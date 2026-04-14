트럼프 “가을까지 유가 안 내릴수도”… 韓경제 다시 커지는 경고음

고유가 장기화 시사… 금융시장 흔들



트럼프, 호르무즈 ‘逆봉쇄’ 조치에

브렌트유·WTI 급등 100달러 돌파

프랑스 IB, 韓성장률 1.8 → 1%로 하향

미국과 이란 간 대면 협상이 결렬되면서 국내 증시와 환율이 출렁였다. 코스피는 13일 전 거래일보다 50.25포인트 하락한 5808.62로 거래를 마쳤다. 원·달러 환율도 6.8원 오른 1489.3원에 마감했다. 이날 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피와 환율이 표시돼 있다. 연합뉴스

호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란의 치킨게임에 국제유가가 다시 100달러를 돌파했다. ‘호르무즈 해협 역(逆)봉쇄’라는 초강수를 꺼낸 도널드 트럼프 대통령은 오는 11월 미국 중간선거까지 고유가가 이어질 가능성을 시사했다. 그간 유가 급등을 ‘단기적 현상’으로 치부했던 트럼프 대통령이 “올가을까지 유가가 안 내릴 수도 있다”며 사실상 입장을 번복한 것이다. 산업과 경제 전반에 걸쳐 유가 영향을 고스란히 받는 한국 경제도 다시 안갯속에 던져졌다.



미국의 호르무즈 봉쇄 조치 발표 이후 국제유가는 상승세로 돌아섰다. 글로벌 가격 지표인 브렌트유 선물 가격은 13일 장중 한때 8.7% 오른 배럴당 103.44달러를 기록했다. 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격도 104.25달러까지 반등했다.



유가가 다시 오르자 한국 금융시장이 즉각 반응했다. 서울외환시장에서는 원·달러 환율이 급등했다. 환율은 이날 주간 거래 종가 기준 1489.3원으로 전 거래일보다 6.8원 올랐다. 미국과 이란의 휴전 소식으로 지난 8일 1470.6원으로 급락한 이후 가장 높은 수치다.



코스피는 상대적으로 타격을 덜 받았다. 코스피는 이날 전장보다 50.25포인트(0.86%) 내린 5808.62로 거래를 마쳤다. 5737.28로 개장해 장 초반 5730.23까지 떨어졌지만 개인투자자들이 순매수로 하방을 지지하며 코스피 5800선을 지켰다. 코스닥도 16.78포인트(1.53%) 내린 1076.85로 개장했지만 장중 상승 전환해 6.21포인트(0.57%) 오른 1099.84로 마감했다. 종전에 대한 기대감이 사그라지지 않으며 급락은 피했다. 외교적 타협 여지가 있다고 판단한 투자자들의 매수세가 낙폭을 줄인 것으로 풀이된다.





종전에 대한 기대와 불안이 교차하는 가운데 ‘유가 고공행진’은 세계 경제의 최대 리스크로 작용하고 있다. 트럼프 대통령마저 고유가 장기화 가능성을 내비쳤다. 그는 12일(현지시간) 폭스뉴스와의 인터뷰에서 ‘가을까지 유가와 휘발유 가격이 하락할 것인가’라는 질문에 “그럴 수도 있고, 동일할 수도 있으며, 아마도 좀 더 높아질 수도 있다. 하지만 대체로 비슷한 수준일 것”이라고 답변했다. 한 달 전인 지난달 8일만 해도 트럼프 대통령은 “이란의 핵 위협 파괴가 끝나면 빠르게 하락할 것이다. 미국과 전 세계의 안전, 그리고 평화를 위해 치러야 할 아주 작은 대가일 뿐”이라고 했었다.



에너지 가격 상승에 직면한 한국 경제에도 경고음이 커지고 있다. 프랑스 투자은행(IB)인 나틱시스는 올해 한국의 경제성장률 전망치를 기존 1.8%에서 1.0%로 0.8% 포인트 낮춰 잡았다. 블룸버그 집계에 포함되는 국내외 40여개 기관 중 올해 성장률 전망치를 1%대 초반까지 내린 건 나틱시스가 처음이다. 영국 리서치 회사인 캐피털이코노믹스도 지난 10일 한국의 경제성장률 전망치를 2.0%에서 1.6%로 내린 바 있다.



물가 상승과 경기 침체가 동반되는 ‘S(스태그플레이션)의 공포’ 또한 한국 경제에 악재다. 블룸버그통신에 따르면 블룸버그이코노믹스는 “미국의 호르무즈 역봉쇄 발표가 유가 상승과 성장 둔화, 인플레이션 압력을 초래할 수 있다”고 진단했다. 스태그플레이션에 대응하기 위해 미국이 기준금리를 인상하거나 관세·비관세 정책으로 통상 압박을 가할 경우 한국 증시와 산업계는 모두 부정적 영향을 받을 수밖에 없다.



