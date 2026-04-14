금감원, 가상자산 API 이용한 ‘시세조종 주의보’

고빈도 매매 코드 확산, 투자자 피해 우려

시장가 매수·매도 반복, 허수호가 착시 유발

연합뉴스

가상자산 응용 프로그램 인터페이스(API)를 악용한 불공정거래 사례가 늘고 있어 금융당국이 API 이용자와 가상자산 투자자에게 주의를 당부했다. 금융당국은 API 악용 계정이 확인되면 기획조사를 통해 엄정 조치할 예정이다.



금융감독원은 13일 API를 활용한 불공정거래 사례를 공유하고 시장 참여자에게 유의사항을 안내했다. 먼저 API로 시장가 매수·매도를 반복해 거래를 인위적으로 부풀리며 시세조종을 하는 사례가 소개됐다. 이는 거래가 성황인 것처럼 보이게 하고 이후 수동으로 고가매수 주문을 제출하면서 시세를 올려 일반 투자자가 유입되면 보유 물량을 넘기는 수법이다. 허수매수·취소를 반복해 매수호가 잔량이 많은 듯한 착시를 주거나 다수계정간 통정매매로 목표 가격까지 끌어올리는 수법 등도 소개했다.



금감원은 매매유인을 위해 API를 악용하는 계정이 확인되면 기획조사를 통해 엄정 조치하겠다는 계획이다. 금감원은 “API를 이용한 과도한 단주매매(소량의 매수·매도 주문을 짧은 시간에 반복 제출해 매매를 유인하는 행위)등은 불공정거래에 해당할 수 있다”고 경고했다.



가상자산 커뮤니티나 소셜미디어에 공유되는 고빈도 단주매매 코드 등을 무분별하게 사용해 거래량과 가격을 과도하게 변동시키지 않도록 유의해야 한다는 점도 강조했다.



이광수 기자 gs@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 가상자산 응용 프로그램 인터페이스(API)를 악용한 불공정거래 사례가 늘고 있어 금융당국이 API 이용자와 가상자산 투자자에게 주의를 당부했다. 금융당국은 API 악용 계정이 확인되면 기획조사를 통해 엄정 조치할 예정이다.금융감독원은 13일 API를 활용한 불공정거래 사례를 공유하고 시장 참여자에게 유의사항을 안내했다. 먼저 API로 시장가 매수·매도를 반복해 거래를 인위적으로 부풀리며 시세조종을 하는 사례가 소개됐다. 이는 거래가 성황인 것처럼 보이게 하고 이후 수동으로 고가매수 주문을 제출하면서 시세를 올려 일반 투자자가 유입되면 보유 물량을 넘기는 수법이다. 허수매수·취소를 반복해 매수호가 잔량이 많은 듯한 착시를 주거나 다수계정간 통정매매로 목표 가격까지 끌어올리는 수법 등도 소개했다.금감원은 매매유인을 위해 API를 악용하는 계정이 확인되면 기획조사를 통해 엄정 조치하겠다는 계획이다. 금감원은 “API를 이용한 과도한 단주매매(소량의 매수·매도 주문을 짧은 시간에 반복 제출해 매매를 유인하는 행위)등은 불공정거래에 해당할 수 있다”고 경고했다.가상자산 커뮤니티나 소셜미디어에 공유되는 고빈도 단주매매 코드 등을 무분별하게 사용해 거래량과 가격을 과도하게 변동시키지 않도록 유의해야 한다는 점도 강조했다.이광수 기자 gs@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지