“드론이 스토킹하듯 사람 쫓아”… 민간인도 공격하는 미친 세상

고위직 인사 폭격에 이웃 소녀 숨져

깊은 밤 잠든 사이 미사일 쏟아부어



“공습으로 테헤란에서 한 소녀가 숨졌는데 알고 보니 이웃집 정부 고위 인사를 겨냥한 공격이었어요. ‘타깃’의 이웃이라는 이유만으로 죽은 거예요.”



“드론이 스토킹하듯 민간인을 따라다니다 공격해요. 미사일이 날아와 평범한 이들이 죽고요. 도시 전체가 온갖 무기를 시험하는 ‘사격 훈련장’이 됐죠. 정말 ‘미친 세상’에 사는 것 같아요.”



전쟁의 참상을 직접 겪고 있는 이란과 우크라이나 현지인들의 목소리다. 국제법상 아무리 전쟁 중이라도 민간인과 민간 시설에 대한 공격은 금지돼 있다. 하지만 국제법은 현실과 동떨어진 얘기에 불과했다. 전쟁터에서 살아가는 이들은 미사일과 드론 공격에 매일매일 죽음의 공포를 느끼고 있다.



국민일보는 전쟁 지역의 민간인 피해 실태를 듣기 위해 외부에서 이란 내부 상황을 모니터링하는 인권단체 활동가 1명, 우크라이나 현지 활동가 2명과 지난 8일과 10일 각각 화상 인터뷰를 진행했다. 이란 인권단체 헨가우(Hengaw·한걸음이라는 뜻) 소속 활동가 아우야르 셰히는 인터뷰에서 “미국과 이스라엘은 민간 지역을 공격하지 않는다고 하지만 군사기지와 정부 건물은 주거지역 한복판에 있다”며 “이곳을 표적으로 삼으면 당연히 인근 주택도 파괴되고 민간인도 죽게 된다”고 강조했다. 이어 “공격의 결과가 민간인에게 얼마나 큰 피해를 주는지 책임감을 가져야 한다”고 말했다.



이란 정부가 인터넷 접속도 통제하고 있어 외국 군대의 ‘경고’를 제대로 들을 수 없다고 한다. 셰히는 “이스라엘이 기차 이용을 자제하라고 공지한 뒤 실제 공격했지만 인터넷을 쓸 수 없는 대다수 이란인은 공지를 볼 수 없었다”며 “당장 오늘 무슨 일이 일어날지 모르는 두려움과 불안 속에 살고 있다”고 호소했다.



5년째 전쟁 중인 우크라이나 상황도 심각하다. 국제재난구호단체 피스윈즈의 활동가 올레나 네제바와 테티아나 플로호트뉴크는 민간인들이 일상적으로 드론 공격의 공포에 시달리고 있다고 말했다. 네제바는 “드론 조종사들이 집에 가거나 시장에 가는 사람들, 운전하는 사람들을 스토킹하듯 쫓아가는 사례도 많다”며 “아무 이유 없이 드론이 민간 차량을 들이받기도 한다”고 말했다.



최근 수도 키이우에서 전력 시설을 공격하려던 드론이 격추되는 것을 목격하기도 했다. 네제바는 “에너지와 수도 등 인프라를 타격하는 것이 러시아군의 주요 전략”이라며 “인프라 시설을 수리하는 노동자들도 큰 피해를 보고 있다”고 말했다.



폭격의 두려움은 일상을 파고들었다. 플로호트뉴크는 3개월 전 자신의 집 앞에 떨어진 포탄의 파편이 이웃집 창문을 산산조각 내고 벽 3개를 연달아 뚫는 것을 직접 목격했다. 그는 “러시아는 밤이나 새벽 모두가 깊은 잠에 빠졌을 때 공격한다. 어둠 속에서 어디로 대피해야 할지, 무엇을 해야 할지 혼란스러운 그 시간을 정확히 노린다”며 “며칠간의 고요 후에 우리가 평범한 일상을 되찾으려 애쓰면 또다시 공포의 밤이 찾아온다”고 토로했다.



