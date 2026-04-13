靑 “인권의 보편적 중요성 강조한 메시지”… 李 직설적 외교전?

재반박하면서 점점 더 거친 언사

상대국 성명에 실망 표현 이례적

야당·언론엔 “매국노” 몰아붙여

이재명 대통령.연합뉴스

청와대는 이재명 대통령의 잇단 이스라엘 전쟁 규탄 메시지는 국제 인권의 중요성을 강조하는 발언일 뿐 특별히 이스라엘을 겨냥한 건 아니라고 설명했다.



청와대 관계자는 12일 “인권에 관한 보편적 책임과 중요성에 관한 메시지일 뿐”이라며 “인권은 매우 예민한 감각으로 보호돼야 하는 것이고, 대통령은 오히려 전시에 이러한 인권이 더 지켜져야 한다고 보고 있다”고 말했다. 다른 청와대 관계자도 “대통령이 원래부터 국제 인권에 관심이 많아 과거 성남시장이나 경기지사 시절에도 의견을 공개적으로 표출해 왔다. 이스라엘을 겨냥한 것은 아니다”고 설명했다.



이 대통령이 이스라엘의 전쟁범죄를 지적하는 과정에서 사용한 언어는 점차 거칠어지는 모습이다. 이 대통령은 메시지를 낸 첫날인 지난 10일 이스라엘방위군(IDF)이 전장에서 시신을 떨어뜨리는 장면이 담긴 영상을 공유하면서 ‘전시 살해’라는 용어를 사용했다. 이스라엘 외무부가 이튿날 공개적으로 반발하자 이 대통령은 “끊임없는 반인권적, 반국제법적 행동으로 고통받고 힘들어하는 전 세계인의 지적을 한 번쯤은 되돌아볼 만도 한데 실망”이라고 재반박했다.



대통령이 상대국 외교부의 공개 성명에 ‘실망’이라고 직접적인 유감을 표명한 것은 이례적이다. 여권 고위 관계자는 “인권이라는 보편적 가치에 대한 대통령의 발언에 이스라엘이 무례하게 반응하면서 감정이 고조된 것 같다”고 풀이했다.



야당과 언론에 대해서는 더 거친 언사가 사용됐다. 송원석 국민의힘 원내대표가 전날 “아무리 옳은 말씀이라도 적절한 시기와 장소, 방법이 있는 법”이라고 지적하는 등 보수 진영의 비판이 이어지자 반박의 강도 역시 높아졌다. 이 대통령은 이날 오전 엑스에 “사욕을 위해 국익을 훼손하는 자들을 매국노라 부른다”면서 “매국 행위를 하면서도 사욕을 위해 국익을 해치는 것이 나쁜 짓임을 모르는 이들도 많다. 아니 알면서 감행하는 것인지도 모르겠다”고 지적했다. 그러면서 “결국 이 역시 우리가 힘을 모아 가르치고 극복해야 할 국가적 과제, 비정상의 정상화 과제”라고 주장했다.



급작스러운 중동전쟁이 불러온 국내 고유가 및 취약계층 생활고 상황에 대한 불만이 표출된 것이라는 해석도 나온다. 이 대통령은 전날 올린 엑스 글에서 “아닌 밤중에 홍두깨라고 아무 잘못 없는 우리 국민께서 뜬금없이 겪고 있는 이 엄청난 고통과 국가적 어려움을 지켜보는 마음이 매우 불편하다”고 토로했다.



최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 청와대는 이재명 대통령의 잇단 이스라엘 전쟁 규탄 메시지는 국제 인권의 중요성을 강조하는 발언일 뿐 특별히 이스라엘을 겨냥한 건 아니라고 설명했다.청와대 관계자는 12일 “인권에 관한 보편적 책임과 중요성에 관한 메시지일 뿐”이라며 “인권은 매우 예민한 감각으로 보호돼야 하는 것이고, 대통령은 오히려 전시에 이러한 인권이 더 지켜져야 한다고 보고 있다”고 말했다. 다른 청와대 관계자도 “대통령이 원래부터 국제 인권에 관심이 많아 과거 성남시장이나 경기지사 시절에도 의견을 공개적으로 표출해 왔다. 이스라엘을 겨냥한 것은 아니다”고 설명했다.이 대통령이 이스라엘의 전쟁범죄를 지적하는 과정에서 사용한 언어는 점차 거칠어지는 모습이다. 이 대통령은 메시지를 낸 첫날인 지난 10일 이스라엘방위군(IDF)이 전장에서 시신을 떨어뜨리는 장면이 담긴 영상을 공유하면서 ‘전시 살해’라는 용어를 사용했다. 이스라엘 외무부가 이튿날 공개적으로 반발하자 이 대통령은 “끊임없는 반인권적, 반국제법적 행동으로 고통받고 힘들어하는 전 세계인의 지적을 한 번쯤은 되돌아볼 만도 한데 실망”이라고 재반박했다.대통령이 상대국 외교부의 공개 성명에 ‘실망’이라고 직접적인 유감을 표명한 것은 이례적이다. 여권 고위 관계자는 “인권이라는 보편적 가치에 대한 대통령의 발언에 이스라엘이 무례하게 반응하면서 감정이 고조된 것 같다”고 풀이했다.야당과 언론에 대해서는 더 거친 언사가 사용됐다. 송원석 국민의힘 원내대표가 전날 “아무리 옳은 말씀이라도 적절한 시기와 장소, 방법이 있는 법”이라고 지적하는 등 보수 진영의 비판이 이어지자 반박의 강도 역시 높아졌다. 이 대통령은 이날 오전 엑스에 “사욕을 위해 국익을 훼손하는 자들을 매국노라 부른다”면서 “매국 행위를 하면서도 사욕을 위해 국익을 해치는 것이 나쁜 짓임을 모르는 이들도 많다. 아니 알면서 감행하는 것인지도 모르겠다”고 지적했다. 그러면서 “결국 이 역시 우리가 힘을 모아 가르치고 극복해야 할 국가적 과제, 비정상의 정상화 과제”라고 주장했다.급작스러운 중동전쟁이 불러온 국내 고유가 및 취약계층 생활고 상황에 대한 불만이 표출된 것이라는 해석도 나온다. 이 대통령은 전날 올린 엑스 글에서 “아닌 밤중에 홍두깨라고 아무 잘못 없는 우리 국민께서 뜬금없이 겪고 있는 이 엄청난 고통과 국가적 어려움을 지켜보는 마음이 매우 불편하다”고 토로했다.최승욱 기자 applesu@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지