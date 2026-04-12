미-이란 협상 결렬… 핵·호르무즈 입장차 못 좁혔다
밴스 “최종 제안 받아들일지 볼 것”
트럼프, 해상봉쇄 시사하며 압박
미국과 이란이 종전 조건을 두고 처음으로 대면해 21시간의 마라톤협상을 가졌지만 결렬됐다. 이란의 핵 개발 문제에 대한 이견 등이 ‘노딜’의 표면적인 이유로 거론됐다.
J D 밴스 미국 부통령은 협상이 끝난 12일 새벽(현지시간) 파키스탄 수도 이슬라마바드 세레나 호텔에서 기자회견을 열어 “합의에 도달하지 못했다”며 일단 미국으로 복귀한다고 밝혔다. 이어 “어떤 사항에 대해서는 양보할 의사가 있고, 어떤 사항에 대해서는 양보할 의사가 없는지를 매우 명확히 했으며 가능한 한 분명하게 전달했다”며 “그러나 그들(이란 측 대표단)은 우리의 조건을 받아들이지 않기로 선택했다”고 설명했다.
‘이란이 어떤 부분을 거부했느냐’는 질의에 밴스는 “간단한 사실은 그들이 핵무기를 추구하지 않을 것이며 핵무기를 신속하게 확보할 수 있게 해주는 수단을 추구하지 않을 것이라는 확고한 약속을 확인해야 한다는 점”이라고 답했다. 그러면서 “이것이 미국 대통령의 핵심 목표이며 우리가 이번 협상을 통해 달성하고자 했던 것”이라며 “우리는 아직 그것을 확인하지 못했다”고 설명했다.
다만 향후 협상의 문을 닫지는 않았다. 그는 “우리는 여기서 매우 단순한 제안, 즉 우리의 최종이자 최선의 제안을 남겨두고 떠난다”며 “이란이 이를 받아들일지는 지켜보겠다”고 했다.
이란도 협상 결렬을 확인했다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 “(양국이) 몇 개 사항들에 대해 상호 이해에 도달했으나 2~3개 주요 사항에 이견이 있었으며 그 결과 합의가 불발됐다”고 설명했다. 이란 반관영 타스님통신도 엑스에 “미국 측의 과도한 요구와 합의 도출 실패 이후 밴스가 이끄는 미국 대표단이 이슬라마바드를 떠났다”고 적었다.
이날 양측이 언급하진 않았지만 호르무즈 해협 개방도 견해차가 컸던 것으로 관측된다. 미국은 즉각적인 개방을 요구하는 반면 이란은 최종 평화 협정이 체결된 뒤에야 통항이 재개될 수 있다는 입장인 것으로 알려졌다. 특히 미국은 이날 협상이 진행 중인 와중에 호르무즈 해협에 구축함 2척을 보내 기뢰 제거를 위한 ‘사전 작업’에 착수했다.
트럼프 대통령은 이날 협상 결렬 뒤 트루스소셜에 ‘이란이 굴복하지 않을 경우 대통령이 쥐고 있는 비장의 카드: 해상 봉쇄’라는 제목의 기사를 게시했다. 해당 기사는 베네수엘라처럼 이란도 해상을 봉쇄할 수 있다는 취지의 내용으로 향후 강경책을 경고한 것으로 보인다. 그는 이날 협상을 앞두고 “무슨 일이 일어나든 우리가 이긴다”며 “협상을 타결할 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있다”고 했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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