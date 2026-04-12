‘평화 협상’ 중 美 구축함 호르무즈 전격 통과… “기뢰 제거 착수”
트럼프 “전 세계 위해 해협 정리”
이란 드론 격추…일촉즉발 대치
혁수대 “강력한 대응 직면할 것”
“이것이 마지막 경고다”(이슬람혁명수비대), “국제법에 따른 통항이다”(미 해군). 미국과 이란의 최고위급 인사들이 11일(현지시간) 파키스탄에서 종전 협상을 이어가는 도중 호르무즈 해협에서는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 미 해군 구축함 간 일촉즉발의 대치 상황이 벌어졌다. 미군이 이란에 의해 봉쇄된 호르무즈 해협의 주도권을 되찾기 위해 기뢰 제거 작전에 착수했다는 분석이 나온다.
월스트리트저널(WSJ)은 이날 양국 간 무전을 전하며 “IRGC 해군은 미국 함정들이 해협을 통과하려 하자 이를 저지하려 했다”고 보도했다. 미국이 호르무즈 해협에서 해군 함정을 통과시킨 것은 이란 전쟁 이후 처음이다. 미 해군은 이란의 경고에 “도발 의도는 없다. 우리 정부의 휴전 규정을 준수할 것”이라고 응답했다. WSJ에 따르면 무전은 양측이 대치한 인근에서 민간 선박 선원들이 녹음했다.
미 중부사령부(CENTCOM)도 보도자료를 내고 미 해군 유도미사일 구축함 2척(USS 프랭크 E 피터슨, USS 마이클 머피)이 호르무즈 해협의 기뢰 제거를 위한 ‘여건 조성(setting condi tions)’을 시작했다고 밝혔다. 미국 언론들에 따르면 구축함 2척은 오만만에서 출발해 호르무즈 해협을 통과한 뒤 페르시아만에 진입했다고 전했다. 해당 구축함들은 페르시아만에 잠시 머문 뒤 복귀했다. 중부사령부는 “IRGC가 이전에 설치한 해저 기뢰를 호르무즈 해협에서 완전히 제거하기 위한 광범위한 작전의 일환으로 호르무즈 해협을 통과해 아라비아만에서 작전을 수행했다”고 설명했다. 수중 드론 등이 며칠 내로 해협 정화를 위해 합류할 것이라고도 했다.
브래드 쿠퍼 중부사령관은 “오늘 우리는 새로운 항로를 구축하는 절차를 시작했으며 자유로운 상업 활동을 촉진하기 위해 이 안전한 항로를 곧 해운 업계와 공유할 것”이라고 밝혔다.
도널드 트럼프 미국 대통령도 트루스소셜에 “우리는 이제 중국, 일본, 한국, 프랑스, 독일 등 전 세계 국가들을 위해 호르무즈 해협 정리 작업을 시작하고 있다”며 “그들은 이 작업을 스스로 해낼 용기나 의지가 없다”고 올렸다.
뉴욕타임스(NYT)는 구축함이 작전 도중 이란 정찰 드론을 격추한 사실을 전한 후 “해당 드론이 미군 함정에 대한 위협 신호를 보내기 위한 것이었을 가능성이 크다”고 보도했다. 미군은 드론 격추가 휴전 협정 위반은 아니라는 입장이다. 이란 언론들은 이란군이 파키스탄 이슬라마바드의 협상팀과 대응을 조율했으며 구축함들이 대치 끝에 방향을 돌려 떠났다고 보도했다.
이란은 미국의 기뢰 제거를 용납하지 않겠다는 입장이다. IRGC는 12일 “호르무즈 해협을 통과하려는 군함은 강력한 대응에 직면할 것”이라고 경고했다. 로이터통신 등에 따르면 이날 IRGC는 이란 국영방송 IRIB에 배포한 성명에서 “구체적인 규정에 따라 오직 민간 선박의 호르무즈 해협 통과만을 허용한다”며 이같이 밝혔다.
미국과 이란이 2주 휴전을 합의한 후에도 선박 통행은 여전히 제한적인 수준에 그치고 있다. 로이터는 런던증권거래소그룹 해운 데이터를 인용해 초대형 유조선 3척이 미국·이란 전쟁 휴전 합의 이후 처음으로 호르무즈 해협을 통과했다고 전했다. NYT는 이란이 해협에 설치한 기뢰를 모두 찾아내지 못하고 있으며 이를 제거할 능력도 부족하다고 전했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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