씨 마르는 서울 전세… 전년비 25% 줄었다

1분기 거래량 겨우 3만건 턱걸이

9년만에 최소… 매물은 45% 급감



올해 1분기 서울 아파트 전세 거래량이 3만여건에 그친 것으로 나타났다. 지난해 같은 기간 대비 4분의 1 넘게 줄어든 수치로, 1분기 기준으로 2017년 이후 가장 낮다.



12일 서울부동산정보광장에 따르면 올해 1분기 아파트 전세 거래량은 3만933건으로 집계됐다. 이는 역대 1분기 거래량 중 2만8046건을 기록한 2017년 이래 9년만에 나온 최소치다. 지난해 1분기의 4만1516건과 비교하면 25.5% 줄었다. 월세 역시 줄었다. 월세 거래량은 지난해 1분기 3만533건이었던 게 올해 1분기에는 2만9013건이었다. 이 역시 같은 분기 기준으로 2022년 이래 4년만에 가장 적다. 이같은 결과는 임대차 매물 자체가 줄어든 영향으로 풀이된다. 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전세 매물은 12일 오후 4시 기준 1만5476건이다. 지난해 3월 말 2만8311건과 비교하면 45.4% 쪼그라들었다. 월세 매물은 1년 전 1만9908건이었던 게 20.2% 줄어 1만4919건이다.





서울 아파트 전세 가격은 가파르게 오르고 있다. 한국부동산원에 따르면 지난 6일 기준 서울 전세가는 올해 누적 1.77% 올랐다. 지난해 같은 기간 0.34%와 비교하면 5배 이상 가파르다. 월세가는 지난 2월 기준 151만5000원에 이르렀다.



이같은 추세는 쉽게 바뀌지 않을 전망이다. 일단 새 입주 물량 자체가 적다. 직방에 따르면 올해 입주 물량은 1만6412가구로 지난해보다 48% 적다. 건설 원가 상승, 부동산 PF 리스크 등으로 착공이 지연된 여파가 신규 입주 물량 부족으로 나타나는 중이다.



전세 보증금과 월세가 동반 상승하면서 기존 세입자들이 ‘주저앉기’를 선택하고 있는 것도 매물이 없는 요인이다. 국토교통부 실거래가 공개 시스템에 따르면 올해 1분기 서울 아파트 임대차 계약 5만5890건 중 갱신계약은 2만6117건으로 전체의 46.73%를 차지했다.



조효석 기자 promene@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 올해 1분기 서울 아파트 전세 거래량이 3만여건에 그친 것으로 나타났다. 지난해 같은 기간 대비 4분의 1 넘게 줄어든 수치로, 1분기 기준으로 2017년 이후 가장 낮다.12일 서울부동산정보광장에 따르면 올해 1분기 아파트 전세 거래량은 3만933건으로 집계됐다. 이는 역대 1분기 거래량 중 2만8046건을 기록한 2017년 이래 9년만에 나온 최소치다. 지난해 1분기의 4만1516건과 비교하면 25.5% 줄었다. 월세 역시 줄었다. 월세 거래량은 지난해 1분기 3만533건이었던 게 올해 1분기에는 2만9013건이었다. 이 역시 같은 분기 기준으로 2022년 이래 4년만에 가장 적다. 이같은 결과는 임대차 매물 자체가 줄어든 영향으로 풀이된다. 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전세 매물은 12일 오후 4시 기준 1만5476건이다. 지난해 3월 말 2만8311건과 비교하면 45.4% 쪼그라들었다. 월세 매물은 1년 전 1만9908건이었던 게 20.2% 줄어 1만4919건이다.서울 아파트 전세 가격은 가파르게 오르고 있다. 한국부동산원에 따르면 지난 6일 기준 서울 전세가는 올해 누적 1.77% 올랐다. 지난해 같은 기간 0.34%와 비교하면 5배 이상 가파르다. 월세가는 지난 2월 기준 151만5000원에 이르렀다.이같은 추세는 쉽게 바뀌지 않을 전망이다. 일단 새 입주 물량 자체가 적다. 직방에 따르면 올해 입주 물량은 1만6412가구로 지난해보다 48% 적다. 건설 원가 상승, 부동산 PF 리스크 등으로 착공이 지연된 여파가 신규 입주 물량 부족으로 나타나는 중이다.전세 보증금과 월세가 동반 상승하면서 기존 세입자들이 ‘주저앉기’를 선택하고 있는 것도 매물이 없는 요인이다. 국토교통부 실거래가 공개 시스템에 따르면 올해 1분기 서울 아파트 임대차 계약 5만5890건 중 갱신계약은 2만6117건으로 전체의 46.73%를 차지했다.조효석 기자 promene@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지