유로 공소취소가 종종 발생한다. 반의사불벌죄로 기소가 이뤄졌지만 피해자가 처벌을 원치 않게 된 경우나 같은 범죄사실에 대한 중복기소 등이 대표적인 경우다. 검찰의 위법한 수사를 근거로 하는 이 대통령 사안과는 결이 다르다.
여권 안팎에서는 불법 비자금 조성 의혹으로 1심 재판을 받던 박태준 전 포항제철 회장 공소취소가 전례로 언급되기도 한다. 그러나 이는 1995년 김영삼 전 대통령의 특별사면에 따른 후속 조치 성격이 짙었다. 극히 이례적일 뿐 아니라 이 대통령 사안과는 직접적인 비교가 어렵다는 게 법조계 시각이다.
김상현 고려대 법학전문대학원 교수는 “수사과정의 위법성을 따지는 주체는 원칙적으로 해당 사건을 심리하는 법원”이라고 말했다. 공소제기가 적법했는지 따지기 위해 3심에 이르는 절차를 규정하고 있고, 이 절차를 ‘패싱’한 공소취소 자체가 3권분립 침해 등 또 다른 논란으로 이어질 수 있다는 것이다.
이 대통령이 연루된 사안과 관련한 국정조사에서 수사가 위법했음을 증명하는 결정적 증거도 아직 나오지 않고 있다. 예컨대 쌍방울 대북송금 의혹 사건의 경우 ‘연어·술 파티 진술회유 의혹’이 이화영 전 경기도 평화부지사 재판 단계부터 제기됐지만 법원에서 신빙성 있게 받아들여지지 않았다. 이창현 한국외대 법학전문대학원 교수는 “기존 판결을 뒤집을 만한 새로운 증거가 나오면 재심을 신청하는 게 맞는다”며 “국정조사와 같은 다른 방식을 택하는 것은 여권 스스로 재심 가능성이 낮다고 보는 것”이라고 꼬집었다.
여권의 ‘공소취소 드라이브’가 공소취소 권한이 주어진 추가 특검 발족으로 이어질 것이란 전망까지 나오고 있다. 한 검찰 고위간부는 “어떠한 방식을 택하든 정치가 사법의 영역에 개입했다는 논란을 피하기 어려울 것”이라고 우려했다.
박재현 성윤수 이서현 기자 jhyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사