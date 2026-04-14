충남 계룡서 교사에게 흉기 휘두른 고3 체포
“중학생 때부터 앙심 품은 교사”
고교 전근 오자 교장실서 범행
충남 계룡의 한 고등학교에서 교사에게 흉기를 휘두른 학생이 경찰에 체포됐다.
13일 충남도교육청 등에 따르면 이날 오전 8시44분쯤 고등학교 교장실에서 고3 학생 A군이 30대 남성 교사 B씨에게 흉기를 휘둘렀다. B씨는 턱과 어깨 등을 다쳐 병원으로 이송, 수술을 받았으며 다행히 생명에 지장은 없는 것으로 확인됐다. A군은 도주해 학교를 벗어났지만 경찰에 자수한 뒤 살인미수 혐의로 긴급체포됐다.
앞서 A군은 교장을 통해 B씨와의 면담을 요청했다. 교장실에서 면담 진행 중 동석했던 교장이 잠시 자리를 비운 틈을 노려 흉기를 꺼내 범행한 것으로 파악됐다. A군은 흉기를 미리 준비한 것으로 알려졌다.
B씨는 A군이 중학생이던 때 중학교 학생부장으로 A군을 지도했던 적 있다. 지난달 1일 해당 고등학교로 전보 발령됐다. B씨는 A군의 담임 교사는 아니었다. A군은 지난달 3일 개학 이후 B씨를 마주친 뒤 고통을 호소하며 등교를 거부한 것으로 전해졌다. A군은 지난 6일부터 다른 지역 학교에서 위탁 교육을 받아왔다.
경찰은 A군과 교사 등을 상대로 범행 동기를 조사 중이다. 도교육청 관계자는 “A군이 중학생 때부터 앙심을 품어오던 B씨가 올해 같은 학교로 옮겨오자 범행한 것으로 보인다”고 말했다.
충청 지역에서는 교내 흉기 난동이 벌어져 교사와 학생이 다치는 사고가 이어지고 있다. 지난해 4월 28일 충북 청주의 한 고등학교에서는 한 학생이 흉기를 휘둘러 교직원 등 6명이 다치는 사건이 발생했다. 대전 대덕구의 한 고등학교에서는 2023년 8월 피해망상에 시달리던 20대가 고등학생 시절 교사를 찾아가 흉기를 휘둘렀다가 미수에 그친 사건도 벌어졌다.
충남교사노동조합은 이번 사건과 관련해 성명을 내고 “교사의 생명을 위협한 중대한 범죄”라며 엄정 대응과 재발 방지 대책 마련을 촉구했다. 노조는 “학생이라는 이유나 심신미약 등을 근거로 처벌이 완화돼서는 안 된다”며 “수사기관과 사법당국은 사건의 중대성에 상응하는 엄정한 수사와 처벌에 나서야 한다”고 했다.
계룡=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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