‘인물’ 못 구한 국힘 경기지사… 결국 원외끼리 싱거운 4파전

추가 공모에도 중량급 출마 전무

유승민·김문수·현역 모두 무산

송언석 국민의힘 원내대표가 13일 국회에서 열린 최고위원회의를 주재하기 위해 입장하고 있다. 송 원내대표는 전재수 더불어민주당 부산시장 후보 수사를 담당했던 김태훈 검·경 합동수사본부장에 대한 법적 조치를 예고했다. 이병주 기자

국민의힘이 무게감 있는 유력 인사의 등판을 바라며 장기간 경기시자 추가공모에 나섰지만, 결국 구인난을 타개하지 못했다. 조광한 최고위원과 이성배 전 아나운서가 추고 공모에 응하면서 원외 인사 4인 간의 경선을 치르게 됐다.



국민의힘 공천관리위원회는 13일 경기지사 후보 추가 접수에 조 최고위원과 이 전 아나운서 2명이 등록했다고 밝혔다. 이들은 기존 신청자인 함진규 전 의원, 양향자 최고위원과 경쟁하게 된다. 전북지사 추가 공모 기간도 마감됐지만 신청자는 없었다.



이정현 전 공관위원장은 경쟁력 있는 후보 확보를 위해 유승민 전 의원의 출마를 꾸준히 설득했지만, 불출마 뜻을 바꾸지 못했다. 김문수 전 대선 후보도 전략공천 카드로 거론됐으나 선거법상 주소지 이전 기한인 60일을 넘겨 출마가 어려워졌다. 한 수도권 의원은 “경기도민은 지금까지 시간을 끌어서 큰 기대를 하고 있었는데 그 기대에 충족하지 못한 게 현실”이라고 말했다.



지도부 핵심 관계자는 이번 추가 공모에 대해 “현역 의원 접수를 위해 문을 열었던 것”이라고 설명했다. 당내에서는 개혁파 성향인 경기 포천·가평의 김용태 의원 차출설이 나오기도 했다. 그러나 결과적으로는 현역 의원 접수는 전혀 없었다.



정치권에선 4명의 예비후보 모두 추미애 더불어민주당 후보에 견줘 인지도나 정치적 중량감이 낮다는 평가가 우세하다. 남양주 시장 출신의 조 최고위원은 대표적 당권파 인사로 꼽힌다. 이 전 아나운서는 지난 대선에서 홍준표 전 대구시장 경선캠프 대변인을 맡았다. 다만 당 일각에선 양 최고위원이 여권 강경파인 추 후보의 대항마가 될 수 있다는 기대감도 나온다.



국민의힘은 본선 경쟁력 높이기에도 비상이 걸렸다. 리얼미터가 지난 9∼10일 전국 18세 이상 1002명을 대상으로 한 조사에서 국민의힘 지지율은 30%로 민주당(50.6%)보다 20.6% 포인트 낮았다. 인천·경기 지지율은 국민의힘 24.6%, 민주당 55.9%로 격차가 31.3%에 달했다(자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).



최수진 박준상 기자 orca@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국민의힘이 무게감 있는 유력 인사의 등판을 바라며 장기간 경기시자 추가공모에 나섰지만, 결국 구인난을 타개하지 못했다. 조광한 최고위원과 이성배 전 아나운서가 추고 공모에 응하면서 원외 인사 4인 간의 경선을 치르게 됐다.국민의힘 공천관리위원회는 13일 경기지사 후보 추가 접수에 조 최고위원과 이 전 아나운서 2명이 등록했다고 밝혔다. 이들은 기존 신청자인 함진규 전 의원, 양향자 최고위원과 경쟁하게 된다. 전북지사 추가 공모 기간도 마감됐지만 신청자는 없었다.이정현 전 공관위원장은 경쟁력 있는 후보 확보를 위해 유승민 전 의원의 출마를 꾸준히 설득했지만, 불출마 뜻을 바꾸지 못했다. 김문수 전 대선 후보도 전략공천 카드로 거론됐으나 선거법상 주소지 이전 기한인 60일을 넘겨 출마가 어려워졌다. 한 수도권 의원은 “경기도민은 지금까지 시간을 끌어서 큰 기대를 하고 있었는데 그 기대에 충족하지 못한 게 현실”이라고 말했다.지도부 핵심 관계자는 이번 추가 공모에 대해 “현역 의원 접수를 위해 문을 열었던 것”이라고 설명했다. 당내에서는 개혁파 성향인 경기 포천·가평의 김용태 의원 차출설이 나오기도 했다. 그러나 결과적으로는 현역 의원 접수는 전혀 없었다.정치권에선 4명의 예비후보 모두 추미애 더불어민주당 후보에 견줘 인지도나 정치적 중량감이 낮다는 평가가 우세하다. 남양주 시장 출신의 조 최고위원은 대표적 당권파 인사로 꼽힌다. 이 전 아나운서는 지난 대선에서 홍준표 전 대구시장 경선캠프 대변인을 맡았다. 다만 당 일각에선 양 최고위원이 여권 강경파인 추 후보의 대항마가 될 수 있다는 기대감도 나온다.국민의힘은 본선 경쟁력 높이기에도 비상이 걸렸다. 리얼미터가 지난 9∼10일 전국 18세 이상 1002명을 대상으로 한 조사에서 국민의힘 지지율은 30%로 민주당(50.6%)보다 20.6% 포인트 낮았다. 인천·경기 지지율은 국민의힘 24.6%, 민주당 55.9%로 격차가 31.3%에 달했다(자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).최수진 박준상 기자 orca@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지