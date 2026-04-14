“어린 애들 두고 어떻게 보내…” 완도 순직 소방관 빈소 통곡
김 총리 조문… 옥조근정훈장 추서
“어린 자식들은 어떡하라고….”
전남 완도 냉동창고 화재 현장에서 순직한 고(故) 박승원(44) 소방위와 노태영(30) 소방사의 빈소가 마련된 완도의 장례식장은 13일 고인을 떠나보내지 못한 유가족들의 통곡이 끊이지 않았다. 박 소방위와 함께 근무한 인연이 있는 한 소방관은 생전의 그에 대해 “아내와 세 아이밖에 모르는 가정적인 분이었다”며 “매사에 늘 적극적이고 솔선수범해서 항상 닮고 싶은 선배였다”고 말했다.
오는 10월 결혼을 앞두고 유명을 달리한 노 소방사의 빈소에도 추모 행렬이 이어졌다. 한 동료 소방관은 “행복을 꿈꿔야 할 시기에 이런 일이 일어났다는 게 아직도 믿기지 않는다. 두 분의 희생을 잊지 말아달라”면서 울먹였다.
이날 오전 빈소를 찾은 김민석 국무총리는 고인들에게 옥조근정훈장을 추서했다. 두 소방관의 유족들은 김 총리를 붙들고 “어린애들을 두고 어떻게 보내느냐” “겨우 이제 서른”이라며 절규했다. 김 총리는 “이런 아픔이 다시 반복되지 않도록 정부가 최선을 다하겠다”고 말했다. 또 조문을 마친 뒤 유가족에 대해 정해진 범위에서 최대한의 지원이 이뤄질 수 있도록 해 달라고 관계기관에 당부했다.
완도문화예술의전당에 마련된 합동분향소에도 추모객들의 발길이 이어졌다. 박 소방위와 노 소방사는 전날 오전 8시25분쯤 완도군 군외면 수산물 가공업체의 냉동창고에서 난 불을 진화하던 중 순직했다. 두 소방관의 영결식은 14일 오전 9시 완도농어민문화체육센터에서 엄수된다.
전남 완도경찰서는 화재 발생 직전 냉동창고 내부에서 바닥 페인트 작업을 한 60대 김모씨와 현장에 투입됐던 소방대원 등을 참고인 신분으로 조사했다. 경찰은 김씨가 바닥 페인트 제거를 위해 토치를 사용했다는 진술 등을 근거로 김씨에 대해 실화 혐의 적용 여부를 검토 중이다.
김씨는 작업 도중 불이 나자 스스로 빠져 나와 소방 당국에 신고한 것으로 파악됐다. 경찰은 국립과학수사연구원과 경찰 과학수사대, 소방 화재조사팀 등과 합동 감식도 진행했다.
완도=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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