이슈탐사팀 김판 김지훈 이강민 기자 pan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 김판 기자 pan@kmib.co.kr 2638 응원 하기 카톡(ID : pandan22)으로 편하게 제보 남겨주세요. 확인 후 연락드리겠습니다. “공습으로 테헤란에서 한 소녀가 숨졌는데 알고 보니 이웃집 정부 고위 인사를 겨냥한 공격이었어요. ‘타깃’의 이웃이라는 이유만으로 죽은 거예요.”“드론이 스토킹하듯 민간인을 따라다니다 공격해요. 미사일이 날아와 평범한 이들이 죽고요. 도시 전체가 온갖 무기를 시험하는 ‘사격 훈련장’이 됐죠. 정말 ‘미친 세상’에 사는 것 같아요.”전쟁의 참상을 직접 겪고 있는 이란과 우크라이나 현지인들의 목소리다. 국제법상 아무리 전쟁 중이라도 민간인과 민간 시설에 대한 공격은 금지돼 있다. 하지만 국제법은 현실과 동떨어진 얘기에 불과했다. 전쟁터에서 살아가는 이들은 미사일과 드론 공격에 매일매일 죽음의 공포를 느끼고 있다.국민일보는 전쟁 지역의 민간인 피해 실태를 듣기 위해 외부에서 이란 내부 상황을 모니터링하는 인권단체 활동가 1명, 우크라이나 현지 활동가 2명과 지난 8일과 10일 각각 화상 인터뷰를 진행했다. 이란 인권단체 헨가우(Hengaw·한걸음이라는 뜻) 소속 활동가 아우야르 셰히는 인터뷰에서 “미국과 이스라엘은 민간 지역을 공격하지 않는다고 하지만 군사기지와 정부 건물은 주거지역 한복판에 있다”며 “이곳을 표적으로 삼으면 당연히 인근 주택도 파괴되고 민간인도 죽게 된다”고 강조했다. 이어 “공격의 결과가 민간인에게 얼마나 큰 피해를 주는지 책임감을 가져야 한다”고 말했다.이란 정부가 인터넷 접속도 통제하고 있어 외국 군대의 ‘경고’를 제대로 들을 수 없다고 한다. 셰히는 “이스라엘이 기차 이용을 자제하라고 공지한 뒤 실제 공격했지만 인터넷을 쓸 수 없는 대다수 이란인은 공지를 볼 수 없었다”며 “당장 오늘 무슨 일이 일어날지 모르는 두려움과 불안 속에 살고 있다”고 호소했다.5년째 전쟁 중인 우크라이나 상황도 심각하다. 국제재난구호단체 피스윈즈의 활동가 올레나 네제바와 테티아나 플로호트뉴크는 민간인들이 일상적으로 드론 공격의 공포에 시달리고 있다고 말했다. 네제바는 “드론 조종사들이 집에 가거나 시장에 가는 사람들, 운전하는 사람들을 스토킹하듯 쫓아가는 사례도 많다”며 “아무 이유 없이 드론이 민간 차량을 들이받기도 한다”고 말했다.최근 수도 키이우에서 전력 시설을 공격하려던 드론이 격추되는 것을 목격하기도 했다. 네제바는 “에너지와 수도 등 인프라를 타격하는 것이 러시아군의 주요 전략”이라며 “인프라 시설을 수리하는 노동자들도 큰 피해를 보고 있다”고 말했다.폭격의 두려움은 일상을 파고들었다. 플로호트뉴크는 3개월 전 자신의 집 앞에 떨어진 포탄의 파편이 이웃집 창문을 산산조각 내고 벽 3개를 연달아 뚫는 것을 직접 목격했다. 그는 “러시아는 밤이나 새벽 모두가 깊은 잠에 빠졌을 때 공격한다. 어둠 속에서 어디로 대피해야 할지, 무엇을 해야 할지 혼란스러운 그 시간을 정확히 노린다”며 “며칠간의 고요 후에 우리가 평범한 일상을 되찾으려 애쓰면 또다시 공포의 밤이 찾아온다”고 토로했다.이슈탐사팀 김판 김지훈 이강민 기자 pan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지