‘디자인서울 20년’… 서울이 확 바뀌었다
전국 첫 조례 시행, 간판 등 정비
편리함·재미 더한 ‘버전 업’ 추진
서울 은평구 대조동 주민 40대 A씨는 2008년부터 동네 풍경이 확 달라졌다고 기억했다. 이전과 비교하기 힘들 정도로 환해졌다는 느낌을 받았다고 했다. 서울시가 폭 20m 이상 도로 인접 상가에 대해 ‘1업소 1간판’ 정책을 시행했기 때문이다. 업소 1곳에 2~3개씩 얼기설기 얽혀 있던 간판은 깔끔하게 정리됐다. A씨는 “동네 이미지가 달라졌다”고 말했다.
1업소 1간판 정책은 2006년 시작된 ‘디자인서울 1.0’ 중 하나였다. 디자인서울 1.0은 가로판매대(가판대), 구두 수선소, 도로 안내 표지판, 택시 외관, 버스 승강장 등 서울의 일상적인 요소에 원칙과 표준을 바탕으로 한 디자인을 적용한 정책이다. 오세훈 서울시장이 취임하자마자 도시 경관을 개선하기 위해 추진했다.
시는 길거리를 먼저 정비했다. 서로 다른 모양이었던 서울 전역 3500여개의 가판대를 같은 형태로 통일했다. 색깔을 회색 계통인 ‘기와진회색’으로 맞췄고 판매대 높이 상향, 통풍·채광 공간 확보로 판매자 편의를 높였다. 또 맨홀 45만여개, 구두 수선소 1000여개, 길거리 안내 표지판 1만여개, 공무 차량 1500여대에 통일된 디자인을 입혔다.
교통 안내 시스템도 읽기 좋고 찾기 쉽게 바뀌었다. 제각각이던 서울 지하철역 내·외부 안내 표지판이 표준 가이드라인을 바탕으로 같은 형태로 통합됐다. 시는 버스·택시 정류장의 색상과 모양도 통일해 이용자들 눈에 쉽게 띄도록 개선했다. 이밖에 한강 교량 17개, 한양도성 8개 지구에 대한 야간 경관 조성 사업을 진행해 밤 풍경을 바꿨다.
디자인 친화적 행정이 정착될 수 있는 기반도 마련됐다. 서울시는 2006년 7월 전국 최초로 도시디자인 조례를 제정했다. ‘도시디자인 기본 계획’은 5년 단위로, ‘야간 경관 기본 계획’은 3년 단위로 마련하도록 하는 내용을 조례에 포함시켰다. 시는 전문가 조언을 받는 도시디자인위원회를 신설해 공공디자인 수준을 높였다. 25개 모든 자치구는 디자인 관련 부서를 설치했다.
시는 2023년 디자인서울 2.0을 추진하기 시작했다. 디자인서울 2.0은 인체공학적 특성을 반영한 편리한 구조와 이색적인 모양으로 일상에 즐거움을 더하는 ‘펀(재미) 디자인’이 핵심이다. 펀 디자인이 적용된 벤치, 그늘막, 조명 등이 서울 곳곳에 5626개 조성됐다. 가독성을 높인 서울형 서체인 ‘서울알림체’와 서울색(스카이코랄·그린오로라·모닝옐로우)도 개발돼 지하철 노선도, 버스 단말기 등에 활용되고 있다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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