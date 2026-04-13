정청래 “조작기소는 국가폭력… 공소시효 폐지 당론으로 추진”
정청래 더불어민주당 대표는 ‘쌍방울 대북송금 사건’ 등에 대한 검찰의 수사·기소를 두고 “조작기소는 국가폭력”이라며 국가폭력 공소시효 폐지법을 당론 입법하겠다고 밝혔다. 국민의힘은 사법 체계를 뒤흔드는 일이라며 강하게 반발했다.
정 대표는 13일 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 소속 민주당 의원들의 중간 성과 보고 자리에서 “조작기소라는 추악한 단어가 발붙이지 못하도록 뿌리째 뽑아야 한다”며 이같이 말했다.
정 대표는 “국정조사 후 조작기소 특검을 통해 의혹의 티끌까지 낱낱이 밝혀내겠다”며 “국민과 함께 진실을 규명하고 책임자를 역사의 심판대에 세우겠다”고 경고했다. 정 대표는 기존 발의된 ‘반인권적 국가범죄의 공소시효 등에 관한 특례법안’들을 병합해 대표 발의할 계획이다. 민주당은 이날 의원총회에서 해당 법안을 당론으로 추진하는 데 뜻을 모았다.
국민의힘은 즉각 반발했다. 한 중진 의원은 “민주당이 모든 법안을 오만하게 판단하고 사법부 역할까지 규정하면 상당한 부작용이 생길 것”이라며 “화살이 민주당에 돌아오게 돼 있다”고 비판했다. 한 초선 의원도 “민주당이 자의적으로 법을 뜯어고치면 사법 체계가 무너질 수 있다”고 우려했다.
민주당 특위 의원들은 그간 성과를 보고했다. 서영교 특위 위원장은 “한동훈이 (법무부 장관 시절) 국회에서 읽은 (이 대통령) 체포요구서에 가이드라인이 있었다”며 “쌍방울 대북 송금을 이재명과 김성태가 공모했다고 적혀 있었고, 가이드라인에 맞춰 수사가 진행됐다”고 주장했다.
특위는 또 박상용 쌍방울 대북송금 사건 수사 검사와 이화영 전 경기도 평화부지사 변호인의 녹취 공개를 주요 성과로 내세우며 “형량 거래를 통한 허위진술 유도 정황이 확인됐다”고 주장했다. 그러나 박 검사는 민주당이 일부 발언을 짜깁기해 통상적인 법조인 간 대화를 왜곡했다는 입장이다.
민주당은 수사 과정에서 연어·술 반입 등 비정상적 수사 행태가 확인됐다고 주장했다. 쌍방울 직원의 출입증 태그 기록과 법인카드 결제 내역을 근거로 ‘술파티’의 실체를 확신했다. 반면 국민의힘은 술 반입 증거가 없고, 파티를 벌일 물리적 시간도 부족했으며 대법원 역시 관련 주장을 받아들이지 않았다고 반박하고 있다.
민주당은 14일 쌍방울 대북송금 사건 청문회를 통해 공세를 강화할 방침이다. 청문회에는 김성태 전 쌍방울 회장과 박 검사, 이 전 부지사 등이 증인으로 채택됐다.
오주환 박준상 기자 johnny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사