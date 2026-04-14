LG엔솔 김동명 “양적 경쟁 한계… AX로 생산성 50% ↑”
CEO메시지서 AX 통한 게임룰 체인지 강조
“AX로 독보적 경쟁력 만들 ‘이기는 혁신’을”
김동명(사진) LG에너지솔루션 최고경영자(CEO)가 인공지능 전환(AX)을 통해 2028년까지 전사 생산성을 50% 개선하겠다는 목표를 내놨다.
13일 LG에너지솔루션에 따르면 김 CEO는 전사 구성원들에게 보낸 CEO 메시지에서 “AX는 생존과 직결된 필수 과제”라며 이 같은 AX 실행 전략을 공유했다. 그는 글로벌 배터리 시장을 ‘기울어진 운동장’으로 진단하면서 “단순한 양적 경쟁으로 대응하는 것은 승산을 기대하기 어렵고 AX를 통해 ‘핵심 자산 및 인재 중심’으로 게임의 룰을 바꿔야 한다”고 강조했다.
김 CEO는 LG에너지솔루션이 보유한 다수의 특허 등 지식재산권, 30여년간 축적된 업력, 풍부한 역량을 갖춘 인재들을 핵심 자산으로 꼽으며 “이 자산들이 AX와 결합해 시너지를 낸다면 경쟁의 판을 바꿀 절호의 기회가 될 수 있다”고 말했다.
LG에너지솔루션은 연초 수립한 ‘2030년까지 생산성 30% 개선’이라는 목표를 ‘2028년까지 생산성 50% 개선’으로 상향 조정했다. 경쟁사들도 인공지능(AI) 투자를 확대하는 상황에서 기술 주도권 확보 경쟁에서 뒤쳐지지 않겠다는 것으로 풀이된다. 이를 위한 조직과 체계도 강화한다. 매월 CEO가 직접 주재하는 ‘AI 거버넌스 위원회’를 통해 AI 솔루션 도입과 보안·변화 이슈를 점검한다. 또 기업형 AI 플랫폼도 단계적으로 도입한다. 전사 AI 교육도 확대할 방침이다.
김 CEO는 “시도하고, 피드백하고, 빠르게 보완하는 것이 AX를 추진하는 방식”이라며 “경쟁의 판을 바꾸고 누구도 쉽게 따라올 수 없는 독보적인 경쟁력을 만들어 낼 ‘이기는 혁신’을 함께 만들어 가자”고 당부했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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