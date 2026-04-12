21시간 대면 협상… 아이들 영정사진 싣고 온 이란 대표단

47년 만의 미국·이란 최고위급 회담

이슬라마바드 최고 경계… 공휴일 선포

회담 전부터 기싸움… 협상단 대규모로

간접협상 예상도 있었지만 마주앉아

파키스탄 수도 이슬라마바드에서 11일(현지시간)부터 1박2일간 열린 종전회담에 참석한 J D 밴스(왼쪽) 미국 부통령과 모하마드 바게르 갈리바프(오른쪽) 이란 국회의장, 중재국인 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리가 나란히 앉은 모습으로 현지 TV에 방영되고 있다. EPA연합뉴스

1979년 이슬람혁명 이후 적대 관계를 지속해온 미국과 이란이 47년 만에 최고위급 협상에 나서자 협상 장소인 파키스탄 수도 이슬라마바드에선 삼엄한 경계태세가 이어졌다. 파키스탄을 통한 간접 협상이 진행될 것이란 전망도 있었지만 양국 대표단은 직접 협상 테이블에 마주 앉아 21시간 동안 마라톤협상을 벌였다.



블룸버그통신은 11일(현지시간) 도로 통제를 위한 컨테이너가 곳곳에 설치되고 무장 병력이 배치되면서 이슬라마바드가 사실상 ‘보안 요새’로 변했다고 전했다. 파키스탄 당국은 지난 9일부터 이틀간 이슬라마바드와 라왈핀디 두 지역에 공휴일을 선포하는 등 회담 준비에 총력을 기울였다.



당사자들은 회담이 시작되기 전부터 장외에서 기싸움을 벌였다. J D 밴스 부통령은 워싱턴DC 앤드루스 합동기지에서 전용기에 탑승하기 전 취재진에게 “협상을 기대하고 있다”면서도 “(이란이) 만약 장난치려 한다면 그때는 (미국) 대표단이 그렇게 수용적이지 않다는 걸 알게 될 것”이라고 경고했다.



모하마드 바게르 갈리바프 국회의장은 엑스(옛 트위터)에 미군 오폭으로 숨진 미나브 초등학교 어린이들의 영정사진이 놓인 기내 모습을 공개하며 맞섰다. 민간인 피해를 부각하며 협상 주도권을 확보하려 한 것으로 해석된다. 해당 초등학교에선 개전일인 2월 28일 미국 오폭으로 수업 중이던 어린이와 교사 등 약 170명이 사망했다.



대규모로 꾸려진 양국 협상단은 이번 회담의 무게감을 드러냈다. 이란 반관영 타스님통신에 따르면 미국 대표단은 경호와 의전, 자문위원회 등을 포함해 300여명으로 꾸려졌다. 이란 협상단도 안보·정치·법무 전문가 등 70여명 규모로 구성됐다. 양측은 각각 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리와 만나 회담 의제와 방식 등을 논의한 뒤 본격 협상에 돌입했다.



당초 AFP통신 등은 양국이 별도 회의실에서 파키스탄을 매개로 메시지를 주고받는 간접 협상 방식을 택할 것으로 전망했다. 그러나 양측은 직접 대면 협상을 진행했다. 뉴욕타임스(NYT)는 밴스 부통령과 갈리바프 의장이 악수를 나눴으며 회담이 전반적으로 우호적이고 차분한 분위기 속에서 진행됐다고 전했다.



이 같은 직접 대화는 2015년 오바마 정부에서 포괄적 공동행동계획(JCPOA)을 체결한 이후 11년 만이다. 당시 협상에는 존 케리 미 국무장관과 무함마드 자바드 자리프 이란 외무장관이 참석했다. 최고위급 대면으로는 1979년 이슬람혁명 이후 47년 만이다. 정상급 비대면 접촉은 2013년 버락 오바마 당시 미국 대통령과 하산 로하니 이란 대통령의 통화가 마지막이었다.



