“사주 일가 살고 있으면 탈세”… 법인 고가주택도 정조준
국세청, 9억 초과 2639곳 전수점검
즉각처분 압박… 토지 확대 가능성도
세정 당국이 기업에서 보유한 고가 주택 2630여개를 전수 점검하기로 했다. 기업 사주 일가가 법인 소유 주택을 사적 재산처럼 쓰고 있는 지 여부가 핵심 점검 사항이다. 조사 결과 불법 사항이 확인되면 세무조사로 전환한다는 방침이다. 기업들이 보유한 주택 중 업무 상 필요하지 않은 물건은 즉각 처분하라는 압박으로도 읽힌다.
임광현 국세청장은 12일 자신의 엑스(X)와 페이스북에 “비업무용 부동산인 법인 소유 주택에 대해 검증하겠다”고 글을 올렸다. 검증 대상은 법인 소유 주택 중 국민주택(전용 85㎡) 규모 이상이면서 지난해 기준 공시가격 9억원을 초과하는 곳으로 정했다. 국세청에 따르면 임 청장이 언급한 조건에 부합하는 주택은 1600여 기업이 소유한 2639곳이다.
이재명 대통령이 지적한 부분을 감안한 조치로 보인다. 이 대통령은 지난 9일 국민경제자문회의에서 법인의 부동산 보유와 관련해 “자본이 비생산적인 분야, 특히 부동산 시장에 묶여 있는데 이를 생산적인 분야로 전환하는 것은 정부의 중요한 과제”며 “당장 필요한 것도 아닌데 왜 쓸데없이 대규모로 가지고 있느냐”고 지적했었다.
국세청이 기준점을 9억원으로 삼은 것은 법인과 개인의 형평성을 고려한 측면이 있다. 종합부동산세를 내는 개인의 경우 1주택자는 12억원, 2주택자부터는 9억원까지 기본 공제를 받는다. 개인 중 실제 종부세를 내는 이들 수준의 눈높이에서 대상을 선정한 셈이다.
공시가격 구간별로 보면 12억원 초과 50억원 이하인 주택이 1710개로 전체의 64.8%를 차지한다. 50억원을 초과하는 곳도 93곳으로 집계됐다. 임 청장은 전수 조사 대상 주택의 공시가격 총합이 5조4000억원에 이른다고 적었다. 이 주택들의 평균 공시가격은 20억5000만원이다. 국토교통부가 발표한 지난해 서울 공동주택 공시가격 평균(5억7800만원)보다 3.5배가량 높다. 임 청장은 “법인이 왜 고가 주택을 보유하고 있을까. 말은 사원용 사택이라고 하면서 실제로는 사주가 거주하지 않을까. 부동산 투기용으로 보유하면서 업무용이라고 신고하진 않았을까”라고 의문을 제기했다.
국세청의 검증 초점은 불법 여부에 맞춰질 것으로 보인다. 법인이 부동산을 소유하는 것 자체는 합법이다. 2주택 이하 2.7%, 3주택 이상 5.0% 세율인 법인 종부세만 잘 내면 된다. 하지만 법인 소유 주택을 사주 일가가 사용한다면 얘기가 달라진다. 사주 일가가 집세를 안 낸 만큼 편법 증여가 될 수 있다. 임 청장은 “필요한 경우 공시가격 9억원 이하 주택까지 확대하겠다”며 “탈루 혐의가 있는 비업무용 부동산 보유 법인에 대해서는 세무조사로 전환해 관련 세금을 추징하겠다”고 했다. 토지로 조사 대상을 확대할 가능성도 있다. 임 청장은 “법인 명의의 토지 등 다른 비업무용 부동산에 대해서도 이용 실태를 면밀히 파악하고 엄정한 검증을 이어 나가겠다”고 말했다.
세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr
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