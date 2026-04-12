중국, 이란에 미사일 보냈나… 中 부인 속 트럼프 “보내면 큰 문제”

“휴대용 미사일 제공 가능성” 보도

정상회담 앞두고 갈등요인 될 수도

EPA연합뉴스

중국이 최근 이란에 무기를 보냈을 수 있다는 첩보를 미국 정보 당국이 확보한 것으로 나타났다. 중국은 전면 부인했지만 도널드 트럼프 미국 대통령은 “큰 문제에 직면할 것”이라고 경고했다.



뉴욕타임스(NYT)는 11일(현지시간) 미 정부 소식통을 인용해 정보기관들이 최근 몇 주 사이 중국이 이란에 휴대용 지대공미사일(MANPADS·맨패즈)을 제공했을 가능성이 있다는 정보를 입수했다고 보도했다. CNN도 이날 중국이 제3국을 경유해 이란에 맨패즈를 보내려 준비 중이라고 정보기관 소식통을 인용해 전했다.



맨패즈는 병사가 어깨에 올린 상태로 발사하는 휴대용 미사일로 저공비행 중인 항공기를 격추하는 데 주로 사용된다. 최근 이란에서 격추된 미군 F-15 전투기도 맨패즈 공격을 받은 것으로 알려졌다. 하지만 소식통은 미사일이 실제로 수송됐는지는 확실치 않으며 이번 중동전쟁에서 중국산 미사일이 사용됐다는 증거도 현재로선 없다고 NYT에 설명했다.



중국은 부인했다. 류펑위 주미 중국대사관 대변인은 “중국은 분쟁 당사자 중 누구에게도 무기를 지원한 적 없다”며 “이 정보는 사실이 아니다”고 밝혔다. 이어 “미국은 근거 없는 주장을 삼가고 악의적으로 연관성을 지어내거나 선정적 행태를 보이지 말라”고 촉구했다.



중국은 이번 전쟁에서 이란 공격을 받은 걸프 국가들과의 관계 등을 고려해 대외적으로 중립적 태도를 보여왔다. 하지만 NYT는 “정보기관들은 중국이 무기 생산에 사용될 수 있는 물자의 이란 수출을 허용하는 등 비밀리에 적극 개입하고 있다고 본다”면서 “중국 정부가 이란에 대한 미사일 선적을 허용하면 중국이 미국의 패배를 끌어내기 위해 적극적으로 움직이고 있다는 신호로 해석될 수 있다”고 짚었다.



이 문제는 트럼프 대통령이 다음 달 중국에서 시진핑 국가주석과 정상회담을 할 예정인 상황에서 미·중 간 새로운 갈등 요인으로 부상할 수 있다. 트럼프 대통령은 이날 관련 질문을 받고 중국이 이란에 무기를 보내면 “큰 문제에 직면할 것”이라고 경고했다.



베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 중국이 최근 이란에 무기를 보냈을 수 있다는 첩보를 미국 정보 당국이 확보한 것으로 나타났다. 중국은 전면 부인했지만 도널드 트럼프 미국 대통령은 “큰 문제에 직면할 것”이라고 경고했다.뉴욕타임스(NYT)는 11일(현지시간) 미 정부 소식통을 인용해 정보기관들이 최근 몇 주 사이 중국이 이란에 휴대용 지대공미사일(MANPADS·맨패즈)을 제공했을 가능성이 있다는 정보를 입수했다고 보도했다. CNN도 이날 중국이 제3국을 경유해 이란에 맨패즈를 보내려 준비 중이라고 정보기관 소식통을 인용해 전했다.맨패즈는 병사가 어깨에 올린 상태로 발사하는 휴대용 미사일로 저공비행 중인 항공기를 격추하는 데 주로 사용된다. 최근 이란에서 격추된 미군 F-15 전투기도 맨패즈 공격을 받은 것으로 알려졌다. 하지만 소식통은 미사일이 실제로 수송됐는지는 확실치 않으며 이번 중동전쟁에서 중국산 미사일이 사용됐다는 증거도 현재로선 없다고 NYT에 설명했다.중국은 부인했다. 류펑위 주미 중국대사관 대변인은 “중국은 분쟁 당사자 중 누구에게도 무기를 지원한 적 없다”며 “이 정보는 사실이 아니다”고 밝혔다. 이어 “미국은 근거 없는 주장을 삼가고 악의적으로 연관성을 지어내거나 선정적 행태를 보이지 말라”고 촉구했다.중국은 이번 전쟁에서 이란 공격을 받은 걸프 국가들과의 관계 등을 고려해 대외적으로 중립적 태도를 보여왔다. 하지만 NYT는 “정보기관들은 중국이 무기 생산에 사용될 수 있는 물자의 이란 수출을 허용하는 등 비밀리에 적극 개입하고 있다고 본다”면서 “중국 정부가 이란에 대한 미사일 선적을 허용하면 중국이 미국의 패배를 끌어내기 위해 적극적으로 움직이고 있다는 신호로 해석될 수 있다”고 짚었다.이 문제는 트럼프 대통령이 다음 달 중국에서 시진핑 국가주석과 정상회담을 할 예정인 상황에서 미·중 간 새로운 갈등 요인으로 부상할 수 있다. 트럼프 대통령은 이날 관련 질문을 받고 중국이 이란에 무기를 보내면 “큰 문제에 직면할 것”이라고 경고했다.베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지