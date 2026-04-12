미·러 등 강대국의 무력 침공… 19세기 ‘올드 노멀’ 회귀

미국이 달라졌다



‘괴짜 리더십’까지



민주주의 퇴보의 결과



유엔(UN)이라는 ‘환상’



희미해져 가는 ‘전쟁의 기억’



“뉴 노멀 아닌 올드 노멀”



■도움 주신 분들(가나다 순)



<외교안보 전문가 및 학계>

△해외=다고 아쓰시 일본 와세다대 교수, 라파엘 우리베네이라 독일 하이델베르크 국제분쟁연구소(HIIK) 데이터분석과장, 레이철 민영 리 미국 스팀슨센터 연구원, 숀 데이비스 스웨덴 웁살라대 분쟁 데이터 프로그램(UCDP) 연구원, 시리 아스 루스타드 노르웨이 오슬로 국제평화연구소(PRIO) 연구교수, 에반 생키 미국 카토 연구소 연구원, 이안 브레머 미국 컬럼비아대 교수, 제니퍼 카바나 미국 디펜스 프라이어리티스 연구원, 제임스 김 스팀슨센터 한국프로그램 디렉터, 타니샤 파잘 미국 미네소타대 교수, 틸만 러프 호주 멜버른대 교수, 타자 바르키 폴 캐나다 맥길대 교수

△국내=박원곤 이화여대 교수, 박종희 서울대 교수, 양욱 아산정책연구원 연구위원, 유달승 한국외대 교수, 이상현 세종연구소 명예연구위원, 이기호 한신대 교수·평화와공공성센터장, 이성원 세종연구소 연구위원, 이희수 성공회대 석좌교수, 인남식 국립외교원 교수, 장지향 아산정책연구원 수석연구위원, 정세현 전 통일부 장관, 조관자 서울대 일본연구소 HK교수



<시민사회 및 국제 비영리기구>

△국제 인권·구호기구=유니세프, 피스윈즈, 휴먼라이트워치

△영국 분쟁감시 단체=에어워즈(AirWars)

△이란 인권 단체=미안(Miaan), 헨가우(Hengaw)

△일본 반핵·평화 단체=나가사키평화추진협회, 니혼히단쿄, 원수금(원자수소폭탄금지 일본국민회), 피스보트, 히로시마평화문화센터

