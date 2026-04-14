더 꼬인 호르무즈… 동맹 도움 없는 美 역봉쇄 실효성 의문

미군 전력으로 봉쇄는 가능하지만

이란 공격 땐 보호 대상 늘어 한계

英 “봉쇄 불참” 日도 “미정” 신중

도널드 트럼프 미국 대통령이 12일(현지시간) 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에 도착해 전용기 에어포스원에서 내려 기자들과 대화를 나누고 있다. 이날 플로리다주 마이애미에서 돌아온 트럼프는 호르무즈 해협 봉쇄 방침을 밝히며 “다른 나라들도 이란이 석유를 팔지 못하도록 협력하고 있다”고 주장했다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 ‘역(逆)봉쇄’를 선언하면서 종전 협상 결렬 이후 미국과 이란의 대치 국면이 한층 더 복잡해지고 있다. 미국의 해협 봉쇄 실효성에 대한 의문이 나오는 가운데 동맹국의 작전 참여 여부도 현재로선 불투명하다.



월스트리트저널(WSJ)은 12일(현지시간) 미국의 봉쇄 조치로 전쟁 대치 양상이 군사 목표 타격에서 해협을 사실상 무제한 관리·통제하려는 장기 작전으로 바뀌었다고 전했다. 그러면서 미국이 동맹의 도움 없이 단독으로 해협을 효과적으로 봉쇄하기는 어려울 것이라고 짚었다.



전문가들에 따르면 현재 중동에 전개된 미군 전력만으로도 봉쇄 자체는 기술적으로 가능하다. 다만 지속 가능성에 한계가 있다. 항공모함 전단과 구축함, 해안경비대, 특수부대까지 동원할 경우 선박 이동을 통제하거나 차단하는 것 자체는 불가능하지 않다. 그러나 이란의 공격이 시작되면 보호해야 할 대상이 늘면서 호위 전력이 기하급수적으로 확대될 수밖에 없다는 문제가 생긴다.



전직 해군 장교이자 미 싱크탱크 허드슨연구소의 브라이언 클라크 연구원은 WSJ에 “현지 병력으로 봉쇄를 수행하는 것은 충분히 가능하다”면서도 “이란이 공격에 나설 경우 상황은 훨씬 복잡해진다. 결국 이를 운용하는 병력과 장비를 함정으로 보호해야 한다”고 지적했다. 영국 런던 킹스칼리지 안보 전문가 안드레아스 크리그 교수도 AP통신에 “해군을 이용해 해협을 봉쇄하려는 계획은 비현실적”이라고 말했다.



이란의 비대칭 전력도 봉쇄를 어렵게 만든다. 이란은 호위함 등 전통적인 해군 전력 상당수를 상실했지만 소형 고속정과 드론, 기뢰를 활용해 좁은 해협에서 기동전을 펼친다. 미 상원 정보위원회 부위원장인 민주당 소속 마크 워너 버지니아주 상원의원은 CBS 인터뷰에서 “이란은 수백 척의 고속정을 보유하고 있어 해협을 봉쇄하더라도 기뢰를 설치하거나 유조선을 공격할 수 있다”며 “해협 봉쇄가 어떻게 이란을 압박해 개방으로 이어질 수 있는지 이해하기 어렵다”고 비판했다.



이란은 강경 대응 의지를 밝혔다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 “적들이 오판한다면 해협은 죽음의 소용돌이가 될 것”이라고 경고했다. 아울러 바브엘만데브 해협 봉쇄로 맞대응할 가능성도 시사했다. 이 경우 홍해 항로까지 동시에 불안정해지면서 글로벌 에너지 공급망에 큰 타격을 줄 수 있다.



트럼프의 바람대로 다국적 연합군이 구성될지도 핵심 변수다. 트럼프는 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “북대서양조약기구(NATO·나토)가 해협을 소탕하는 일을 돕겠다고 제안했다”며 “영국과 몇몇 다른 국가들이 기뢰 제거를 위한 소해정을 보낼 것”이라고 했다.



하지만 동맹국들은 군함 파견 요청 때와 마찬가지로 선을 긋고 있다. 블룸버그통신 등에 따르면 영국 정부 대변인은 “프랑스 및 다른 파트너들과 함께 항행의 자유를 보호하기 위한 광범위한 연합 구성을 위해 긴밀히 협력하고 있다”고 밝혔다. 이는 미국의 봉쇄 작전과는 거리를 두고 다자 협력을 통한 해상 안전 확보에 방점을 찍겠다는 의미로 해석된다. 가디언에 따르면 걸프 지역 국가들의 참여 여부도 아직 불확실하다.



