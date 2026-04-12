협상일에도 레바논 헤즈볼라 공습… 네타냐후 “아직 할 일이 남아있다”
헤즈볼라도 반격 나서 긴장 고조
14일 평화회담… 성과낼지 미지수
미국과 이란의 종전 협상이 진행된 11일(현지시간)에도 이스라엘이 레바논 내 친이란 무장정파 헤즈볼라를 향한 대규모 공습을 이어갔다.
레바논 국영통신(NNA)에 따르면 이날 오전 레바논 남부 나바티예 지역 크파르시르 마을이 이스라엘의 공습을 받았다. 이 마을에서만 4명이 숨졌다. 인근 제프타 마을과 톨 마을에서도 각각 3명이 사망했다. 이어진 오후 공습으로 테파흐타 지역에서 5명의 추가 사망자가 발생하며 이날에만 최소 15명이 숨진 것으로 추정된다. 이스라엘군은 엑스를 통해 “지난 24시간 동안 레바논 내 헤즈볼라 테러 목표물 200곳 이상을 공격했다”고 밝혔다.
헤즈볼라도 반격에 나섰다. 이란 국영 프레스TV는 이스라엘의 공습 이후 헤즈볼라가 이스라엘 갈릴리 지역으로 미사일 10발을 발사했고 이 중 하나는 군사 기지에 명중했다고 보도했다. 또 드론을 이용해 샤마 등에 집결해 있던 군인들을 공격했다고 전했다.
대치가 계속되는 상황에서 양측은 일단 미국 국무부가 마련한 협상 테이블에는 앉는다. CNN 등은 나다 하마데 모아와드 주미 레바논 대사와 예키엘 레이터 주미 이스라엘 대사가 오는 14일 워싱턴DC에서 평화협정 체결을 위한 회담을 갖는다고 보도했다. 레바논 대통령실은 지난 10일 양국의 통화 사실을 전하며 “이번 접촉은 휴전을 확보하고 본격적인 협상을 시작하기 위한 외교적 노력의 일환”이라고 했다.
다만 협상이 변곡점이 될지는 미지수다. 예루살렘포스트에 따르면 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 성명에서 “대이란 공세는 아직 끝나지 않았다”며 “우리에겐 아직 할 일이 남아 있다”고 말했다. 그러면서 “이란 정권이 휴전을 간청 중이며 지도부 내에서 균열이 발생했다”고 주장했다. 레이터 대사도 “회담 진행에 합의했다”면서도 “헤즈볼라와의 휴전 논의는 거부한다”고 선을 그었다.
한편 미국과 이란은 이날 협상에서 이스라엘의 레바논 공습에 대해 일부 의견 접근을 이룬 것으로 알려졌다. 알자지라방송은 소식통을 인용해 이스라엘이 레바논의 수도 베이루트는 공습하지 않으면서 작전을 진행하겠다는 일종의 보장을 이란이 받았다고 보도했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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