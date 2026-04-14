2년 연속 그린 재킷… 매킬로이 ‘전설’이 되다

[여기는 오거스타]

와이어투와이어로 대회 2연패

타이거 우즈 이어 24년 만 대기록

임성재 46위·김시우 47위 그쳐

로리 매킬로이가 12일(현지시간) 미국 조지아주 오거스타 내셔널GC에서 열린 제90회 마스터스 토너먼트 최종 라운드에서 승리한 뒤 마스터스 우승자의 상징인 그린 재킷을 입고 트로피를 들어 올리고 있다. AFP연합뉴스

‘명인열전’ 마스터스(총상금 2250만 달러) 주간이 되면 미국 조지아주 소도시 오거스타의 낮은 전 세계에서 몰려든 골프팬들로 들썩인다. 하지만 오거스타 내셔널GC(ANGC)가 가장 아름다워지는 골든 아워(오후 5~7시)를 지나 밤이 되면 도시는 정적만 흐르고 하늘에는 별들만 초롱초롱 빛난다. 마치 ANGC의 신들이 마스터스 그린 재킷의 주인을 점지하기 위해 격론을 벌이는 듯하다.



로리 매킬로이(북아일랜드)가 우승하면 2021~2022년 타이거 우즈(미국) 이후 24년 만의 백투백 우승, 캐머런 영(미국)이 정상에 오르면 한 해에 플레이어스 챔피언십과 마스터스를 동시 석권하는 ‘사우스이스턴 더블’ 달성이다.저스틴 로즈(영국)가 우승한다면 지난 대회 매킬로이에게 당한 연장전 패배를 설욕하며 20전21기로 생애 첫 그린 재킷을 입게 된다. 그리고 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)가 4타 차 역전승에 성공하면 2년 만의 타이틀 탈환이다. 누가 우승해도 한 편의 서사가 완성되는 상황이다.



12일(현지시간) 제90회 마스터스 토너먼트 마지막 4라운드가 펼쳐졌다. 매킬로이와 영이 1타 차 공동 선두로 최종 라운드를 출발했다. 리더보드 상단을 차지했던 선수들이 전반 9홀을 마쳤을 때까지 오리무중의 팽팽한 접전이었다. 그때까지만 해도 챔피언을 결정하는 것은 인간의 영역처럼 보였다. 아니었다. 그들은 신들이 전날 밤 작성한 시나리오대로 움직일 뿐이었다.



최대 승부처인 ‘아멘 코너’(11번~13번 홀)를 지나면서 신들이 정한 챔피언의 윤곽이 드러나기 시작했다. 10번 홀(파4)까지 2타 차 선두를 내달리던 로즈가 11번(파4)과 12번 홀(파3) 연속 보기로 선두에서 내려왔다. 그 자리를 매킬로이가 꿰차면서다. 4번 홀(파3) 더블보기, 6번 홀(파3) 보기로 선두 자리를 내줬던 매킬로이는 7번(파4)과 8번 홀(파5) 연속 버디, 그리고 12번 홀에서 1타를 더 줄여 공동 2위권의 추격을 2타 차로 벌렸다.



로즈는 13번 홀(파5)에서 투온에 성공해 이글 기회를 잡았으나 3퍼트로 파에 그쳐 스스로 추격에 찬물을 끼얹었다. 기회를 잡은 매킬로이는 13번 홀(파5)에서 1타를 더 줄여 2위권과의 간격을 3타 차로 벌렸다.



셰플러와 로즈가 각각 16번 홀(파3)과 15번 홀(파5)에서 버디를 잡아 2타 차로 추격했으나 거기까지였다. 17번 홀(파4) 셰플러의 버디 퍼트가 홀 바로 옆에 멈춰 서면서, 그리고 로즈가 같은 홀에서 보기를 범하면서 사실상 승부는 마침표를 찍었다.



승기를 잡은 매킬로이는 마지막 18번 홀(파4)에서 티샷이 오른쪽 숲으로 들어가 위기를 맞았으나 보기로 막아 와이어투와이어(처음부터 끝까지 선두 유지)로 대회 2연패(최종 합계 12언더파 276타)를 완성했다. 1965~1966년 잭 니클라우스(미국), 1989~1990년 닉 팔도(영국), 2001~2022년 우즈에 이어 마스터스 역사상 네 번째 2연패다. 시즌 첫 승을 메이저 대회 우승으로 장식한 매킬로이는 상금 450만 달러(67억원)를 획득했다.