일본도 참여에 신중한 태도를 보였다. 기하라 미노루 관방장관은 정례 기자회견에서 관련 질문에 “아직 아무것도 결정된 바 없다”며 “국제사회와 협력해 외교적 노력을 이어가겠다”고 밝혔다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 ‘역(逆)봉쇄’를 선언하면서 종전 협상 결렬 이후 미국과 이란의 대치 국면이 한층 더 복잡해지고 있다. 미국의 해협 봉쇄 실효성에 대한 의문이 나오는 가운데 동맹국의 작전 참여 여부도 현재로선 불투명하다.월스트리트저널(WSJ)은 12일(현지시간) 미국의 봉쇄 조치로 전쟁 대치 양상이 군사 목표 타격에서 해협을 사실상 무제한 관리·통제하려는 장기 작전으로 바뀌었다고 전했다. 그러면서 미국이 동맹의 도움 없이 단독으로 해협을 효과적으로 봉쇄하기는 어려울 것이라고 짚었다.전문가들에 따르면 현재 중동에 전개된 미군 전력만으로도 봉쇄 자체는 기술적으로 가능하다. 다만 지속 가능성에 한계가 있다. 항공모함 전단과 구축함, 해안경비대, 특수부대까지 동원할 경우 선박 이동을 통제하거나 차단하는 것 자체는 불가능하지 않다. 그러나 이란의 공격이 시작되면 보호해야 할 대상이 늘면서 호위 전력이 기하급수적으로 확대될 수밖에 없다는 문제가 생긴다.전직 해군 장교이자 미 싱크탱크 허드슨연구소의 브라이언 클라크 연구원은 WSJ에 “현지 병력으로 봉쇄를 수행하는 것은 충분히 가능하다”면서도 “이란이 공격에 나설 경우 상황은 훨씬 복잡해진다. 결국 이를 운용하는 병력과 장비를 함정으로 보호해야 한다”고 지적했다. 영국 런던 킹스칼리지 안보 전문가 안드레아스 크리그 교수도 AP통신에 “해군을 이용해 해협을 봉쇄하려는 계획은 비현실적”이라고 말했다.이란의 비대칭 전력도 봉쇄를 어렵게 만든다. 이란은 호위함 등 전통적인 해군 전력 상당수를 상실했지만 소형 고속정과 드론, 기뢰를 활용해 좁은 해협에서 기동전을 펼친다. 미 상원 정보위원회 부위원장인 민주당 소속 마크 워너 버지니아주 상원의원은 CBS 인터뷰에서 “이란은 수백 척의 고속정을 보유하고 있어 해협을 봉쇄하더라도 기뢰를 설치하거나 유조선을 공격할 수 있다”며 “해협 봉쇄가 어떻게 이란을 압박해 개방으로 이어질 수 있는지 이해하기 어렵다”고 비판했다.이란은 강경 대응 의지를 밝혔다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 “적들이 오판한다면 해협은 죽음의 소용돌이가 될 것”이라고 경고했다. 아울러 바브엘만데브 해협 봉쇄로 맞대응할 가능성도 시사했다. 이 경우 홍해 항로까지 동시에 불안정해지면서 글로벌 에너지 공급망에 큰 타격을 줄 수 있다.트럼프의 바람대로 다국적 연합군이 구성될지도 핵심 변수다. 트럼프는 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “북대서양조약기구(NATO·나토)가 해협을 소탕하는 일을 돕겠다고 제안했다”며 “영국과 몇몇 다른 국가들이 기뢰 제거를 위한 소해정을 보낼 것”이라고 했다.하지만 동맹국들은 군함 파견 요청 때와 마찬가지로 선을 긋고 있다. 블룸버그통신 등에 따르면 영국 정부 대변인은 “프랑스 및 다른 파트너들과 함께 항행의 자유를 보호하기 위한 광범위한 연합 구성을 위해 긴밀히 협력하고 있다”고 밝혔다. 이는 미국의 봉쇄 작전과는 거리를 두고 다자 협력을 통한 해상 안전 확보에 방점을 찍겠다는 의미로 해석된다. 가디언에 따르면 걸프 지역 국가들의 참여 여부도 아직 불확실하다.일본도 참여에 신중한 태도를 보였다. 기하라 미노루 관방장관은 정례 기자회견에서 관련 질문에 “아직 아무것도 결정된 바 없다”며 “국제사회와 협력해 외교적 노력을 이어가겠다”고 밝혔다.이가현 기자 hyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지