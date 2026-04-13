한·폴란드 “방산 협력 확대·포괄적 전략 동반자로 격상”
李대통령·투스크 총리 정상회담
“무기 수출·수입은 강한 신뢰 필요”
방산 계약 안정적 이행 지원 약속
전기차 배터리·인프라 사업 언급
이재명 대통령은 13일 도날트 투스크 폴란드 총리와 정상회담을 갖고 “K2 전차, K9 자주포, FA-50 경공격기, 천무까지 대한민국의 기술과 자부심이 담긴 무기가 폴란드의 푸른 대지를 위풍당당 누비며 폴란드 영토와 국민을 지켜내고 있다”면서 양국 간 방산 협력의 중요성을 강조했다. 양국은 포괄적 전략 동반자로 관계를 격상하고, 방산 계약의 안정적 이행을 지원하기로 약속했다.
이 대통령은 청와대에서 가진 투스크 총리와의 정상회담 확대회담에서 “양국 간 방산 협력은 단순한 무기 판매에 그치지 않는다. 폴란드 내 공동생산, 기술이전, 교육훈련 등 호혜적 협력을 통해 폴란드 방산 생태계 발전에 기여하고 있다는 점에서 의미가 크다”며 이같이 밝혔다.
양측은 공동성명을 통해 방산 계약의 안정적 이행을 위한 정부 지원을 지속하고, 2022년 체결한 방산 관련 총괄계약의 틀 안에서 더욱 협력해 나가기로 했다. 이 대통령은 방산 기업 대표들을 초청해 함께한 정상 오찬에서 “방산 협력은 단순히 무기를 수출하는 일이 아니다. 국가 안보를 다른 나라에 맡기는 것은 그만큼 강한 신뢰가 필요하다”며 “양국 간 방산 협력이 폴란드의 국방력, 그리고 방위산업의 경쟁력을 강화하는 길에 함께하길 기대한다”고 강조했다.
폴란드는 2022년 한국과 442억 달러의 방산 프레임워크를 체결한 대표적 방산 수출국이다. 러시아·우크라이나 전쟁 장기화에 중동전쟁 여파까지 더해지며 전 세계적 방산 수요가 높아진 상황에서 이번 정상회담을 계기로 한국은 유럽 진출 교두보를 더욱 공고히 하고, 폴란드는 무기 수급을 안정화하는 ‘윈윈’을 이뤘다는 평가가 나온다.
양국은 정상회담을 계기로 포괄적 전략 동반자 관계로 격상키로 했다. 이 대통령은 특히 한국 전기차 배터리 투자 기업이 폴란드 내 에너지 저장장치(ESS) 시장에 진출하고 있는 점을 언급하며 폴란드 정부의 적극 지원을 요청했다. 또 폴란드 신공항 연결 사업 및 바르샤바 트램 교체 사업에 한국 기업이 참여할 수 있도록 관심을 당부했다.
반면 한국은 폴란드산 소고기에 대한 시장 개방을 검토키로 했다. 투스크 총리는 확대회담에서 “(양국의) 포괄적 관계는 방위산업뿐만 아니라 식품 시장에서도 이뤄진다”며 “(이 대통령이) 소고기 수출 관련해선 바로 해결해 주실 것을 말씀해주셨다”고 밝혔다. 폴란드는 EU 내 대표적 소고기 수출국이지만 한국 시장은 아직 개방되지 않았다.
각각 북한·러시아의 직간접적 위협을 받는 양국은 북·러 군사 협력이 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하고 인도·태평양 지역과 유럽 안보를 저해한다는 점을 인식하며 즉각 중단을 촉구했다. 또 러시아의 우크라이나 침략전쟁의 전면적 휴전을 촉구하고, 유엔헌장 및 독립·주권·영토 보전을 포함한 국제법 원칙에 부합하는 공정하고 항구적인 평화의 필요성을 재확인했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사