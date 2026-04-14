정의선 현대차 회장 “미래 성장 핵심축은 로보틱스와 AI”
미 온라인매체 세마포와 인터뷰서 강조
글로벌·현지화로 저정학적 불확실성 극복
정의선 현대자동차그룹 회장이 회사의 미래 성장 핵심 축으로 로보틱스와 인공지능(AI)을 꼽았다.
정 회장은 12일(현지시간) 미국 온라인매체 세마포와의 인터뷰에서 “로보틱스와 피지컬 AI는 현대차그룹이 모빌리티를 넘어 진화하기 위한 핵심 요소”라며 “인간과 협업하는 로봇을 통해 이 비전을 실현하고자 한다”고 말했다.
현대차그룹은 2028년까지 로봇 자회사 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 아틀라스를 생산 공정에 투입할 계획이다. 2030년엔 아틀라스의 생산 능력을 연간 최대 3만대까지 끌어올린다는 목표다. 정 회장은 “고객 요구가 변화하면서 로보틱스와 AI는 제조 혁신과 최고 품질 제품 제공에 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것”이라며 “현대차그룹은 인간, 로봇, AI가 협력해 생산성과 품질을 높이는 기반을 구축하고 있다”고 설명했다.
정 회장은 고객, 규제, 공급망 등이 지역별로 나뉘는 등 글로벌 시장이 점점 분절화하고 있다고 진단했다. 미국·이란 전쟁 등으로 심화하는 지정학적 불확실성이 커지고 있다는 것이다. 그러면서 “(이를 극복하기 위한 방안은) 글로벌 확장과 지역별 민첩성을 결합하는 것”이라며 “각 지역에서 차별화된 경쟁력을 구축함으로써 변화에 유연하게 대응할 수 있다”고 전했다. 그는 “불확실성은 우리의 전략을 바꾸기보다 더 날카롭게 만든다”고도 했다.
미국에 대한 대규모 투자 계획에 대해서도 언급했다. 정 회장은 “미국 사업은 현대차그룹의 지속가능한 성장 토대”이라며 “2028년까지 총 260억 달러(38조원)를 투자해 장기 성장 기반을 강화하겠다”고 밝혔다. 현대차그룹은 지난해 3월 2028년까지 미국에 210억 달러 투자를 발표한 데 이어, 8월에는 50억 달러를 추가 투자하기로 했다.
수소 사업에 대해서도 강한 의지를 나타냈다. 그는 “AI 인프라와 데이터센터 확대로 에너지 수요가 급증하는 상황에서 수소는 중요한 대안이 될 수 있다”며 “생산·저장·운송·활용을 아우르는 수소 생태계 구축에 집중하고 있다”고 말했다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
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