이날 보기 없이 버디만 4개를 솎아낸 셰플러가 2위(11언더파 277타)로 준우승 상금 243만 달러(36억원)를 받았다. 티렐 하튼(영국)이 LIV골프 선수로는 최고 성적인 공동 3위(10언더파 278타)로 대회를 마쳤다. 러셀 헨리, 영, 로즈도 공동 3위를 기록했다. 임성재는 46위, 김시우는 47위에 그쳤다.



오거스타=정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘명인열전’ 마스터스(총상금 2250만 달러) 주간이 되면 미국 조지아주 소도시 오거스타의 낮은 전 세계에서 몰려든 골프팬들로 들썩인다. 하지만 오거스타 내셔널GC(ANGC)가 가장 아름다워지는 골든 아워(오후 5~7시)를 지나 밤이 되면 도시는 정적만 흐르고 하늘에는 별들만 초롱초롱 빛난다. 마치 ANGC의 신들이 마스터스 그린 재킷의 주인을 점지하기 위해 격론을 벌이는 듯하다.로리 매킬로이(북아일랜드)가 우승하면 2021~2022년 타이거 우즈(미국) 이후 24년 만의 백투백 우승, 캐머런 영(미국)이 정상에 오르면 한 해에 플레이어스 챔피언십과 마스터스를 동시 석권하는 ‘사우스이스턴 더블’ 달성이다.저스틴 로즈(영국)가 우승한다면 지난 대회 매킬로이에게 당한 연장전 패배를 설욕하며 20전21기로 생애 첫 그린 재킷을 입게 된다. 그리고 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)가 4타 차 역전승에 성공하면 2년 만의 타이틀 탈환이다. 누가 우승해도 한 편의 서사가 완성되는 상황이다.12일(현지시간) 제90회 마스터스 토너먼트 마지막 4라운드가 펼쳐졌다. 매킬로이와 영이 1타 차 공동 선두로 최종 라운드를 출발했다. 리더보드 상단을 차지했던 선수들이 전반 9홀을 마쳤을 때까지 오리무중의 팽팽한 접전이었다. 그때까지만 해도 챔피언을 결정하는 것은 인간의 영역처럼 보였다. 아니었다. 그들은 신들이 전날 밤 작성한 시나리오대로 움직일 뿐이었다.최대 승부처인 ‘아멘 코너’(11번~13번 홀)를 지나면서 신들이 정한 챔피언의 윤곽이 드러나기 시작했다. 10번 홀(파4)까지 2타 차 선두를 내달리던 로즈가 11번(파4)과 12번 홀(파3) 연속 보기로 선두에서 내려왔다. 그 자리를 매킬로이가 꿰차면서다. 4번 홀(파3) 더블보기, 6번 홀(파3) 보기로 선두 자리를 내줬던 매킬로이는 7번(파4)과 8번 홀(파5) 연속 버디, 그리고 12번 홀에서 1타를 더 줄여 공동 2위권의 추격을 2타 차로 벌렸다.로즈는 13번 홀(파5)에서 투온에 성공해 이글 기회를 잡았으나 3퍼트로 파에 그쳐 스스로 추격에 찬물을 끼얹었다. 기회를 잡은 매킬로이는 13번 홀(파5)에서 1타를 더 줄여 2위권과의 간격을 3타 차로 벌렸다.셰플러와 로즈가 각각 16번 홀(파3)과 15번 홀(파5)에서 버디를 잡아 2타 차로 추격했으나 거기까지였다. 17번 홀(파4) 셰플러의 버디 퍼트가 홀 바로 옆에 멈춰 서면서, 그리고 로즈가 같은 홀에서 보기를 범하면서 사실상 승부는 마침표를 찍었다.승기를 잡은 매킬로이는 마지막 18번 홀(파4)에서 티샷이 오른쪽 숲으로 들어가 위기를 맞았으나 보기로 막아 와이어투와이어(처음부터 끝까지 선두 유지)로 대회 2연패(최종 합계 12언더파 276타)를 완성했다. 1965~1966년 잭 니클라우스(미국), 1989~1990년 닉 팔도(영국), 2001~2022년 우즈에 이어 마스터스 역사상 네 번째 2연패다. 시즌 첫 승을 메이저 대회 우승으로 장식한 매킬로이는 상금 450만 달러(67억원)를 획득했다.이날 보기 없이 버디만 4개를 솎아낸 셰플러가 2위(11언더파 277타)로 준우승 상금 243만 달러(36억원)를 받았다. 티렐 하튼(영국)이 LIV골프 선수로는 최고 성적인 공동 3위(10언더파 278타)로 대회를 마쳤다. 러셀 헨리, 영, 로즈도 공동 3위를 기록했다. 임성재는 46위, 김시우는 47위에 그쳤다.오거스타=정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지