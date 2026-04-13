안세영 ‘그랜드슬램’ 달성

[And 스포츠]

왕즈이 꺾고 아시아선수권 제패

카롤리나 마린 이어 2번째 대기록

남복·혼복까지 금메달 3개 수확

안세영이 12일 중국 닝보 올림픽 스포츠센터에서 열린 2026 아시아배드민턴선수권대회 여자단식 결승에서 왕즈이와 대결하고 있다. 안세영은 접전 끝에 왕즈이를 2대 1로 꺾고 첫 아시아선수권 우승컵을 들어 올렸다. 신화뉴시스

‘셔틀콕 여제’ 안세영(삼성생명)이 아시아선수권대회까지 제패하며 마침내 그랜드슬램을 달성했다.



여자단식 세계랭킹 1위 안세영은 12일 중국 닝보 올림픽 스포츠센터에서 열린 2026 아시아배드민턴선수권대회 여자단식 결승에서 왕즈이(중국·2위)를 1시간40분 접전 끝에 2대 1(21-12 17-21 21-18)로 꺾었다. 이로써 생애 첫 아시아선수권 우승과 함께 커리어 그랜드슬램 타이틀을 거머쥐었다. 여자단식 역사상 카롤리나 마린(스페인·은퇴)에 이은 역대 두 번째 대기록이다.



그동안 안세영은 아시아선수권과는 유독 연이 없었다. 이미 2023년 세계선수권대회와 항저우 아시안게임, 2024 파리올림픽 우승을 휩쓸며 ‘절대 강자’로 자리 잡은 지 오래다. 하지만 아시아선수권에서만큼은 2022년 동메달, 2023년 은메달에 그쳤다. 부상 여파로 이듬해 8강에서 탈락했고, 지난해에는 경기에 아예 나서지도 못했다. 오랫동안 마지막 퍼즐로 남아 있던 대회다.



이날 안세영은 연속 4득점, 5득점을 몰아치면서 1게임을 여유 있게 가져왔다. 하지만 2게임 왕즈이의 반격이 거셌다. 다시 승부가 원점이 된 상황에서 안세영은 체력이 바닥 난 왕즈이를 매섭게 몰아붙였다. 3게임 중반 15-15 동점을 허용했지만 이내 4연속 득점으로 승기를 잡으며 경기를 마무리했다.



안세영은 올해 최상위급 슈퍼 1000시리즈 4개 대회를 한 해에 모두 석권하는 ‘슈퍼 1000 슬램’에도 도전한다. 지난해 중국오픈만 제패하면 역대 최초로 대기록을 쓸 수 있었지만 무릎 부상으로 좌절된 바 있다. 오는 9월엔 아시안게임 2연패를 노린다.



남자복식 세계랭킹 1위 김원호-서승재(이상 삼성생명) 조도 나란히 정상에 올랐다. 지난 한 해 동안 11개 국제대회 정상에 오른 이들은 올 들어 벌써 3승째다. 이날 강민혁(국군체육부대)-기동주(인천국제공항) 조(22위)와 집안싸움을 벌인 끝에 2대 0(21-13 21-17)으로 이겼다.



혼합복식에선 세계랭킹 147위 김재현(요넥스)-장하정(인천국제공항) 조가 결승 상대인 태국 조의 부상 기권으로 우승을 차지했다. 월드투어급 대회에서 처음 호흡을 맞춘 이들은 이번 대회 인도네시아(10위), 말레이시아(4위), 일본(51위) 등 강호들을 연달아 꺾으며 돌풍을 일으켰다. 이번 대회에서 한국은 2004년 이후 22년 만에 금메달 3개를 수확하며 역대 최고 성적을 냈다.



정신영 기자 spirit@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘셔틀콕 여제’ 안세영(삼성생명)이 아시아선수권대회까지 제패하며 마침내 그랜드슬램을 달성했다.여자단식 세계랭킹 1위 안세영은 12일 중국 닝보 올림픽 스포츠센터에서 열린 2026 아시아배드민턴선수권대회 여자단식 결승에서 왕즈이(중국·2위)를 1시간40분 접전 끝에 2대 1(21-12 17-21 21-18)로 꺾었다. 이로써 생애 첫 아시아선수권 우승과 함께 커리어 그랜드슬램 타이틀을 거머쥐었다. 여자단식 역사상 카롤리나 마린(스페인·은퇴)에 이은 역대 두 번째 대기록이다.그동안 안세영은 아시아선수권과는 유독 연이 없었다. 이미 2023년 세계선수권대회와 항저우 아시안게임, 2024 파리올림픽 우승을 휩쓸며 ‘절대 강자’로 자리 잡은 지 오래다. 하지만 아시아선수권에서만큼은 2022년 동메달, 2023년 은메달에 그쳤다. 부상 여파로 이듬해 8강에서 탈락했고, 지난해에는 경기에 아예 나서지도 못했다. 오랫동안 마지막 퍼즐로 남아 있던 대회다.이날 안세영은 연속 4득점, 5득점을 몰아치면서 1게임을 여유 있게 가져왔다. 하지만 2게임 왕즈이의 반격이 거셌다. 다시 승부가 원점이 된 상황에서 안세영은 체력이 바닥 난 왕즈이를 매섭게 몰아붙였다. 3게임 중반 15-15 동점을 허용했지만 이내 4연속 득점으로 승기를 잡으며 경기를 마무리했다.안세영은 올해 최상위급 슈퍼 1000시리즈 4개 대회를 한 해에 모두 석권하는 ‘슈퍼 1000 슬램’에도 도전한다. 지난해 중국오픈만 제패하면 역대 최초로 대기록을 쓸 수 있었지만 무릎 부상으로 좌절된 바 있다. 오는 9월엔 아시안게임 2연패를 노린다.남자복식 세계랭킹 1위 김원호-서승재(이상 삼성생명) 조도 나란히 정상에 올랐다. 지난 한 해 동안 11개 국제대회 정상에 오른 이들은 올 들어 벌써 3승째다. 이날 강민혁(국군체육부대)-기동주(인천국제공항) 조(22위)와 집안싸움을 벌인 끝에 2대 0(21-13 21-17)으로 이겼다.혼합복식에선 세계랭킹 147위 김재현(요넥스)-장하정(인천국제공항) 조가 결승 상대인 태국 조의 부상 기권으로 우승을 차지했다. 월드투어급 대회에서 처음 호흡을 맞춘 이들은 이번 대회 인도네시아(10위), 말레이시아(4위), 일본(51위) 등 강호들을 연달아 꺾으며 돌풍을 일으켰다. 이번 대회에서 한국은 2004년 이후 22년 만에 금메달 3개를 수확하며 역대 최고 성적을 냈다.정신영 기자 spirit@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지