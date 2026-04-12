박형준 “전재수 통일교 의혹 불기소, 법왜곡죄 수사 대상”
국힘 부산시장 최종 후보 확정
“민주당, 법 만들고 법취지 짓밟아”
오세훈, 자체 선대위원장 검토
국민의힘 부산시장 최종 후보로 현역인 박형준 시장이 확정됐다. 3선에 도전하는 박 시장 측은 최종 후보 확정 직후 본선 경쟁자인 전재수 더불어민주당 후보의 통일교 금품수수 의혹을 겨냥해 “법왜곡죄의 첫 번째 수사 대상”이라며 대대적 공세를 예고했다. 주요 여론조사에서 당내 선두를 달리고 있는 오세훈 서울시장은 지도부와 별도의 자체 선거대책위원장을 내세우는 방안을 검토하는 등 중도 확장 전략을 고심 중이다.
박 시장 캠프는 검·경 합동수사본부가 전 의원을 부산시장 후보 확정 이튿날 공소권 없음 및 무혐의 처분한 것을 두고 법왜곡죄의 첫 번째 수사 적용 대상이 돼야 한다며 공세를 개시했다. 박 시장 측 관계자는 12일 통화에서 “민주당은 김건희 여사 사례처럼 ‘권력의 눈치를 보는 봐주기 수사’를 막는다는 취지로 법왜곡죄를 도입했다”며 “전 후보 사례는 법왜곡죄를 만든 민주당이 그 법의 취지를 가장 먼저 짓밟은 사례”라고 주장했다. 이어 “합수본의 직무유기도 문제 삼겠다”고 밝혔다.
박 시장은 후보 확정 후 입장문에서 “글로벌허브도시특별법 대표발의자인 전 후보는 정치적 효능감 운운하며 즉시 통과를 약속했다가 대통령 한마디에 숨도 쉬지 않고 태도를 바꿨다”며 “부산시장은 시민의 대표여야지 권력의 대리인이어선 안 된다”고 날을 세웠다. 경선 경쟁자였던 주진우 의원은 “늘 그래왔듯 부산과 보수, 국민의힘과 대한민국을 지키기 위해 선봉에 서겠다. 제 선거처럼 뛰겠다”며 박 시장 선거 지원을 예고했다.
국민의힘 서울시장 최종 후보는 오는 18일 발표된다. 오 시장과 박수민 의원, 윤희숙 전 의원 모두 장동혁 지도부와의 차별화를 내세우며 중도층 공략에 나선 상황이다. 당 안팎에선 서울시장 구도가 민주당 정원오 후보 대 국민의힘 오 시장의 맞대결이 될 것이란 관측이 나온다.
오 시장 측은 혁신형 선대위 조기 출범 요구가 받아들여지지 않자 자체 선대위를 꾸리는 방안을 검토 중이다. 서울시 선대위원장으로는 멕시코 칸쿤 출장 의혹 등 정 후보 공세를 주도해온 개혁파 성향의 서울 도봉갑 김재섭 국민의힘 의원이 거론된다. 오 시장은 지난 10일 마지막 경선 토론회에서 장 대표를 유세 현장에 부를 것이냐는 질문에 “모시겠다”면서도 “의원총회에서 결정한 ‘절윤’(윤석열 절연) 선언을 행동으로 분명히 해서 그 말씀을 제 유세 현장에서 해주십사하는 뜻에서 부르겠다”고 답했었다.
이형민 기자 gilels@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사