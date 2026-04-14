트레버 페글렌 예술 세계, 뉴욕·런던·서울서 알린다
LG 전광판 수상 축하 영상 상영
세계적인 미디어 아티스트 트레버 페글렌의 예술 세계가 주요 도시 중심가에서 펼쳐진다.
LG는 올해 ‘LG 구겐하임 어워드’ 수상자인 트레버 페글렌의 수상 축하 영상을 미국 뉴욕 타임스퀘어, 영국 런던 피카딜리 서커스, 서울 광화문광장의 LG 전광판을 통해 상영(사진)한다고 13일 밝혔다.
세 도시는 미국 출신 작가 페글렌이 예술 활동을 펼쳐온 핵심 거점이다. 영상은 뉴욕에서 지난 6일부터 8주간, 런던과 서울에서는 13일부터 5주간 상영된다. 뉴욕 구겐하임 미술관이 제작한 이번 영상은 페글렌의 작업 중 인공지능(AI)의 시점에서 인식하는 풍경을 담았다.
LG와 뉴욕 구겐하임 미술관은 매년 기술을 활용해 창의적 혁신을 만들어 낸 예술가를 선정해 상금 10만 달러와 트로피를 수여하고 있다. 올해 4회째를 맞았다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
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