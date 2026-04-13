“대화하며 공격하는 美 믿겠나”… 쿠바 대통령 “침공 시 결사항전”
도널드 트럼프 미국 대통령이 공격 대상으로 꼽은 국가 중 하나인 쿠바의 미겔 디아스카넬(사진) 대통령이 “침공하면 대가를 치를 것”이라며 “목숨을 바칠 준비가 돼 있다”고 항전 의사를 밝혔다.
디아스카넬 대통령은 12일(현지시간) 공개된 미국 NBC방송과의 인터뷰에서 “미국이 쿠바에 대해 군사 공격을 시작할 정당성은 없다”며 이같이 말했다. 그는 “그런 일이 일어나면 전투와 투쟁이 있을 것이며 우리는 스스로 방어할 것”이라고 강조했다.
디아스카넬 대통령은 미국과의 합의 및 대화 가능성에 대해 “가능하지만 쉽지 않다”며 “미국은 다른 국가들과 대화하며 협상이 진행되는 와중에 공격했다”고 했다. 이란과 협상하던 중 핵 시설을 타격하고 공습작전을 펼친 미국을 비판한 것으로 풀이된다.
쿠바의 경제 위기도 미국 제재에서 비롯됐다는 게 디아스카넬 대통령의 주장이다. 그는 미국의 제재를 “집단학살”이라고 표현하며 “미국 정부는 쿠바와 쿠바 국민에게 얼마나 잔인하고 못되게 했는지 되돌아봐야 한다”고 말했다.
트럼프 대통령은 지난달 27일 미국 플로리다주 마이애미에서 “나는 강력한 군대를 만들었다. ‘이 군대를 쓸 일이 없을 것’이라는 말도 있었지만 때로는 써야 할 때가 있다”며 “다음은 쿠바”라고 했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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