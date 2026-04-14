[관가뒷담] 공정위 전출 승인 한명뿐… 재경부, 특혜 논란에 파열음
주말 AI 교육 가점 비난 여론에 철회
구윤철 장관으로까지 책임론 번져
재정경제부 내부에서 인사·조직 운영 관련 파열음이 커지고 있다. 공정거래위원회 전출 승인을 둘러싼 ‘인사과 특혜’ 의혹에 인공지능(AI) 교육 가점 논란이 겹치면서다. 책임론이 조직 수장인 구윤철 부총리 겸 재경부 장관으로까지 번지는 분위기다.
13일 재경부와 공정위 등에 따르면 최근 공정위 인력 증원에 따라 진행된 전출 시험에서 재경부 사무관 다수가 합격하고도 단 1명만 전출 승인을 받은 것으로 알려졌다. 유일하게 승인된 인원이 인사과 출신이라는 점에서 특혜 의혹이 불거졌다. “시험 1위라 승인했다”는 해명에도 의문은 여전하다. 공정위 관계자들도 “면접 위주 전형이었을 텐데 순위 산정이 가능한지 모르겠다”고 말했다. 전출 승인은 차관과 부총리 결재까지 거친다는 점에서 책임론은 윗선으로 향하는 분위기다.
여기에 ‘주말 AI 교육 가점’ 정책은 내부 반발에 기름을 부었다. 당초 재경부는 금토·토일 반으로 나누어 진행하는 AI 성과 평가 교육 참여자에게 인사 가점 부여를 검토했다. 수요 조사 과정에서 이런 내용이 수차례 언급되자, 내부 익명게시판 ‘공감소통’을 중심으로 비판 여론이 제기됐다. 특히 육아로 참여가 어려운 직원에게 불이익이 될 수 있다는 지적이 이어졌다. 재경부 관계자는 “주말에 시간을 낼 수 있는 사람만 보상을 받는 또 다른 줄 세우기”라고 말했다.
재경부는 결국 가점 부여를 철회했다. 혁신정책담당관실은 최근 사내 메신저를 통해 “업무 형편상 교육 참여가 어려운 직원들이 느꼈을 역차별 고민과 평가의 공정성에 대한 목소리를 깊이 공감한다”며 “성과평가 가점 부여안은 진행하지 않기로 했다”고 공지했다.
인력난 속 업무 외 부담은 늘어나면서 내부 불만이 임계점을 넘었다는 평가다. 또 다른 재경부 관계자는 “나가겠다는 사람은 막고, 남은 사람에겐 은근히 휴일 교육을 강요한다”고 토로했다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사