그러나 끝내 이견을 좁히지 못한 양측의 최고위급 회담은 결렬됐다. 이란은 이날 협상이 완전히 마무리되기 전 국영 매체를 통해 12일 회담이 속개될 것이라고 발표했다. 하지만 밴스 부통령은 협상을 마치고 합의 타결은 없었다며 2분의 짧은 기자회견을 진행한 뒤 30여분 만에 곧바로 미국으로 향하는 전용기에 몸을 실었다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 1979년 이슬람혁명 이후 적대 관계를 지속해온 미국과 이란이 47년 만에 최고위급 협상에 나서자 협상 장소인 파키스탄 수도 이슬라마바드에선 삼엄한 경계태세가 이어졌다. 파키스탄을 통한 간접 협상이 진행될 것이란 전망도 있었지만 양국 대표단은 직접 협상 테이블에 마주 앉아 21시간 동안 마라톤협상을 벌였다.블룸버그통신은 11일(현지시간) 도로 통제를 위한 컨테이너가 곳곳에 설치되고 무장 병력이 배치되면서 이슬라마바드가 사실상 ‘보안 요새’로 변했다고 전했다. 파키스탄 당국은 지난 9일부터 이틀간 이슬라마바드와 라왈핀디 두 지역에 공휴일을 선포하는 등 회담 준비에 총력을 기울였다.당사자들은 회담이 시작되기 전부터 장외에서 기싸움을 벌였다. J D 밴스 부통령은 워싱턴DC 앤드루스 합동기지에서 전용기에 탑승하기 전 취재진에게 “협상을 기대하고 있다”면서도 “(이란이) 만약 장난치려 한다면 그때는 (미국) 대표단이 그렇게 수용적이지 않다는 걸 알게 될 것”이라고 경고했다.모하마드 바게르 갈리바프 국회의장은 엑스(옛 트위터)에 미군 오폭으로 숨진 미나브 초등학교 어린이들의 영정사진이 놓인 기내 모습을 공개하며 맞섰다. 민간인 피해를 부각하며 협상 주도권을 확보하려 한 것으로 해석된다. 해당 초등학교에선 개전일인 2월 28일 미국 오폭으로 수업 중이던 어린이와 교사 등 약 170명이 사망했다.대규모로 꾸려진 양국 협상단은 이번 회담의 무게감을 드러냈다. 이란 반관영 타스님통신에 따르면 미국 대표단은 경호와 의전, 자문위원회 등을 포함해 300여명으로 꾸려졌다. 이란 협상단도 안보·정치·법무 전문가 등 70여명 규모로 구성됐다. 양측은 각각 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리와 만나 회담 의제와 방식 등을 논의한 뒤 본격 협상에 돌입했다.당초 AFP통신 등은 양국이 별도 회의실에서 파키스탄을 매개로 메시지를 주고받는 간접 협상 방식을 택할 것으로 전망했다. 그러나 양측은 직접 대면 협상을 진행했다. 뉴욕타임스(NYT)는 밴스 부통령과 갈리바프 의장이 악수를 나눴으며 회담이 전반적으로 우호적이고 차분한 분위기 속에서 진행됐다고 전했다.이 같은 직접 대화는 2015년 오바마 정부에서 포괄적 공동행동계획(JCPOA)을 체결한 이후 11년 만이다. 당시 협상에는 존 케리 미 국무장관과 무함마드 자바드 자리프 이란 외무장관이 참석했다. 최고위급 대면으로는 1979년 이슬람혁명 이후 47년 만이다. 정상급 비대면 접촉은 2013년 버락 오바마 당시 미국 대통령과 하산 로하니 이란 대통령의 통화가 마지막이었다.그러나 끝내 이견을 좁히지 못한 양측의 최고위급 회담은 결렬됐다. 이란은 이날 협상이 완전히 마무리되기 전 국영 매체를 통해 12일 회담이 속개될 것이라고 발표했다. 하지만 밴스 부통령은 협상을 마치고 합의 타결은 없었다며 2분의 짧은 기자회견을 진행한 뒤 30여분 만에 곧바로 미국으로 향하는 전용기에 몸을 실었다.이가현 기자 hyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지