미국 경제 상황도 녹록잖다. 연료 가격 분석업체 가스버디에 따르면 미국 내 휘발유 평균가격은 이달 들어 갤런(약 3.78ℓ)당 4달러(약 6000원)를 넘어선 것으로 집계됐다. ‘갤런당 4달러’는 미국 소비자의 심리적 마지노선으로 통한다. 이란전쟁 직전인 지난 2월까지 미국 내 휘발유 평균가격은 줄곧 갤런당 3달러를 밑돌았다. 최근 1년간 갤런당 3.25달러를 넘은 적도 없었다.



세종=양민철 기자, 권중혁 기자 listen@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란의 치킨게임에 국제유가가 다시 100달러를 돌파했다. ‘호르무즈 해협 역(逆)봉쇄’라는 초강수를 꺼낸 도널드 트럼프 대통령은 오는 11월 미국 중간선거까지 고유가가 이어질 가능성을 시사했다. 그간 유가 급등을 ‘단기적 현상’으로 치부했던 트럼프 대통령이 “올가을까지 유가가 안 내릴 수도 있다”며 사실상 입장을 번복한 것이다. 산업과 경제 전반에 걸쳐 유가 영향을 고스란히 받는 한국 경제도 다시 안갯속에 던져졌다.미국의 호르무즈 봉쇄 조치 발표 이후 국제유가는 상승세로 돌아섰다. 글로벌 가격 지표인 브렌트유 선물 가격은 13일 장중 한때 8.7% 오른 배럴당 103.44달러를 기록했다. 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격도 104.25달러까지 반등했다.유가가 다시 오르자 한국 금융시장이 즉각 반응했다. 서울외환시장에서는 원·달러 환율이 급등했다. 환율은 이날 주간 거래 종가 기준 1489.3원으로 전 거래일보다 6.8원 올랐다. 미국과 이란의 휴전 소식으로 지난 8일 1470.6원으로 급락한 이후 가장 높은 수치다.코스피는 상대적으로 타격을 덜 받았다. 코스피는 이날 전장보다 50.25포인트(0.86%) 내린 5808.62로 거래를 마쳤다. 5737.28로 개장해 장 초반 5730.23까지 떨어졌지만 개인투자자들이 순매수로 하방을 지지하며 코스피 5800선을 지켰다. 코스닥도 16.78포인트(1.53%) 내린 1076.85로 개장했지만 장중 상승 전환해 6.21포인트(0.57%) 오른 1099.84로 마감했다. 종전에 대한 기대감이 사그라지지 않으며 급락은 피했다. 외교적 타협 여지가 있다고 판단한 투자자들의 매수세가 낙폭을 줄인 것으로 풀이된다.종전에 대한 기대와 불안이 교차하는 가운데 ‘유가 고공행진’은 세계 경제의 최대 리스크로 작용하고 있다. 트럼프 대통령마저 고유가 장기화 가능성을 내비쳤다. 그는 12일(현지시간) 폭스뉴스와의 인터뷰에서 ‘가을까지 유가와 휘발유 가격이 하락할 것인가’라는 질문에 “그럴 수도 있고, 동일할 수도 있으며, 아마도 좀 더 높아질 수도 있다. 하지만 대체로 비슷한 수준일 것”이라고 답변했다. 한 달 전인 지난달 8일만 해도 트럼프 대통령은 “이란의 핵 위협 파괴가 끝나면 빠르게 하락할 것이다. 미국과 전 세계의 안전, 그리고 평화를 위해 치러야 할 아주 작은 대가일 뿐”이라고 했었다.에너지 가격 상승에 직면한 한국 경제에도 경고음이 커지고 있다. 프랑스 투자은행(IB)인 나틱시스는 올해 한국의 경제성장률 전망치를 기존 1.8%에서 1.0%로 0.8% 포인트 낮춰 잡았다. 블룸버그 집계에 포함되는 국내외 40여개 기관 중 올해 성장률 전망치를 1%대 초반까지 내린 건 나틱시스가 처음이다. 영국 리서치 회사인 캐피털이코노믹스도 지난 10일 한국의 경제성장률 전망치를 2.0%에서 1.6%로 내린 바 있다.물가 상승과 경기 침체가 동반되는 ‘S(스태그플레이션)의 공포’ 또한 한국 경제에 악재다. 블룸버그통신에 따르면 블룸버그이코노믹스는 “미국의 호르무즈 역봉쇄 발표가 유가 상승과 성장 둔화, 인플레이션 압력을 초래할 수 있다”고 진단했다. 스태그플레이션에 대응하기 위해 미국이 기준금리를 인상하거나 관세·비관세 정책으로 통상 압박을 가할 경우 한국 증시와 산업계는 모두 부정적 영향을 받을 수밖에 없다.미국 경제 상황도 녹록잖다. 연료 가격 분석업체 가스버디에 따르면 미국 내 휘발유 평균가격은 이달 들어 갤런(약 3.78ℓ)당 4달러(약 6000원)를 넘어선 것으로 집계됐다. ‘갤런당 4달러’는 미국 소비자의 심리적 마지노선으로 통한다. 이란전쟁 직전인 지난 2월까지 미국 내 휘발유 평균가격은 줄곧 갤런당 3달러를 밑돌았다. 최근 1년간 갤런당 3.25달러를 넘은 적도 없었다.세종=양민철 기자, 권중혁 기자 listen@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지